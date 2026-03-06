Mobitele pod ključ? Nakon škola, ista ideja pojavila se i na izborima za rektora

Idućeg utorka, 10. ožujka, doznat ćemo tko će upravljati Sveučilištem u Zagrebu do 2030. godine - aktualni rektor Stjepan Lakušić ili trenutačni dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić.

Kandidat za rektora traži da na glasanju nema mobitela

Koprić sada ima novi prijedlog za izborno povjerenstvo - da se u utorak tijekom glasanja ukine mogućnost korištenja mobitela, baš kao što je to ovih dana učinjeno u osnovnim školama. Smatra to mjerom očuvanja diskrecije.

- Poštovane članice i članovi Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, želio bih skrenuti pažnju na praksu koja se primjenjuje u mnogim europskim i svjetskim sveučilištima s ciljem osiguranja maksimalne privatnosti i sigurnosti članova Senata prilikom tajnog glasovanja na izborima za rektora. U skladu s demokratskim i transparentnim izbornim standardima, smatram da bi dodatna pažnja na očuvanje diskrecije pri glasovanju mogla osnažiti slobodu odlučivanja i smanjiti mogućnost bilo kakvog oblikovanja izbornih rezultata. Dokumentiranje vlastitog izbora putem fotografije narušava tajnost glasovanja i može predstavljati kazneno djelo. Pozivam vas da osigurate nemogućnost upotrebe mobilnih uređaja i kamera pri provedbi glasovanja te na taj način zajamčite transparentnost i povjerenje u izborni postupak, stoji u Koprićevu dopisu.

Jedan zahtjev povjerenstvo mu je već odbilo

Podsjetimo, ovo nije prvi dopis koji Koprić šalje izbornom povjerenstvu. Ranije je zatražio da predstavljanje njihovih programa, koje se odvilo na izvanrednoj sjednici Senata 26. veljače, otvori za javnost. Njegov prijedlog je odbijen. Koprić je nakon toga pozvao Lakušića na javno sučeljavanje, na što se Lakušić nije odazvao.

Inače, radom izbornog povjerenstva koordinira, bez prava glasa, Lakušićev prorektor Tibor Pentek. Predsjednik izbornog povjerenstva je dekan Rudarskog-geološko-naftnog fakulteta Vladislav Brkić. Uz njega u izbornom povjerenstvu još je šest članova – dekan Medicinskog Slavko Orešković, dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Josip Margaletić, dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Ante Bilić Prcić, dekan Katoličko-bogoslovnog Mario Cifrak, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Ivančica Ternjej i dekan Akademije dramskih umjetnosti Davor Švaić.

Oko izbora su se nanizale prozivke među studentskim predstavnicima, a bi li izbori trebali biti otvoreni za širu javnost srednja.hr pitala je i studente Sveučilišta u Zagrebu. Što su odgovorili, možete poslušati u nastavku.