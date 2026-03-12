Motivacija ili iskustvo? Poslodavce smo pitali što presuđuje kod zapošljavanja studenata

Iako se možda ne čini tako, osim učenja i polaganja ispita tijekom studiranja, imate još jedan važan zadatak - pripremiti se za izlazak na tržište rada. Neki fakulteti će vam to olakšati kroz, primjerice, kvalitetnu praksu, pomoć u pisanju CV-ja ili pripremi za razgovore za posao. Među njima je i veleučilište RIT Croatia koji svake godine, između ostalog, održava svoj tradicionalni Career Education Day.

RIT Croatia, ako za njih još niste čuli, je dio američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology (RIT) koji djeluje u Rochesteru (NY, SAD), Zagrebu i Dubrovniku, ali i u Dubaiju i na Kosovu. Studenti RIT Croatia studiraju po američkom obrazovnom sustavu koji je fokusiran da ih pripremi za tržište rada: uče kroz puno prakse i projektnog rada, imaju obveznu stručnu praksu tijekom studija, odnos s nastavnicima je puno prisniji, a na kraju studija stječu i hrvatsku, ali i američku diplomu.

Na sajmu dobila priliku za posao

Kako bi njihovi diplomanti na tržištu rada pronašli što bolje prilike, svake godine organiziraju veliki sajam karijera. Career Education Day se ove godine održao 26. put, a studenti su imali priliku upoznati predstavnike čak 59 tvrtki iz Hrvatske i regije, iz industrija poput turizma, ugostiteljstva, IT-ja, financija, konzultinga, maloprodaje i drugih.

Osim što su mogli razgovarati s poslodavcima, studenti su se uključivali i u prezentacije tvrtki, panele i interaktivne radionice. Od tvrtki su čuli kakve prilike za praksu, posao i razvoj karijere imaju, a studentica druge godine Jana Tepuš otišla je korak dalje i dobila ponudu za posao, rekla nam je.

- Uz studij već radim u kreativnim djelatnostima, ali mislim da sam na ovom događaju našla posao kojeg ću raditi uz studij. Događaji poput Career Education Day-a su korisni jer možeš direktno pričati s budućim poslodavcima, saznati trikove koje možeš primjeniti u CV-ju ili na razgovoru za posao, čuti za tvrtke u kojima možeš započeti karijeru, a nisi za njih možda ni znao, istaknula je Jana.

Na RIT Croatia su predavanja obvezna, a uz njih se studenti mogu uključiti u puno izvannastavnih aktivnosti poput klubova ili projekata, što ponekad znači da studentima ne preostaje puno vremena za posao uz studij. No, Jani to polazi od ruke zahvaljujući dobroj organizaciji. srednja.hr

Uz studij rade i odlaze na razmjene

Sudeći po ostalim odgovorima koje smo dobili od njenih kolega i kolegica, Jana nije iznimka, a dobra organizacija je ključ da nam sve pođe za rukom. To nam je potvrdila i Isabell Repalust, studentica četvrte godine na kampusu u Zagrebu.

- Radim uz studij, imam četiri posla koja radim na pola radnog vremena, a neki su čak za RIT Croatia. Sve se može kad se hoće. Iako mi je ponekad teško uskladiti studij i posao, misim da je organizacija najvažnija, rekla nam je Isabell.

Uz sve to, stigla je otići čak na dvije razmjene. Prvu je provela u Parizu, a potom i dva semestra na RIT kampusu u Rochesteru, New York. Kao mala je bila zaljubljena u Ameriku, rekla nam je, što je bio jedan od faktora zbog kojih je odlučila upisati baš RIT Croatia. Osim prilika za razmjenu, na veleučilištu je dobila i puno prilika za umrežavanje, uključivanje u projekte i prakse koji su joj obogatili studiranje.

- Zadovoljna sam time kako me studij priprema za posao. Ovdje imamo puno projekata što je super jer možeš ih staviti u CV, dobiješ radno iskustvo i naučiš kako je raditi u timu. Imamo i obveznu praksu. Kad završimo studij imamo 800 sati radnog iskustva što mislim da nas jako istakne na tržištu, naglasila je Isabell.

Kako je studirati i voditi svoj startup?

Da uskladiti posao i studij nije lako, ali je moguće, pokazuju i primjeri studenata koji uz sve studijske obveze vode vlastite startup-ove. Franko Fišter jedan je od studenata koji stoje iza startupa Supa Kuna. Franko i njegovi kolege Wisdom Anthony, Denny Adrian Lulak, Kristijan Ninčević i Samuel Spence vidjeli su velik problem na tržištu - velik porast cijena i kupci koji žele uštedjeti - te su ga odlučili riješiti.

- Supa Kuna je platforma za usporedbu cijena svih proizvoda u Hrvatskoj. Pokušavamo podebljati džepove naših sugrađana. Zasad nas je RIT Croatia jako podržao u svemu što radimo. Iako je relativno teško studirati i voditi startup, a treba imati i studentski, privatni život, što sve zahtjeva puno vremena, kad to voliš raditi nije toliki problem. Veselim se probuditi ujutro i raditi na platformi jer znam da radimo nešto korisno, ispričao nam je Franko.

Njegova kolegica Nora Miškulin zajedno sa studentima Antoniom Kurtović i Vitomirom Pavičićem pokrenula je startup naziva Project01. Kako nam je rekla, riječ je o platformi koja pomaže drugim osnivačima startup-ova da razviju svoje poslovanje, korak po korak.

- Platforma ima AI komponentu zasnovanu na puno literature o startup-ovima i vodi ih kroz ključne korake koje moraju proći. RIT Croatia nas itekako od početka podržava u tome. Kad smo se prijavili u inkubator, pratili su nas kroz inkubaciju od velikih do malih stvari, poput dijeljenja naših objava na društvenim mrežama, rekla je Nora. srednja.hr

Koliko je poslodavcima bitno iskustvo?

I drugi studenti s kojima smo razgovarali su nam potvrdili da ih veleučilište dobro priprema za izlazak na tržšte rada. Iman Vreto studentica je treće godine na kampusu u Dubrovniku, a misli da je najveća prednost sajmova karijera ta što na licu mjesta možeš vidjeti koje tvrtke ti se zapravo sviđaju, pa i donijeti neke važne karijerne odluke.

- Studij mi je stvarno pomogao da se pripremim za budućnost. Naučio me kako se odnositi prema poslu, prema kolegama, ali i da razmišljam 'out of the box', poručila je Iman.

Slično je rekao i Tomo Naglić, student zadnje godine iz Dubrovnika. Osim što na RIT Croatia često bruse važne komunikacijske vještine, obvezna praksa prilika je da iz prve ruke nauče kako je to zaista raditi. No, što misle poslodavci? Jesu li praksa i studentski poslovi zaista toliko korisni iz njihove perspektive?

- Pokazalo nam se u praksi da se studenti puno lakše snađu u ulogama ako su bili angažirani tijekom studija, bilo kroz radno iskustvo, volontiranje, rad u studentskim udrugama i slično. Što se tiče njihovih kvaliteta, bitno nam je da su otvoreni za učenje i agilni. Pokrivamo devet tržišta i bitno nam je da je osoba otvorena za rad s različitim profilima ljudi, objasnila je Petra Očinić, Talent Aqusition Specialist u L'Oreal Adria Balkan.

Da su studentske prakse i poslovi važni smatra i Ana Radić, HR asistentica u tvrtki KPMG Adria. Pri tome, posao bi ponudila studentima koji pokažu veliku motivaciju, a ne moraju nužno imati puno iskustva.

- Po meni je to dosta bitno. Student može odmah vidjeti je li to posao kojim se želi baviti, steći neku radnu disciplinu, etiku, sve ono što je poželjno kad se jednog dana stalno zaposliš. Važno mi je da studenti imaju veliku želju za radom, da su motivirani, da žele učiti, da budu uvijek proaktivni i pamte ono što vide na poslu. To je jako bitno, smatra Ana. srednja.hr

Motivacija prije svega

I Petar Aračić, poduzetnik i investitor, slaže se da su motivacija i želja za učenjem presudni kad kao studenti ili svježi diplomanti tražimo posao. U želji da se dokažemo, mnogi od nas počine grešku da CV napuhnu stvarima koje zapravo nismo radili ili na neki drugi način iskrivimo istinu.

- Studenti koje bih ja zaposlio su ljudi kod kojih vidim želju i volju za radom, učenjem, želju da se dokazuju, neumornost, mladenački duh. Iskustvo svakako ne morate imati, normalno je da ga nemate kao studenti, to se razumije, samo budite uporni. S druge strane, nezainteresiranog na razgovoru za posao je velika greška, poručio je Petar.

Nije neobično da kao mladi ljudi željni prilike preuveličavamo svoje sposobnosti, upozorio je i Toni Njirić, vlasnik tvrtke EZ-Booker. Zato je važno priznati kad nešto ne znamo.

- Sve je moguće naučiti, ali zato treba imati kulturu, bonton. Kultura i profesionalno ponašanje su nam broj jedan, zaključio je naš sugovornik.

Osim radnog iskustva, dakle, stručna praksa važan je način na koji fakulteti mogu ojačati svoje studente za izlazak na tržište rada. Na RIT Croatia je tako u prošloj akademskoj godini realizirana 381 stručna praksa. Studenti su praksu radili u čak 27 država - od Kanade, Kine, Portugala, Švicarske, Ujedinjenog Kraljevstva do SAD-a.

Pri tome, čak 99 % poslodavaca studente na praksi je ocijenilo izvrsnima. Smatraju da na praksu dolaze visoko motivirani i imaju izražen liderski potencijal. U isto vrijeme, više od 96 % studenata bilo je zadovoljno svojim iskustvom na praksi. srednja.hr

Što možete studirati na RIT Croatia?

Ako ste i sami upravo u potrazi za studijem, a važna vam je kvalitetna priprema za karijeru i primjenjivo znanje, RIT Croatia izvodi četiri studija na prijediplomskoj razini. Jedan od njih je studijski program Informacijskih tehnologija, koji priprema studente za perspektivna i tražena zanimanja iz područja programiranja, dizajna web i mobilnih aplikacija te modeliranja baza podataka. Studij Dizajn novih medija je spaja znanja iz područja tehnologije i kreativnost, jer studenti osim programiranja uče i dizajnirati, crtati, ilustrirati i puno više.

Studij studij Service Management uči vas o upravljanju u turizmu i uslužnim djelatnostima, koristeći pritom tehnologiju i analitiku podataka za poboljšanje iskustva gostiju. Na kraju, zanimaju li vas menadžment, financije i marketing tvrtki na globalnoj razini, tu je studij Međunarodno poslovanje.

Više o prilikama i mogućnostima studiranja na RIT Croatia doznajte na web stranici veleučilišta. Što su nam sve poslodavci i studenti rekli o radu i praksi tijekom studiranja te vještinama koje nam trebaju da dobijemo ponudu za prvi posao, pogledajte u videu ispod.

Sadržaj je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i RIT Croatia