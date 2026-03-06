Mladi agronomi odmjerili znanje u rezidbi vinove loze u Zagrebu

Studenti agronomije iz cijele Hrvatske odmjerili su snage u rezidbi vinove loze na prvom natjecanju održanom na pokušalištu Jazbina u Zagrebu.

Na Vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Jazbina u Zagrebu u srijedu, 4. ožujka 2026., održano je prvo međufakultetsko natjecanje studenata agronomije u rezidbi vinove loze. Događanje je organizirao Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz sudjelovanje nekoliko hrvatskih visokoškolskih institucija koje obrazuju buduće agronome.

Natjecanje je otvorio potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. U obraćanju studentima naglasio je važnost generacijske obnove u poljoprivredi te uloge mladih stručnjaka u razvoju hrvatskog vinogradarstva.

Na natjecanju su sudjelovali studenti s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivrednog odjela u Poreču Veleučilišta u Rijeci, Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

Nakon izvlačenja redova studenti su se okušali u rezidbi vinove loze, a ocjenjivali su se brzina, tehnička preciznost i usklađenost s pravilima rezidbe koja osiguravaju dugoročnu vitalnost i rodnost vinograda.

Najbolje rezultate ostvarile su ekipe:

Poljoprivredni odjel u Poreču Veleučilišta u Rijeci

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru

Natjecanje je završilo dodjelom nagrada sponzora i druženjem sudionika.

Događaj je još jednom istaknuo važnost praktične nastave i terenskog rada u obrazovanju budućih agronoma te pridonio popularizaciji vinogradarske struke među mladima.