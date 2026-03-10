Studenti dobili novi prostor za druženje u centru grada: Sami su ga dizajnirali

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
Pulski studenti od sljedećeg će se tjedna moći družiti u posebnom prostoru u centru grada. Uredili su ga upravo - studenti.
Studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli imaju se čemu veseliti. U centru grada osvanuo je prostor namijenjen njihovim druženjima, a njegovo otvorenje, potvrdila nam je predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (SZPU) Marija Jeromela, očekuje se već početkom sljedećeg tjedna.
Iz SZPU-a objašnjavaju da su proteklih godinu dana radili na adaptaciji prostora bivšeg restorana u centru grada, u Laginjinoj ulici 1, za potrebe uređenja prostora za studente. Iznimno ih veseli, ističe Jeromela, što napokon mogu reći da su fazu A adaptacije uspješno priveli kraju.
- Iako je pred nama još dosta posla, uključujući i adaptaciju ostalog prostora bivšeg McDonald’sa, glavni dio prostora je završen i spreman za korištenje. Osobno me posebno veseli činjenica da studenti napokon dobivaju adekvatno mjesto za druženje i boravak. Prostor se nalazi na pola puta između Studentskog trga i Novog kampusa, što ga čini idealnim mjestom za opuštanje, gledanje filmova i održavanje različitih događanja, od gostujućih predavanja i radionica do studentske kviz lige, navodi Jeromela.
Dodaje da su u oblikovanju prostora sudjelovali upravo studenti. U suradnji sa studenticom Dizajna i audiovizualne komunikacije (DAK) Jelenom Novak radili su na mogućim rasporedima namještaja te odabiru samog namještaja.
- Tapete su dizajnirale tri vrijedne studentice DAK-a Anamarija Pilarić, Ema Kuna i Iris Lakota. Brojni studenti pomogli su u čišćenju prostora i sastavljanju namještaja, dok vizualne materijale i plakate za prostor izrađuje studentica Katarina Špehar. Već neko vrijeme studenti ističu kako u Puli nedostaje prostora namijenjenih mladima, posebno onih koji su otvoreni za spontano druženje i kreativne aktivnosti. Upravo zato vjerujemo da će ovaj prostor postati važno mjesto okupljanja studenata, ali i platforma za razvoj novih ideja i projekata, pojašnjava Jeromela.
