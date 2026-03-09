Kandidatkinja za dekanicu Pravnog misli da treba uvesti nove obvezne kolegije: 'To je u temeljima'

Na Pravnom fakultetu uskoro se održavaju izbori za dekana. Jedna od dvije kandidatkinje je aktualna prodekanica Elizabeta Ivičević Karas.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu utrka za dekanicu prolazi u sjeni rektorskih izbora na kojima se natječu aktualni rektor Stjepan Lakušić i dekan Pravnog fakulteta Ivan Koprić. Za razliku od kandidata za rektora, koji su o programima govorili iza zatvorenih vrata, kandidatkinje za dekanicu Elizabeta Ivičević Karas i Romana Matanovac Vučković održale su javno sučeljavanje.

Elizabeta Ivičević Karas redovita je profesorica u trajnom izboru na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je zaposlena od 2001. godine.

Nastavlja s aktivnostima sadašnje uprave

Od listopada 2021., prodekanica je za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotno obrazovanje, trenutačno u drugome mandatu, a od siječnja 2022. voditeljica je sveučilišnog doktorskog studija Pravne znanosti. U svom mandatu planira nastaviti s aktivnostima koje je Koprićeva uprava započela.

- Ključni ciljevi i aktivnosti predviđeni mojim Programom rada usklađeni su s ciljevima i aktivnostima definiranima nedavno sklopljenim Programskim ugovorom Sveučilišta u Zagrebu, konkretno s razvojnom i izvedbenom proračunskom komponentom Pravnog fakulteta, kao i s fakultetskom Strategijom razvoja za razdoblje od 2025. do 2030, govori nam Ivičević Karas.

Naglašava da planira nastaviti s provođenjem Akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku drugog ciklusa reakreditacije, koji je usvojila aktualna uprava.

'Pozornost će se posvetiti odgovornoj i etičkoj uporabi AI alata

Kao ključni cilj svog programa ističe povećanje međunarodne prepoznatljivosti studija. Dodaje da je za to potrebno snažnije povezivanje s hrvatskom i europskom akademskom zajednicom. To planira ostvariti, kako nam kaže, jačanjem međunarodne visokoobrazovne i znanstvene suradnje, osobito u okviru mreže europskih sveučilišta UNIC, povećanjem mobilnosti studenata i nastavnika, razvojem novih studijskih programa na engleskom jeziku.

- Strateški cilj podizanja znanstvene izvrsnosti ostvarivat će se mjerama usmjerenima na jačanje kvalitete i opsega znanstvenih istraživanja, povećanje uspješnosti Fakulteta u kompetitivnom projektnom financiranju te poticanje inovacija i prijenosa znanja. Posebna će se pozornost posvetiti odgovornoj i etičkoj uporabi alata umjetne inteligencije u znanstvenom radu, kao i daljnjem razvoju ljudskih potencijala te jačanju interdisciplinarne suradnje među istraživačima, izdvojila je Ivičević Karas.

Htjela bi osnovati Ured za karijere

Dodaje da u programu snažan naglasak stavlja na kvalitetu studiranja, uvjete rada studenata i njihovu zapošljivost nakon završetka studija. Stoga joj je u planu i osnivanje Ureda za karijere, koji bi služio kao most između studenata i alumnija te poslodavaca. Savjetovalište za studente planira nadograditi osnivanjem Centra za podršku studentima, koji bi nudio psihološko i karijerno savjetovanje.

- Cilj je također povećati redovitost i završnost studiranja te dodatno unaprijediti studentski standard, među ostalim uvođenjem novih stipendija za studente prijediplomskih i diplomskih studija. Sve ove mjere usmjerene su na modernizaciju studija i jačanje konkurentnosti naših diplomiranih studenata na domaćem i europskom tržištu rada, poručila je Ivičević Karas.

Pitali smo je i je li u program poznat i 'timeline' ponovnog useljavanja u zgradu Fakulteta na Trgu Republike, međutim, iako je u planu da radovi budu gotovi sredinom 2027. godine, Sveučilište vodi radove, da prodekanica u planu još nema konkretan plan useljavanja.

Odgovorila je i na pitanje o 'vječnim studentima'

'Bitka' oko zgrade na Trgu Republike nije jedina koju je Pravni fakultet vodio sa Sveučilištem. Podsjetimo, Sveučilište je odlučilo da se studentima, kojima je Pravni fakultet ukinuo prava studiranja jer su predugo na fakultetu, ipak dopusti nastavak studija. Spor je dignut na razinu Visokog upravnog suda, a Fakultet će morati ispoštovati odluku Sveučilišta. Ivičević Karas navodi da bi kao dekanica djelovala u skladu sa zakonom.

- Za Fakultet je u takvim situacijama ključno postupati u skladu s pravomoćnim sudskim odlukama i načelima pravne sigurnosti i vladavine prava pa će svakako poštovati presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Ako budem izabrana za dekanicu, Fakultet će i dalje postupati u skladu sa spomenutim načelima te će studenticama i studentima biti na raspolaganju za sva pitanja vezana uz njihov studentski status i ostvarivanje prava koja proizlaze iz važećih propisa i sudske odluke.

Upisnim kvotama na Fakultetu je zadovoljna i kaže da se niz godina vode preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, uz uvažavanje regionalnih potreba i specifičnosti pojedinih studijskih programa. Kaže da će istu logiku slijediti i ako postane dekanica.

Smatra da treba uvesti nove obvezne kolegije

Što se tiče kolegija na Fakultetu, kaže nam da bi voljela da se uvede obvezni kolegij Profesionalne etike i to na svim prijediplomskim i diplomskim studijima na Pravnom.

- Etička pitanja zasigurno se obrađuju i u okviru niza postojećih predmeta. No ako pođemo od toga da je etika u temeljima profesija za koje se studenti obrazuju na Fakultetu, ima smisla da se temeljna načela i pravila izučavaju u okviru posebnih, obveznih predmeta, poručuje Ivičević Karas.

Druga kandidatkinja nam je odbila odgovoriti na pitanja

Na Pravnom fakultetu Etika javne službe trenutačno je obvezni predmet na stručnom diplomskom studiju Javne uprave i prijediplomskom studiju Socijalnog rada. Međutim naglašava da sve izmjene studijskih programa trebaju biti rezultat provođenja pažljivog tematskog unutarnjeg vrednovanja, posebno kada je riječ o uvođenju novih obveznih predmeta, pa tu odluku ne može donijeti na brzinu.

- Kada je riječ o izbornim predmetima, postupak uvođenja je fleksibilniji. Samo na pravnom studiju nudi se stotinjak izbornih predmeta koji predstavljaju veliko bogatstvo sadržaja studijskog programa. Uz to, Fakultet nudi preko stotinu izbornih predmeta na engleskom jeziku, zbog čega je već niz godina iznimno atraktivan fakultet za velik broj inozemnih Erasmus studenata i plan je da to i dalje bude, zaključila je Ivičević Karas.

Kontaktirali smo i drugu kandidatkinju za dekanicu, Romanu Matanovac Vučković, međutim ona je rekla da se maksimalno nastoji posvetiti procesu izbora i svojim drugim obavezama te nam stoga nije htjela odgovoriti na pitanja.