Čitav dan pratili smo izbore na Sveučilištu u Zagrebu: Pročitajte sve što ste propustili

Na Sveučilištu u Zagrebu održani su u utorak izbori za rektora za mandat do 2030. godine. Odlučeno je da na čelu i dalje ostaje Stjepan Lakušić.

Važan je dan za Sveučilište u Zagrebu na kojem su se ovog utorka održali izbori za rektora koji će sveučilište voditi do 2030. godine. U utrci su bila dvojca kandidata - Stjepan Lakušić, aktualni rektor te Ivan Koprić, trenutačni dekan Pravnog fakulteta. Izborna sjednica Senata održvala se od 11 sati, a za rektora je ponovno izabran Lakušić. On je dobio 58 glasova Senata, Koprić 13, dok su dva listića bila nevažeća

Tko će voditi Sveučilište u narednim godinama odlučivao je Senat Sveučilišta u Zagrebu, točnije njegova 73 člana. Među njima su rektor, njegovih sedam prorektora, 53 predstavnika zaposlenika na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim radnim mjestima među kojima su dekani i dekanice, četvero predstavnika zaposlenika na nastavnim i suradničkim radnim mjestima te osam predstavnika studenata. Statut Sveučilišta nalaže da se rektor odabire tajnim glasovanjem, a svaki član ima jedan glas. Za izbor rektora potrebna je bila natpolovična većina glasova svih članova Senata.

15:40h Oglasilo se i Ministarstvo

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih osvrnuli su se za srednja.hr na odabir Lakušića za novi rektorski mandat.

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i dalje će biti partner Sveučilištu u Zagrebu u provedbi reformi i projekata koji pridonose razvoju sustava visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj. Vjerujemo da ćemo kroz otvorenu, odgovornu i konstruktivnu suradnju, uz poštivanje postojećih propisa iz područja visokog obrazovanja, nastaviti raditi na unaprjeđenju uvjeta za studente, nastavnike i istraživače, kao i na daljnjem jačanju kvalitete i dostupnosti visokog obrazovanja. Novoizabranom rektoru želimo mnogo uspjeha u obnašanju ove odgovorne dužnosti te uspješan rad u nadolazećem razdoblju, poručili su iz Ministarstva.

15:38h Lakušić je oduševljen brojem glasova

Nakon pobjede je konferenciju za medije održao i Stjepan Lakušić.

- Dobio sam opet potporu i to s velikim postotkom. To je pokazatelj da smo kao uprava i ja s njom na čelu dobro radili i realizirali u prošlom mandatu i naravno, što mi se činilo, su članovi i članice Senata prepoznali i kvalitetu programa za idući mandat. Što reći? Hvala svima što su u tako velikom broju podržali moj program i način na koji upravljam Sveučilištem, izjavio je Lakušiću u pobjedničkom govoru o čemu više možete čitati ovdje.

14:39h Glavni studentski predstavnik nakon izbora rektora: Očekujemo da se riješi problem smještaja

Rješenje pitanja smještaja, rada i bolja prehrana u menzama - dio je problema koji studenti očekuju da se riješi u drugom Lakušićevom mandatu, rekao je Gordan Kragić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu nakon izbora, o ćemu više možete čitati ovdje.

13:23h Pratite uživo izjave za medije

U ovim trenucima održava se konferencija za medije na Sveučilištu, pratite je na našem Facebook profilu:

13:12h Lakušiću 58 glasova, Kopriću 13: 'Nudio je i druge bombone'

Stjepan Lakušić dobio je 58 glasova Senata, Ivan Koprić 13, dok su dva listića bila nevažeća, javlja novinarka portala srednja.hr Korana Povijač koja prati izbore u zgradi Sveučilišta.



- Čestitam kolegi Lakušiću koji je pobijedio i osvojio drugi mandat. Nadam se da će preuzeti neke od mojih ideja pa će stvar biti bolja nego sada, rekao je Koprić.

Upitan je li očekivao više glasova, Koprić navodi da je imao internu kladionicu, ali novinarima nije želio reći koliko si je glasova predviđao.

- U ovoj je konstelaciji jako teško dobiti više glasova. Situacija je takva da je kolega Lakušić na razne načine zadnjih dana uspjevao pridobiti neke ljude na svoju stranu. Je li to časno ili ne, neću o tome. Ja sam nudio koncept boljeg sveučilišta, a on je nudio i druge bombone, rekao je Koprić.

Dodao je i da je teško predvidjeti hoće li budući izbor biti otvoreniji javnosti, ali je ustvrdio da u sljedeće četiri godine stižu neki novi dekani 'pa možda bude neka nova konstelacija odnosa'. No, tvrdi, nakon današnje sjednice nije razočaran.

- Ja sam zapravo jako zadovoljan jer sam prvenstveno kroz medijske istupe uspio istaknuti ono što bi trebalo napraviti da bi sveučilište postalo bolje. Mislim da smo sada u jednoj fazi stagnacije i da nam treba da se trgnemo. Mislio sam da se možda mogu dobiti glasovi, ja sam bio spreman to napraviti, ali vidjet ćemo što će Lakušić napraviti, rekao je Koprić.

Ističe, posebnih očekivanja od Lakušićeva drugog mandata - nema.

- On je prije četiri godine ponudio neki program, malo toga se ostvarilo. Zašto bih sada imao velika očekivanja, podcrtava Koprić.

13:01h Tko je novi-stari rektor? Analizirali smo njegov prvi mandat

Kriza upravljanja Hrvatskim studijima, a tijekom koje je i rektor sam sebe de facto postavio za čelnika, novi, skupi sveučilišni pamflet, sporo odvijanje procesa uspostave Kampusa na Borongaju, ali i obnova zgrade Sveučilišta. Sve to samo je dio obilježja prvog mandata Stjepana Lakušića, koji smo detaljno analizirali uoči izbora, a članak je na linku.

12:46h Stjepan Lakušić ostaje rektor

Senat Sveučilišta u Zagrebu odlučio je dosadašnjem rektoru Stjepanu Lakušiću dati još jedan, drugi po redu mandat na čelu našeg najvećeg Sveučilišta. Jedini Lakušićev protukandidat bio je Ivan Koprić, trenutačni dekan Pravnog fakulteta. Novi mandat Lakušiću započinje 1. listopada 2026. godine i traje do 2030. godine. Više čitajte ovdje.

11:50h Nižu se reakcije uoči izbora

Uoči početka sjednice, razgovarali smo s pojedinim dekanima, ali i predstavnicima studentata. Naša novinarka na terenu Korana Povijač predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Gordana Kragića, pitala je i kakva očekivanja ima od budućeg rektora.

- Od budućeg rektora očekujemo nastavak dobre suradnje, tko god on bio. I da imamo jednu dobru, pravu podršku kakvu smo i do sada imali. Vjerujem da su studentski predstavnici formirali mišljenje kao i ja i da znaju za koga će danas glasati. Nadam se da će se, kad ovi izbori prođu, fokus staviti na to kakve programe i projekte Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu radi, a ne to kako će se oni opredijeliti ili na čiju stranu će stati u ovoj utrci, naglasio je Kragić za srednja.hr, dok očekivanja nekih od dekana možete pročitati ovdje.

11:01h Započela je sjednica Senata

U ovim trenucima započela je sjednica Senata na kojoj će biti izabran rektor. Započinje izborna sjednica Senata | foto: srednja.hr

10:22h Studenti nisu znali tko je rektor

Protekli tjedan 'skoknuli smo' i do Studentskog centra u Zagrebu u želji da doznamo kako studenti gledaju na ove izbore. Nitko nije znao ime aktualnog rektora, a tek neki otprilike su znali koja mu je funkcija. Inače, Studentski zbor Fakulteta političkih znanosti prozvao je predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Gordana Kragića, a negoduju, među ostalim, jer glavni predstavnici nisu pokazali proaktivnost u tome da se izbori otvore za javnost.

10:07h Samo je jedan kandidat odgovorio na naša pitanja

Uoči izbora, srednja.hr je obojicu kandidata kontaktirala za intervju. Na naša je pitanja odgovorio samo kandidat Koprić. Postavili smo mu, među ostalim, niz pitanja o planovima vezanima uz studentski standard, kako gleda na koncept državne mature o kojemu se često raspravlja na sjednicama Rektorskog zbora, ali i bi li povukao tužbu protiv bivše ministrice. Budući da nismo dobili priliku srodna pitanja postaviti kandidatu Lakušiću, analizirali smo njegov prethodni mandat. Budući da dolazi s Građevinskog fakulteta, očekivanja oko obnove od potresa bila su velika, ali zapelo je upravo na obnovi zgrade Pravnog fakulteta i Sveučilišta, a nije daleko odmaknula niti priča oko uređenja Kampusa Borongaj.

9:58h Predstavljanje programa nije bilo otvoreno javnosti

Iako je riječ o najvećem javnom sveučilištu u državi čiji se rad financira novcem poreznih obveznika, čitav proces poprilično je zatvoren javnosti. Naime, jedan od kandidata, Ivan Koprić, od izbornog je povjerenstva zatražio da sjednica Senata 26. veljače na kojoj su dvojica kandidata predstavljala programe, bude otvorena javnosti. Koprić je istaknuo da je tako osigurava jednaka vidljivost kandidata i transparentnost procesa, međutim, povjerenstvo mu je taj zahtjev odbilo. Radom povjerenstva koordinira, bez prava glasa, Lakušićev prorektor Tibor Pentek, dok je predsjednik povjerenstva dekan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Vladislav Brkić. Osim navedenoga, Koprić je Lakušića izazvao na javnu debatu, međutim, aktualni rektor nije se odazvao.