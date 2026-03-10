Stjepan Lakušić ponovno izabran za rektora Sveučilišta u Zagrebu

Dosadašnji rektor Stjepan Lakušić s 58 glasova osvojio je još jedan četverogodišnji mandat i tako pobijedio konkurenta Ivana Koprića.

Senat Sveučilišta u Zagrebu odlučio je dosadašnjem rektoru Stjepanu Lakušiću dati još jedan, drugi po redu mandat na čelu našeg najvećeg Sveučilišta. Jedini Lakušićev protukandidat bio je Ivan Koprić, trenutačni dekan Pravnog fakulteta. Lakušić je pobijedio s 58 glasova, dok je Koprića podržalo 13 senatora. Dva su listića bila nevažeća.

Novi mandat Lakušiću započinje 1. listopada 2026. godine i traje do 2030. godine. Pravo glasa imala su 73 člana Senata, a glasovali su prorektori, koje je imenovao sam Lakušić, dekani, predstavnici profesori i članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Rektorski mandat traje četiri godine, a ista osoba može biti izabrana za rektora najviše dva puta uzastopno.

Iza Lakušića je već jedan rektorski mandat, koji smo mi detaljno analizirali. Usprkos tome, studenti s kojima smo razgovarali nisu dobro upoznati s njegovim radom, odnosno nisu znali reći kako se rektor zove.

Bavio se željeznicama i gradio karijeru na fakultetu

Stjepan Lakušić rođen je 1968. godine, redovni je profesor na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, čiji je dekan bio do 2022. godine. Diplomirao je na istom faksu, koji se tad zvao Fakultet građevinskih znanosti 1994. godine. Po završetku studija, zaposlio se kao znanstveni novak na tom faksu u Zavodu za prometnice.

Magistrirao je 1998. godine obranivši magistarski rad 'Utjecaj netočnosti izradbe konstrukcijskih elemenata na propisanu širinu tramvajskog kolosijeka', a doktorat je stekao 2003. godine obranom disertacije naslova 'Dinamički utjecaj vozila na tramvajski kolosijek'.

U to vrijeme postaje asistent na Građevinskom fakultetu. Tijekom godina napreduje po znanstveno-nastavnim zvanjima i postaje pročelnik Katedre za željeznice. Od sredine devedesetih sudjeluje u stručnom nadzoru nad izgradnjom i rekonstrukcijom tramvajskih kolosijeka u Zagrebu i Osijeku. Pokrenuo je nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih, znanstveno-stručnih i stručno-znanstvenih događanja o građevini i željezničkoj infrastrukturi.

Postao je poznat zbog potresa u Zagrebu

Nakon potresa u Zagrebu vodio je izradu Procjene troškova obnove i Smjernica za obnovu građevina oštećenih u potresu s potrebnim razinama obnove. Pokrenuo je osnivanje Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo kao podružnice Građevinskog fakulteta koja je osnovana 2021. godine te je član Stručnoga savjeta RH za obnovu nakon potresa.

Od 2014. godine bio je prodekan za znanost Građevinskog fakulteta, a 2018. godine postao je dekan tog fakulteta. Prije četiri godine prvi je put izabran za rektora i ujedno predsjednika Rektorskog zbora RH.

Od 2019. član je suradnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske te Znanstvenoga vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također je član brojnih strukovnih organizacija u građevini i željezničkom inženjerstvu.

Koji su idući koraci?

Lakušiću novi mandat traje do 2030. godine, što znači da će na toj poziciji doživjeti povratak Sveučilišta u matičnu zgradu na Trgu Republike. U programu predloženika za rektora kao aktivnosti koje još traju naveo je donošenje Pravilnika o dodjeli priznanja za znanstvenu izvrsnost, Pravilnika o vrednovanju doktorskih studija i Pravilnika o specijalističkim studijima te donošenje Politike cjeloživotnog obrazovanja.

Uz to naveo je kao aktivnost koja se još provodi naveo je i opremanje fakulteta i akademija novim namještajem za predavaonice, kabinete i laboratorije te donošenje Nacionalnih kriterija za znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna radna mjesta. Koje aktivnosti će biti prioritetne i koje će točke programa uistinu realizirati, vidjet ćemo nadolazećih mjeseci.

Podsjetimo zadaća rektora je da organizira rad i poslovanje sveučilišta, saziva i predsjeda sjednicama senata, predlaže senatu donošenje općih akata te donosi opće akte koji nisu u nadležnosti senata. Također u suradnji s čelnicima sastavnica izrađuje prijedlog programskog ugovora sveučilišta, predlaže sveučilišni financijski plan, upravlja izvršenjem sveučilišnog financijskog plana i imovinom sveučilišta uz prethodnu suglasnost senata.

