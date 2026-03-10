Imamo prve reakcije prije glasanja za rektora: Traže se otvoreniji izbori

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Pričali smo s dekanima i predstavnikom zagrebačkih studenata uoči izbora za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Dvojica su kandidata - Lakušić i Koprić.
Uoči glasanja za izbor novog rektora Sveučilišta u Zagrebu naša novinarka Korana Povijač na terenu je razgovarala s dekanima o njihovim očekivanjima. Podsjetimo, bira se između dvoje kandidata - trenutačnog rektora Stjepana Lakušića koji lovi novi mandat i njegovog protukandidata Ivana Koprića, inače dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu.
- Mislim da je jako bitno da postoji suradnja bez obzira na to tko će biti izabran za rektora. Da bude suradnja na način da jednostavno o svim temama razgovaramo otvoreno, da kritički promišljamo. Jer zapravo nam je svima u interesu da jačamo sveučilište, da se studentski standard poboljša, možda neki studentski dom da se predvidi, rekla nam je dekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Verica Dragović-Uzelac.
Dodala je i da od rektora u novom mandatu očekuje i neke benefite za svoj fakultet koji, ističe, nije obuhvaćen obnovom. Od novog rektora očekuje podršku u tom segmentu. Inače, pojavio se prijedlog da se zabrane mobiteli na samom glasanju koje je trenutačno u tijeku.
- Svejedno mi je je li glasovanje s mobitelom ili bez. Ali mislim da nije u redu da se slikaju listići, mislim da je u redu da se izbori provedu transparentno i da se ne šire informacije dok službeni dio ne bude završen, poručila je dekanica Dragović-Uzelac.
O izborima je naša novinarka prije glasanja pričala i s dekanom FER-a, Vedranom Bilasom. On, kao i dekanica PBF-a, poziva na otvorenost i transparentnost izbora za rektora.
- Treba zahvaliti profesoru Kopriću na kandidaturi jer je njegova kandidatura omogućila otvaranje procesa razgovora razmjene ideja kojih bez drugog kandidata ne bi bilo. Ako smo već razgovarali o očekivanjima, u okviru mojih očekivanja je i demokratizacija postupka izbora rektora koje bi trebalo imati više javnih foruma i možda manje zatvorenih kako je bilo do sada, izjavio je dekan Bilas.
O tome tko će biti idući rektor odlučuju i studenti, odnosno studentski predstavnici. Naša novinarka je prije početka procesa glasanja razgovarala i s predsjednikom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Gordanom Kragićem.
- Od budućeg rektora očekujemo nastavak dobre suradnje, tko god on bio. I da imamo jednu dobru, pravu podršku kakvu smo i do sada imali. Vjerujem da su studentski predstavnici formirali mišljenje kao i ja i da znaju za koga će danas glasati. Nadam se da će se, kad ovi izbori prođu, fokus staviti na to kakve programe i projekte Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu radi, a ne to kako će se oni opredijeliti ili na čiju stranu će stati u ovoj utrci, naglasio je Kragić za srednja.hr.
Zabranu mobitela na sjednici ne smatra potrebnom jer se radi o, kaže, predstavnicima akademske zajednice za koje smatra da neće dojavljivati niti slikati listiće. Komentirao je i radove koji su trenutačno u tijeku na kampusu Borongaj.
- Kampus Borongaj je nacionalna investicija koja košta kao izgradnja cijelog zagrebačkog metroa. Mislim da je ta stazica mali korak da Borongaj napokon zaživi. Svakako Studentski zbor podržava izgradnju kampusa Borongaj u onom punom profilu - s inovacijskim centrom za znanost, s novim fakultetima i prvenstveno sa studentskim domom što nam je najveći ciljem dakle ostvariti da studenti imaju što više smještajnih kapaciteta u studentskim domovima jer oni znače pravi studentski standard. Također, da se Borongaj poveže eventualno vlakom s centrom grada da bi studenti, neovisno o gradskom prometu i autobusnim linijama, iz bilo kojeg dijela grada mogli brzo doći do kampusa Borongaj, poručio je Kragić.
