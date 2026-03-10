Glavni studentski predstavnik nakon izbora rektora: Očekujemo da se riješi problem smještaja

Rješenje pitanja smještaja, rada i bolja prehrana u menzama - dio je problema koji studenti očekuju da se riješi u drugom Lakušićevom mandatu.

S 58 naprema 13 glasova Senata Stjepan Lakušić reizabran je za rektora Sveučilišta u Zagrebu. Gordan Kragić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Nakon izbora rekao je da je zadovoljan dosadašnjom suradnjom s Lakušićem.

Kragić: 'Dosadašnja komunikacija s rektorom bila odlična'

- Ono što će Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu nastaviti raditi je fokusirati se na dobre projekte kojih sada provodimo više nego ikada, i surađivati s rektorom barem onako kako smo do sada, a to je više nego odlično, rekao je Kragić.

Dodao je da ne zna jesu li svi studenti glasali za Lakušića.

- Dosadašnja komunikacija s rektorom bila odlična. Sa svakim našim problemom pristuplili smo kao čelnoj osobi Sveučilišta i on bi nam u realizaciji naših projekata pomogao kada bismo mi naišli na zatvoreni zid kod institucija, što se, nadam se, primjeti u našem radu - da smo nikad dalje od one stigme da smo mi predstavnici nekakve političke mladeži, nego predstavljamo studente i radimo stvarno za dobrobit svih studenata i rast standarda, rekao je Kragić.

Problem studentskog smještaja

Rekao je i da od rektora u sljedećem mandatu očekuju da se 'konačno riješi problem smještaja po studentskim domovima'.

- To je glavno pitanje jer studentski domovi predstavljaju opći standard studenata, da se po niskoj cijeni u dobrom smještaju smjesti masovni broj studenata. To je, u konačnici, u skladu sa svim europskim politikama priuštivog stanovanja za mlade do 25. godine. Također, treba poboljšati pristup studentskom radu - studenti su vezani uz minimalnu bruto plaću, što je dobro jer im je veća satnica, ali studenti ne mogu puno raditi s obzirom na preostalo vrijeme nakon što se odrade fakultetske obveze, a pritisak životnog standarda sve je veći i moraju raditi. Treća i jako bitna stvar riješiva u kratkom roku - domovi ne mogu pasti s neba i rad se ne može promijeniti preko noći, ali ono što može je do iduće akademske godine je da se hrana u menzama poboljša, da se uvedu nova jela, da je hrana kvalitetnija i da svi studenti u Hrvatskoj, ne samo zagrebački, jedu bolje. Da imaju taj studentski standard u vidu, prehranu koja je dostupna i još uvijek jeftina, kazao je Kragić.

