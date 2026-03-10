Dvije FOI znanstvenice i nastavnice nagrađene za mentorski i znanstveni rad

Ove godine dvije znanstvenice FOI-ja ostvarile su osvojile nagrade – jedna za mentorski rad, druga za doktorski istraživački doprinos.

Doc. dr. sc. Ivana Đunđek, članica Katedre za gospodarstvo i Katedre za organizaciju, dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatske akademije za menadžment (HrAM) za 2025. godinu. Nagrada joj je dodijeljena zbog izvanrednog doprinosa mentoriranju studenata koji su pod njezinim vodstvom postigli značajne uspjehe na domaćim i međunarodnim natjecanjima te ostvarili vrijedne znanstvene rezultate.

Pod njenim mentorstvom studenti su, primjerice, razvili digitalne platforme OTP Student i OTP Sync, te osvojili prvo i treće mjesto na Hackathon InnoFusion. Njeni studenti osvojili su i Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za radove koji istražuju financijske instrumente i ESG kriterije u Hrvatskoj.

- Mentorstvo smatram jednim od važnijih segmenata rada svakog nastavnika jer kroz taj proces znanje dobiva svoju punu primjenu, a ovu nagradu dijelim prije svega sa svojim studentima. Bez njihovog truda i kreativnosti ovakav uspjeh ne bi bio moguć, ističe doc. dr. sc. Ivana Đunđek

Mentorski rad za docenticu Đunđek nije samo profesionalna obveza, nego prilika da zajedno sa studentima istražuje, eksperimentira i razvija ideje, gradeći pritom kritičko razmišljanje, samopouzdanje i spremnost na izazove. FOI

Znanstvenica osvojila nagradu za rad o važnoj temi

S druge strane, dr. sc. socio. Nikolina Dreven, viša asistentica na FOI-u, osvojila je 3. mjesto na međunarodnom EDAMBA Doctoral Thesis 2025 natjecanju za svoju doktorsku disertaciju "Stewardship Climate In The Function Of Increasing Organizational Citizenship Behavior In Small Croatian Companies".

Disertacija istražuje kako klima uslužnosti u malim poduzećima oblikuje angažiranost zaposlenika i njihovo organizacijsko građansko ponašanje. Rezultati pokazuju da razvoj vrijednosti poput podrške, kolektivizma i uključivanja zaposlenika u odluke značajno povećava njihovu spremnost za dodatni angažman.

- Predstavljanje istraživanja međunarodnoj publici izuzetno je važno jer znanost nadilazi nacionalne okvire, a potvrda kvalitete rada dodatno doprinosi kredibilitetu istraživanja i institucije iz koje dolazim, kaže dr. sc. socio. Nikolina Dreven.