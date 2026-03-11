Dekan prepisao dijelove doktorata bez navođenja izvora, nema kazne: On kaže da mu je žao

Već na početku studija, a prije izrade prvih seminarskih radova, nastavnici upoznaju studente s načinima i pravilima citiranja literature u akademskim radovima. Pa je posebno zabrinjavajuće kada su upravo nastavnici ili dekani ti koji pogrešno citiraju u svojim radovima. Napravio je to dekan Istarskog veleučilišta Daglas Koraca.

Povjerenstvo se bavilo nepravilnostima Koracinoj disertaciji

Još je u svibnju 2025. regionalni portal Istra24.hr detaljno pisao o tom slučaju i činjenici da su pojedini dijelovi Koracinog doktorskog rada prepisani bez citiranja kakva nalažu akademska pravila ili dovoljno preciznog navođenja izvora i porijekla citiranog teksta. U Koracinoj disertaciji 'Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na arhitekturu organizacije' tako, među ostalim, postoji paragraf koji je identičan onome kakav u svojoj disertaciji 'Utjecaj novih informacijskih tehnologija na kulturni razvoj: uloga virtualnih mreža' ima Aleksandra Uzelac. U tom poglavlju Uzelac zapravo parafrazira djelo znanstvenika Davida Hakkena. Koraca ima u potpunosti istu parafrazu kao Uzelac, a iako je naveo Hakkena, propustio je spomenuti da je parafraza kopirana od Uzelac. Takvo prepisivanje, pisao je Istra24.hr prošle godine, protegnulo se kroz čak četiri stranice.

Koraca je svoju disertaciju branio na poslijediplomskom studiju Management Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Isti je to studiji na kojem je dio doktorata prepisalo tadašnji kandidat za splitskog gradonačelnika, HDZ-ovac Vice Mihanović, što je 2021. godine otkrio Index.hr. Unatoč tome što je program PlagScan je pronašao 18,3 posto plagijata u Mihanovćevu radu, povjerenstvo je ustvrdilo da nije plagirao, akademski stupanj doktora znanosti zadržao je i bilo mu je dozvoljeno samo ispraviti rad.

Na Ekonomskim fakultetu u Osijeku povjerenstvo je uspostavljeno i kako bi utvrdilo postoje li nepravilnosti u Koracinom radu, još u listopadu 2025. To povjerenstvo nedavno je donijelo i odluku.

Nepravilnosti su utvrđene, ali ostaje mu akademsku stupanj doktora znanosti

Iz odgovora koji je zaprimila srednja.hr vidljivo je da su utvrđene nepravilnosti u citiranju u disertaciji Korace, iako nam nije dostavljeno čitavo izvješće povjerenstva koje smo tražili. Ekonomski fakultet u Osijeku pitali smo i koja je propisana mjera koju će Koraca morati poduzeti nakon utvrđenih nepravilnosti i hoće li mu biti oduzeta titula doktora znanosti. Baš kao i u Mihanovićevom slučaju - akademski stupanj doktora znanosti ostaje mu.

- Imenovano povjerenstvo dostavilo je u propisanom roku dekanici Ekonomskog fakulteta u Osijeku Izvješće o procjeni opravdanosti pokretanja postupka oduzimanja akademskog stupnja doktora znanosti dr. sc. Daglasa Korace. Povjerenstvo je u Izvješću procijenilo kako ne postoje osnove za pokretanje postupka oduzimanja akademskog stupnja doktora znanosti, budući da utvrđeni propusti u citiranju ne dovode u pitanje cjelokupni znanstveni doprinos disertacije niti mijenjaju njezine zaključke, metodologiju i znanstvene rezultate. Također, Povjerenstvo je u Izvješću jasno osudilo uočene nepravilnosti u načinu citiranja te naglasilo važnost dosljednog poštivanja akademskih i etičkih standarda u izradi doktorskih radova. Izvješće Povjerenstva dobilo je i jednoglasnu potporu Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Management Ekonomskog fakulteta u Osijeku, a nakon toga i Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Stoga ne postoje osnove za pokretanje postupka oduzimanja akademskog stupnja doktora znanosti dr. sc. Daglasa Korace, za gore navedenu doktorsku disertaciju, odgovorili su nam iz ureda dekanice Ekonomskog fakulteta u Osijeku Sunčice Oberman Peterka.

Inače, Koraca je svoju disertaciju branio 2013. godine. Mentor mu je bio profesor Jusuf Šehanović, a osim njega, u povjerenstvu za obranu bili su Željko Turkalj, Dražen Barković, Josip Mesarić i Marijana Zekić Sušac.

Koraca: Žao mi je

S upitom oko nepravilnosti u disertaciji obratili smo se i samom Koraci. Poslali smo mu niz pitanja. Prvo, je li njegov propust u citiranju bio namjeran ili slučajan i zašto nije ispravno naveo odakle su preuzeti citati. Drugo, kako objašnjava činjenicu da nepravilnosti nisu uočene tijekom postupka obrane doktorske disertacije i recenzentskog procesa. Pitamo ga i je li povjerenstvo zatražilo kakve korektivne mjere. Na kraju, zanimalo nas je i smatra li, budući da je čelnik visokoškolske obrazovne ustanove, moralnim dati ostavku na svojoj poziciji i hoće li tako postupiti. I konačno - koju poruku ova situacija šalje studentima i mladim istraživačima kada je riječ o akademskoj čestitosti. Stigao nam je tek šturi odgovor.

- Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije te Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Osijeku zaključili su kako ne postoje osnove za pokretanje postupka oduzimanja akademskog stupnja doktora znanosti koji sam stekao 2013. godine. Isto tako, navodi se da je Povjerenstvo pritom potvrdilo da cjelokupni znanstveni doprinos disertacije nije doveden u pitanje te da njezini zaključci, metodologija i znanstveni rezultati ostaju neizmijenjeni. Ovakvi zaključci relevantnih akademskih tijela za mene imaju posebnu težinu, zbog čega ovu situaciju smatram razriješenom, odgovara Koraca za srednja.hr.

Brani se time da je riječ o opsežnom radu, a izrazio je i žaljenje.

- Kao član znanstvene zajednice svjestan sam da se u opsežnim istraživačkim radovima mogu pojaviti

određene pogreške, što je Povjerenstvo utvrdilo i u mome slučaju. Iako njihov opseg nije takav da bi

doveo u pitanje izvornost disertacije, svaku utvrđenu nepravilnost shvaćam ozbiljno i žao mi je zbog toga. Stečeno iskustvo nastojat ću iskoristiti za daljnje jačanje svojega znanstvenog i akademskog djelovanja na Istarskom veleučilištu. Akademsku čestitost smatram temeljnom vrijednošću akademske zajednice, a svoj rad nastavljam s punom posvećenošću studentima, nastavi i znanstvenom radu, zaključuje dekan.