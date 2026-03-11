Studenti u Zadru mogu osvojiti 3.000 eura za ideju koja će promijeniti studentski život u gradu

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 2 d 09.03.2026
11. ožujak 2026.
Zadarski studenti mogu se uključiti u natjecanje kojim osmišljavaju prijedloge za poboljšanje studentskog života, a nagradni fond iznosi 5.250 eura.
Od 17. do 19. ožujka 2026. u Dnevnom boravku novog Studentskog doma Sveučilišta u Zadru održat će se projektno natjecanje UniZadar Project HUB. Organizator manifestacije koja je premijerno održana prošle godine je Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija Sveučilišta u Zadru, u suradnji s Gradom Zadrom i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.
Pod sloganom 'Zadarski studentski đir – oblikovanje identiteta studentskog grada', tročlani studentski timovi osmislit će osmislit će inovativna, ali provediva rješenja koja će unaprijediti njihovu svakodnevicu. Bilo da je riječ o organizaciji novih događanja, aktivaciji javnih prostora ili nabavi opreme koja će dugoročno služiti zajednici, fokus je na projektima koji ostavljaju stvaran trag u budućnosti zadarskih studenata.
Tijekom tri intenzivna dana, sudionici će proći kroz edukacije o pripremi i upravljanju projektima te razvijati svoje ideje uz pomoć iskusnih mentora. Najbolji timovi neće dobiti samo priliku za realizaciju svojih ideja, već i izdašne novčane nagrade iz nagradnog fonda, pa će tako pobjedničkom timu pripasti 3.000 eura, drugoplasiranom 1.500 eura, a trećeplasiranom 750 eura.
Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 2 d 09.03.2026
Ne znate koji studij upisati? Ovaj događaj može vam pomoći da konačno odlučite
Panika zbog pitanja koji fakultet upisati česta je pojava među srednjoškolcima. Kako bi se osjećali mirnije, ZŠEM 16. ožujka otvara vrata maturantima.
14:09 6 d 05.03.2026
Dekan prepisao dijelove doktorata bez navođenja izvora, nema kazne: On kaže da mu je žao
Ekonomski fakultet u Osijeku utvrdio je nepravilnosti u doktoratu dekana Istarskog veleučilišta, Daglasa Korace. Akademski stupanj neće mu oduzeti.
11:54 8 h 11.03.2026
Čitav dan pratili smo izbore na Sveučilištu u Zagrebu: Pročitajte sve što ste propustili
Na Sveučilištu u Zagrebu održani su u utorak izbori za rektora za mandat do 2030. godine. Odlučeno je da na čelu i dalje ostaje Stjepan Lakušić.
17:14 1 d 10.03.2026
Studenti dobili novi prostor za druženje u centru grada: Sami su ga dizajnirali
Pulski studenti od sljedećeg će se tjedna moći družiti u posebnom prostoru u centru grada. Uredili su ga upravo - studenti.
15:56 1 d 10.03.2026
Dvije FOI znanstvenice i nastavnice nagrađene za mentorski i znanstveni rad
Ove godine dvije znanstvenice FOI-ja ostvarile su osvojile nagrade – jedna za mentorski rad, druga za doktorski istraživački doprinos.
08:10 1 d 10.03.2026
VIDEO Pitali smo studentice osjećaju li se sigurno u Zagrebu: 'Uvijek nosim suzavac'
Povodom Dana žena pitali smo studentice osjećaju li se sigurno na ulicama glavnog grada. Navele su neke kvartove koje bi radije izbjegle.
08:40 3 d 08.03.2026
Nakon pobjede se oglasio i Lakušić, oduševljen je brojem glasova: 'To je dokaz da smo dobro radili'
Stjepan Lakušić ostaje rektor Sveučilišta u Zagrebu još četiri godine. Održao je pobjednički govor i odgovarao na pitanja novinara.
15:33 1 d 10.03.2026