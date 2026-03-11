Studenti u Zadru mogu osvojiti 3.000 eura za ideju koja će promijeniti studentski život u gradu

Od 17. do 19. ožujka 2026. u Dnevnom boravku novog Studentskog doma Sveučilišta u Zadru održat će se projektno natjecanje UniZadar Project HUB. Organizator manifestacije koja je premijerno održana prošle godine je Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija Sveučilišta u Zadru, u suradnji s Gradom Zadrom i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Pod sloganom 'Zadarski studentski đir – oblikovanje identiteta studentskog grada', tročlani studentski timovi osmislit će osmislit će inovativna, ali provediva rješenja koja će unaprijediti njihovu svakodnevicu. Bilo da je riječ o organizaciji novih događanja, aktivaciji javnih prostora ili nabavi opreme koja će dugoročno služiti zajednici, fokus je na projektima koji ostavljaju stvaran trag u budućnosti zadarskih studenata.

Tijekom tri intenzivna dana, sudionici će proći kroz edukacije o pripremi i upravljanju projektima te razvijati svoje ideje uz pomoć iskusnih mentora. Najbolji timovi neće dobiti samo priliku za realizaciju svojih ideja, već i izdašne novčane nagrade iz nagradnog fonda, pa će tako pobjedničkom timu pripasti 3.000 eura, drugoplasiranom 1.500 eura, a trećeplasiranom 750 eura.

