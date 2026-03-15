Država pronašla niz zamjerki na sveučilištu, četvrtina ne završi studij: 'Proveli smo analizu'

Takozvana reakreditacija, proces u kojem Agencija za znanost i visoko obrazovanja obilazi naša visoka učilišta i kontrolira njihov rad, završila je nizom pronađenih zamjerki na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Kako je odlučeno početkom 2025. godine, godinu dana rok je tijekom kojeg se očekivalo da će pulsko sveučilište popraviti uočene nedostatke, posebice u temama studijski programi, nastavnički i institucijski kapaciteti te znanstvena djelatnost gdje su dobili ocjenu minimalne razine kvalitete, što je druga najniža ocjena nakon nezadovoljavajuće razine kvalitete. Nešto bolja situacija u Puli po sudu Agencije je u internom osiguravanju kvalitete i društvenoj ulozi visokog učilišta te nastavnom procesu i podrški studentima, gdje su dobivene ocjene zadovoljavajuće razine kvalitete, što je nešto niže od najbolje moguće ocjene, visoke razine kvalitete.

Agencija uočila kako nemaju mehanizam kojim bi se osigurao kontinuitet i završetak studija

Pročitali smo javno dostupne dokumente reakreditacije, koja izgleda tako da Akreditacijski savjet Agencije imenuje posebno stručno povjerenstvo koje posjećuje visoko učilište i priprema svoje izvješće. Potom Akreditacijski savjet o tome raspravlja pa Agencija donosi svoju odluku i eventualno pismo očekivanja, a sve reakreditacije koje su započele prije donošenja novog zakona u 2023. završavaju odlukom nadležnog ministarstva. Kako su uočili u Agenciji, pulsko sveučilište nema mehanizam kojim bi se osigurao kontinuitet i završetak studija. Četvrtina upisanih studenata, odnosno njih 25 posto, ne diplomira, izdvajaju, a nastavnici u višim znanjima po njihovim informacijama nisu bili upoznati s trenutačnom stopom odustajanja od studija ili strategijom za njezino smanjenje.

Potom, stručno povjerenstvo zamijetilo je manjkave ishode učenja, da nastavnici uvode nove kolegije na vlastitu inicijativu bez drugih dopuštenja, što po njihovom sudu narušava ravnotežu i usklađenost ishoda učenja studijskih programa. Otkrivene su i neravnoteže između broja ECTS bodova dodijeljenih glavnim kolegijima u odnosu na one koji se smatraju manje važnim. Shodno tome, stručno povjerenstvo savjetovalo je pulskom sveučilištu obuku profesora za sastavljanje ishoda učenja. Opisano je i da za neke studijske programe nisu ispunjeni minimalni uvjeti o broju nastavnika – među kojima je i studij ranog i predškolskog odgoja, strojarstva i učiteljski studij. Naime, za svaki studijski program najmanje jednu polovinu kolegija trebali bi izvoditi zaposlenici s punim radnim vremenom izabrani u znanstveno-nastavna zvanja, što je uostalom zakonska obveza.

Dio reakreditacije uvijek je i razgovor sa studentima o stanju na sveučilištu. Oni su iznijeli kako neki nastavnici nisu lako dostupni jer su vanjski suradnici koji se ponekad ne nalaze u Puli ili okolici. Kažu i da su kolegama iz inozemstva morali prevoditi sadržaje s hrvatskog na engleski. Konkretno, navedeno je da stranim studentima manjka mogućnosti pohađanja nastave koja se izvodi na stranom jeziku, što dovodi do toga da strani studenti imaju negativno mišljenje o sveučilištu i da domaći studenti moraju prevoditi sadržaje s hrvatskog na engleskog kako bi im pomogli. Isto, spomenuto je i da 'neki studenti sudjeluju u podučavanju studenata nižih godina na svom studijskom programu, no također bez formalne obuke', a riječ je o takozvanoj vršnjačkoj potpori. Napomenimo kako su sve ove opaske na pulskom sveučilištu uočene u reakreditaciji u listopadu 2023. kada je stručno povjerenstvo posjetilo visoko učilište i potom u siječnju 2024. sastavilo stručno izvješće. Agencija i Ministarstvo pismo očekivanja izdali su krajem 2024., odnosno početkom 2025. godine. O sporosti reakreditacija, koje bi se u pravilu trebale provoditi svakih pet godina, već smo izvještavali.

Rektor: 'Imenovali smo Povjerenstvo za podršku studentima u riziku'

Kontaktirali smo rektora pulskog sveučilišta Marinka Škaru kako bi nam pojasnio što su u proteklih godinu dana, otkako je izdano pismo očekivanja, popravili. Usvojili su i proveli akcijski plan, kaže, a neke od poduzetih mjera koje nam nabraja jesu: usvojena je Strategija i Program podrške studentima u riziku od neuspješnog studiranja, provedena je cjelovita revizija ishoda učenja i izvedbenih planova nastave na svih devet sastavnica uz formalno usvajanje na Senatu, organizirane su obvezne edukacije nastavnika, ponuda nastave na stranom jeziku povećana je na preko 400 kolegija na deset sastavnica, usvojena je Strategija privlačenja stranih studenata 2026.–2030. te je potpisan Programski ugovor s Ministarstvom koji osigurava financiranje za ukupno 138 radnih mjesta u razdoblju 2025.–2029.

- Budući da je postupak praćenja u tijeku pred Akreditacijskim savjetom, detaljnije ćemo izvijestiti po okončanju postupka, napominje Škare.

Pitamo ga o četvrtini upisanih studenata koji ne završavaju studij. Procjene na razini cijele države, inače, govore da svaki peti upisani student odustane od studija koji je upisao. Škare veli da se radi o podatku koji ovisi o metodologiji obračuna jer svi studenti ne upisuju više godine studija istom dinamikom, a tu su i obuhvat različitih generacija, razine i vrste studija te specifičnosti pojedinih programa.

- Provedena je sveobuhvatna analiza uspješnosti studiranja za posljednje tri akademske godine koja obuhvaća podatke o prolaznosti studenata po godinama i sastavnicama, ostvarenim ECTS bodovima te duljini studiranja. Analiza potvrđuje stabilnost i kvalitetu studiranja na višim godinama studija, uz identificiranu potrebu poboljšanja uspješnosti u ranoj fazi. Na temelju tih nalaza usvojena je Strategija i Program podrške studentima u riziku od neuspješnog studiranja, usklađena s ESG standardima. Imenovano je Povjerenstvo za podršku studentima u riziku, izrađen je Priručnik za koordinatore s operativnim uputama, razvijeni su standardizirani obrasci za identifikaciju studenata u riziku te se za sve studente u srednjem i visokom riziku izrađuju individualni planovi podrške. U planiranju aktivnosti aktivno sudjeluju i studentski predstavnici, objašnjava Škare.

Nastavnici prošli radionice o izradi syllabusa, uvedeno obvezno korištenje platforme za komunikaciju

Za ishode učenja rektor veli da je na svakoj sastavnici formiran radni tim zadužen za reviziju izvedbenih planova nastave. Centar za kompetencije u obrazovanju organizirao je obvezne edukacije za sve nastavnike o formuliranju ishoda učenja, naglašava, te dodatnu edukaciju za članove radnih timova o reviziji izvedbenih planova nastave u skladu s uputama Stručnog povjerenstva.

- Sastavnicama su dostavljene upute za slijed rada: individualna provjera od strane nastavnika, stručna provjera na razini sastavnice te kontrola na svim razinama u sustavu kvalitete propisanim na Sveučilištu. Sve sastavnice uspješno su dovršile reviziju - izvedbeni planovi za sve kolegije su usklađeni i formalno usvojeni na sjednicama fakultetskih vijeća, Glavnog odbora za kvalitetu te na Senatu. (…) Organizirana je i obvezna radionica izrade syllabusa za nastavnike koji tek ulaze u nastavni proces. Dodatno, održano je stručno predavanje o međukulturnom obrazovanju. U narednom se razdoblju planiraju daljnje tematske radionice kao redovite i obvezne aktivnosti stručnog usavršavanja, napominje Škare.

Programskim ugovorom s nova 42 radna mjesta i 96 napredovanja u viša znanstveno-nastavna i nastavna zvanja trebalo bi se riješiti pitanje ovisnosti o vanjskim suradnicima, ističe rektor. Kako bi postojeći vanjski suradnici bili dostupni studentima, osigurali su aktivno i obvezno korištenje platforme Google Education – chat, meet i nastavne grupe na razini kolegija pored standardne komunikacije definiranih rasporedom konzultacija uživo ili mailom. Za podučavanje studenata prema drugim studentima navodi da se radi o vršnjačkoj potpori, gdje iskusniji studenti kolegama nižih godina pomažu u razumijevanju gradiva. Nakon reakreditacije i to su, izdvaja, formalno regulirali.

- Senat je usvojio Strategiju poučavanja usmjerena na pojedinca 2026.–2027. koja, među ostalim, definira sustav mentorstva i formalizirane oblike podrške studentima. U okviru Standarda 3.5.1 pokrenuta je uspostava sustava mentorstva i vršnjačke podrške s jasno definiranim ulogama, pravilima i edukacijom i institucionalno uređena. Istodobno, obvezne edukacije o nastavničkim kompetencijama koje je Centar za kompetencije nastavnika provodio obuhvatile su sve kategorije osoblja koje sudjeluje u izvođenju nastave, uključujući asistente, čime je osigurano da svatko tko ima nastavnu ulogu posjeduje potrebne kompetencije. Sveučilište ima strogo definirano i formalizirano sve oblike sudjelovanja u nastavnom i mentorskom procesu kroz sustav kvalitete, odgovara Škare.

'Planirano je pokretanje novih programa na engleskom jeziku'

Dotaknuli smo se i kolegija na stranom jeziku. U ovoj akademskoj godini, kaže rektor, izvode preko 400 kolegija na stranom jeziku te je ukupno 442 kolegija namijenjeno dolaznim studentima. Raste im broj Erasmus studenata, nastavlja.

- Na Senatu je usvojena Strategija privlačenja stranih studenata 2026.–2030. s ciljem povećanja udjela stranih studenata u ukupnom broju na najmanje 5 posto do 2030. te planirano povećanje s 86 na 150 studenata godišnje. Planirano je pokretanje novih združenih studijskih programa te novih programa na engleskom jeziku što će posljedično povećati broj stranih studenata na Sveučilištu, obećava Škare koji je trenutačno u drugom uzastopnom rektorskom mandatu do 2029. godine.

Napomenimo kako Agencija za znanost i visoko obrazovanje sada ponovno vrednuje je li pulsko sveučilište riješilo uočene nedostatke. Na naš upit odgovaraju da su od pulskog sveučilišta zaprimili cjelokupnu dokumentaciju, no da ne mogu iznositi daljnje informacije jer je postupak još uvijek u tijeku. Rezultat svake reakreditacije, pojasnimo, može biti izdavanje dopusnice za rad visokog učilišta, izdavanje pisma očekivanja s rokom otklanjanja nedostataka od najviše tri godine ili ukidanje dopusnice za rad visokog učilišta. Cijelu reakreditaciju pulskog sveučilišta možete pročitati u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.