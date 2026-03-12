Novi studentski dom bit će među najmodernijima: Imamo slike, evo kako će izgledati

Rijeka bi 2028. trebala dobiti novi studentski paviljon na Kampusu. 284 nova ležaja trebala bi ublažiti veliki pritisak na domski smještaj studenata.

Na Kampusu u Rijeci se gradi novi paviljon doma | foto: Sveučilište u Rijeci

Ako sve prođe prema planu, u 2028. godini studenti bi mogli useliti u novi paviljon studentskog doma u na Kampusu u Rijeci. Rijeka je jedan od najvećih gradova koji dobivaju novi studentski dom, odnosno Paviljon 3 u sklopu postojećeg Kampusa na Trsatu. Kako su nam još ranije pojasnili sa Sveučilišta u Rijeci, predviđeno je da projekt izgradnje traje do kraja 31. kolovoza 2028. godine. S time da bi sama izgradnja trebala trajati do kraja 2027. godine, nakon čega kreće faza opremanja i ugradnje namještaja.

Novi paviljon bit će uređen kao i postojeći

Taj novi paviljon povećat će smještajne kapacitete za 284 ležaja, što će doprinijeti studentskom standardu riječkih studenata.

- Izgradnja Paviljona 3 nastavak je strateškog razvoja smještajnih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci te dio kontinuiranog ulaganja u podizanje studentskog standarda i sveučilišne infrastrukture. Novi paviljon dio je integralnog plana izgradnje studentskog naselja Trsat. Projekt u potpunosti slijedi arhitektonsko i funkcionalno rješenje već izgrađenih paviljona 1, 2 i 4, čime se osigurava urbanistička cjelovitost Kampusa. Cjelokupni kompleks temelji se na prvonagrađenom radu s natječaja iz 2004. godine, kojim je predviđena izgradnja objekta studentske prehrane te ukupno sedam paviljona s 1.600 ležajeva.Slijedom navedenog, Paviljon 3 će vanjskim izgledom i unutarnjim uređenjem biti usklađen s postojećim objektima, odgovaraju nam sa Sveučilišta u Rijeci uz fotografije koje prikazuju planirani izgled novog paviljona.

Uskoro objava javnog poziva

Već smo ranije pisali da i u Rijeci vlada prava pomama na natječajima za smještaj svakoga ljeta. Trenutačni domovi imaju 1.250 ležajeva, a, primjerice, u 2025. je zaprimljeno 2.167 prijava, odnosno 917 više od raspoloživih kapaciteta. A u kojoj je fazi realiziranje tog novog paviljona?

- Postupak javne nabave za izgradnju Paviljona 3 nalazi se u završnoj fazi pripreme. Sve su aktivnosti vremenski usklađene kako bi se osigurala pravodobna realizacija projekta bez zastoja. Natječajna dokumentacija je spremna, a objava javnog poziva očekuje se uskoro, navode sa Sveučilišta.

Osim modernih smještajnih jedinica, novi će objekt vrijedan 14.200.000 eura uključivati sadržaje koji izravno doprinose kvaliteti života studenata: zajednički dnevni boravak za druženje i slobodno vrijeme, modernu samoposlužnu praonicu rublja, i potpuno klimatizirane sobe.

- Ovi su sadržaji osmišljeni kako bi studentima osigurali funkcionalan, ugodan i suvremen prostor za život i rad tijekom studija, zaključak je Sveučilišta.

Inače, za modernizaciju, uređenje i proširenje kapaciteta u studentskim domovima nedavno je država odobrila sedam projekata, a već smo pisali kako će izgledati novi dom u Splitu i onaj u Slavonskome Brodu.