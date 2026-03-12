Novi studentski dom bit će među najmodernijima: Imamo slike, evo kako će izgledati

Motivacija ili iskustvo? Poslodavce smo pitali što presuđuje kod zapošljavanja studenata
Mnogi studenti uz studij rade, pokreću projekte i skupljaju iskustvo. Provjerili smo koliko im to pomaže prilikom dobivanja prvog posla.
Rijeka bi 2028. trebala dobiti novi studentski paviljon na Kampusu. 284 nova ležaja trebala bi ublažiti veliki pritisak na domski smještaj studenata.
Ako sve prođe prema planu, u 2028. godini studenti bi mogli useliti u novi paviljon studentskog doma u na Kampusu u Rijeci. Rijeka je jedan od najvećih gradova koji dobivaju novi studentski dom, odnosno Paviljon 3 u sklopu postojećeg Kampusa na Trsatu. Kako su nam još ranije pojasnili sa Sveučilišta u Rijeci, predviđeno je da projekt izgradnje traje do kraja 31. kolovoza 2028. godine. S time da bi sama izgradnja trebala trajati do kraja 2027. godine, nakon čega kreće faza opremanja i ugradnje namještaja.
Taj novi paviljon povećat će smještajne kapacitete za 284 ležaja, što će doprinijeti studentskom standardu riječkih studenata.
- Izgradnja Paviljona 3 nastavak je strateškog razvoja smještajnih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci te dio kontinuiranog ulaganja u podizanje studentskog standarda i sveučilišne infrastrukture. Novi paviljon dio je integralnog plana izgradnje studentskog naselja Trsat. Projekt u potpunosti slijedi arhitektonsko i funkcionalno rješenje već izgrađenih paviljona 1, 2 i 4, čime se osigurava urbanistička cjelovitost Kampusa. Cjelokupni kompleks temelji se na prvonagrađenom radu s natječaja iz 2004. godine, kojim je predviđena izgradnja objekta studentske prehrane te ukupno sedam paviljona s 1.600 ležajeva.Slijedom navedenog, Paviljon 3 će vanjskim izgledom i unutarnjim uređenjem biti usklađen s postojećim objektima, odgovaraju nam sa Sveučilišta u Rijeci uz fotografije koje prikazuju planirani izgled novog paviljona.
Već smo ranije pisali da i u Rijeci vlada prava pomama na natječajima za smještaj svakoga ljeta. Trenutačni domovi imaju 1.250 ležajeva, a, primjerice, u 2025. je zaprimljeno 2.167 prijava, odnosno 917 više od raspoloživih kapaciteta. A u kojoj je fazi realiziranje tog novog paviljona?
- Postupak javne nabave za izgradnju Paviljona 3 nalazi se u završnoj fazi pripreme. Sve su aktivnosti vremenski usklađene kako bi se osigurala pravodobna realizacija projekta bez zastoja. Natječajna dokumentacija je spremna, a objava javnog poziva očekuje se uskoro, navode sa Sveučilišta.
Osim modernih smještajnih jedinica, novi će objekt vrijedan 14.200.000 eura uključivati sadržaje koji izravno doprinose kvaliteti života studenata: zajednički dnevni boravak za druženje i slobodno vrijeme, modernu samoposlužnu praonicu rublja, i potpuno klimatizirane sobe.
- Ovi su sadržaji osmišljeni kako bi studentima osigurali funkcionalan, ugodan i suvremen prostor za život i rad tijekom studija, zaključak je Sveučilišta.
Inače, za modernizaciju, uređenje i proširenje kapaciteta u studentskim domovima nedavno je država odobrila sedam projekata, a već smo pisali kako će izgledati novi dom u Splitu i onaj u Slavonskome Brodu.
Mnogi studenti uz studij rade, pokreću projekte i skupljaju iskustvo. Provjerili smo koliko im to pomaže prilikom dobivanja prvog posla.
