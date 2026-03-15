Gospodin Ivica diplomirao je prvi u generaciji prije 50 godina: 'Pauze su se hvatale kako bi se pojeo burek'

Professor emeritus Ivica Picek s nama se prisjetio faksa - od studentskih prosvjeda 1974., sukoba s milicijom i bureka u pauzama, do Domovinskog rata.
U lipnju ove godine Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (PMF) proslavit će okrugli 80. rođendan. Tim povodom odlučili smo porazgovarati sa 75-godišnjim Ivicom Picekom koji je ovaj fakultet upisao 1969. godine, kako kaže, u vrijeme spuštanja čovjeka na mjesec. S entuzijazmom se tada opredijelio za smjer Fizike, a kasnije je, priča nam, 'ostao kao pupčanom vrpcom vezan' za ovaj fakultet i ondje dočekao mirovinu.
'Osim batinanja, neki su ostali i pod trajnim nadzorom tadašnje milicije'
Za početak smo se prisjetili kako je tada izgledao život studenata, kako onih na PMF-u, tako i općenito. Pauze između predavanja, kaže Picek, hvatale su se kako bi se pojeo burek i trčalo na nekoliko lokacija u gradu na koje je bio razbacan PMF. Usto, i do zagrebačkih je studenata stigao val studentskih prosvjeda 1968. u Europi. To se manifestiralo kroz povremene obustave nastave koje su kulminirale 1971., u vrijeme Hrvatskog proljeća.
- Kolege koji su bili članovi tadašnje Partije bili su aktivni po dužnosti. Neupućenima su objašnjavali o čemu je riječ, no šok sam doživio kad bi objašnjenje otišlo u svoju suprotnost. Na moj upit jednom kolegi kako je promijenio mišljenje, odgovorio je 'da je podložan demokratskom centralizmu'. To me je još dublje uvjerilo da Partija nije za mene. U narednom periodu uslijedilo je teško razdoblje za studente. Osim batinanja, neki su ostali i pod trajnim nadzorom tadašnje milicije. To nam je za utjehu pomoglo da se svi skupa usredotočimo na studij. Početkom 1974. diplomirao sam kao prvi u svojoj generaciji i zaposlio se kao znanstveni asistent kod profesora Dubravka Tadića u Zavodu za teorijsku fiziku Instituta Ruđer Bošković (IRB), prisjeća se Picek.
Kad je riječ o samim počecima studija, Picek navodi da su mu predavanja počinjala rano ujutro pa je, kako bi ostao budan na nastavi, s večernjim sportskim treninzima morao prekidati na vrijeme. A trebalo je, dodaje, i držati korak s kolegama koji su prethodno završili matematičku gimnaziju 'i već su sve to znali'.
Naime, kolegiji Matematička analiza i Opća fizika tada su se slušali s matematičarima. Picek je pak ranije pohađao XIV. gimnaziju, '25. maj' na Kennedyjevom trgu, koja je bila prirodnog usmjerenja, ali bez pojačane satnice iz matematike i bez 'takmičarskih treninga'. Ta škola kasnije se s Matematičkom spojila u MIOC. Prisjećajući se početka studija, Picek rado spominje svoje bivše profesore.
- To je bila zadnja generacija kojoj je Matematičke metode fizike držao profesor Danilo Blanuša, a Opću fiziku slušali smo kod profesora Borana Leontića po čuvenim Feynmanovim lekcijama. Na trećoj godini sam odabrao smjer Teorijske fizike, koju je nosila Klasična elektrodinamika profesora Mladena Martinisa i Uvod u atomsku mehaniku profesora Vladimira Šipsa. Na četvrtoj godini to se nastavilo Martinisovom Kvantnom mehanikom. U to vrijeme već sam bio stipendist IRB-a, gdje su profesori s PMF-a imali svoje istraživačke grupe. Diplomski rad sam odabrao kod profesora Tadića što je za mene bio uvod u fiziku elementarnih čestica, disciplini u kojoj sam ostao do kraja profesionalne karijere, objašnjava Picek.
IRB, čiji je stipendist bio, pokazao se kao idealno mjesto za mladog znanstvenika. Kao asistenti kod 'sedminaca', profesora s PMF-a koji su tu imali svoje urede, bili su i njihovi asistenti u nastavi. Poslijediplomsku nastavu na smjeru Nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica držali su profesori Emil Coffou, Hrvoje Kraljević, Vladimir Paar, Ksenofont Ilakovac i Dubravko Tadić. Zavod je imao i fenomenalnu tajnicu Bosiljku Fanton koja je na pisačem stroju s memorijom prilagođavala njihove radove časopisima u kojima će biti objavljeni. Autori su primjećivali da je u rukopisima ispravljala i stručne pogreške, a bila je stvarni motor znanstvenog publiciranja. S današnjeg gledišta, tvrdi Picek, imala je učinak koji danas ima umjetna inteligencija.
- Držanjem nastave na diplomskom studiju ostao sam kao pupčanom vrpcom vezan za PMF. Najprije kao asistent iz Klasične elektrodinamike kod profesora Gaje Alage, a potom kao nositelj kolegija Teorijske fizike i strukture materije i Simetrija u fizici. Kako sam izgledao dosta mladoliko, neredovitiji studenti su mislili da u predavaonicu ulazim kao jedan od njih, prisjeća se Picek.
Iako se nakon vlastitih studentskih dana na PMF-u ondje i zaposlio, kaže da u kontinuitetu održavanja nastave nije uočavao bitne razlike između studentskih generacija. U ponekoj od njih našla se koordinirana grupa ambicioznih i darovitih studenata koji su lijepo surađivali. Iz tih generacija proizlazili su budući asistenti na PMF-u, IRB-u i Institutu za fiziku Sveučilišta (IFS-u).
- Sinergija te tri institucije na 'Brdu' obogaćivala je istraživanje i zajedničko organiziranje znanstvenih skupova. 'Adriatic meetings' održavani u Dubrovniku u području fizike elementarnih čestica omogućili su mi da upoznam voditelja svojih budućih poslijedoktorskih specijalizacija na Institutu Niels Bohr u Kopenhagenu (Holger Bech Nielsen) i DESY u Hamburgu (Roberto Peccei), pojašnjava Picek.
Ove godine, kada se obilježava 80 godina PMF-a, Picek se s nama prisjeća brojnih važnih trenutaka za ovaj fakultet. Kako kaže, kao što je stvaranje PMF-a prije 80 godina bio važan iskorak za Sveučilište u Zagrebu, gdje je visokoškolska nastava prirodoslovlja i matematike počela prije 150 godina, tako je i useljenje u nove zgrade Fizike i Matematike početkom 90-ih bio važan korak za sam PMF. Tada je na poziv profesora Tadića prešao s IRB-a na Fizički odsjek PMF-a. S tim se poklopio Domovinski rat, kad je nastavu trebalo uredno održavati.
- To se ostvarilo suprotno očekivanjima nekih profesora koji su u to vrijeme svojevoljno napustili Zagreb, jer je za njih 'sve stalo'. Uz to, uspjelo nam je organizirati u ratnoj 1994. godini i '7th Adriatic meeting' na Brijunima, kao prvu međunarodnu konferenciju iz fizike održanu u neovisnoj Hrvatskoj. Bilo je to izuzetno važno za studente koji su na njoj sudjelovali i kasnije postali nositeljima budućih istraživanja u području fizike elementarnih čestica u Hrvatskoj. Za mene je to bila faza kad sam s mlađim suradnicima ulazio u nova područja istraživanja, a kroz predavanja iz kolegija Fizike elementarnih čestica i Fizikalne kozmologije napisao sam sveučilišni udžbenik kao i dvije stručno-popularizacijske knjige. Pozicija prof. emeritusa, koja mi je dodijeljena po umirovljenju 2017. godine, omogućuje mi da i dalje pratim razvoj znanosti i dadem poneki doprinos sveučilišnoj zajednici, zaključuje Picek.