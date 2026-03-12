U Zagrebu se prikazuje film o studentskim prosvjedima u Srbiji: Dolazi i redatelj

Motivacija ili iskustvo? Poslodavce smo pitali što presuđuje kod zapošljavanja studenata
Mnogi studenti uz studij rade, pokreću projekte i skupljaju iskustvo. Provjerili smo koliko im to pomaže prilikom dobivanja prvog posla.
12:11 8 h 12.03.2026
12. ožujak 2026.
Ovog petka i nedjelje u Zagrebu se održavaju projekcije filma 'Indeks' koji tematizira studentske prosvjede u Srbiji.
Ovog petka, 13. ožujka, u Kinu Kinoteka prikazat će se film 'Indeks' srbijanskog redatelja, scenarista, producenta Miloša Živanovića. Riječ je o filmu koji tematizira studentski pobunu u Srbiji koja je započela još krajem 2024. godine.
Film je posvećen žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, što je i pokrenulo val studentskih prosvjeda. Film se u Kinoteci prikazuje u 18 sati, a dodatna projekcija bit će u nedjelju 15. ožujka u 14:30 u Dokukinu KIC. Obje projekcije su besplatne.
- Pozivamo vas na premijeru filma u petak 13. ožujka u 18 h u zagrebačkoj Kinoteci, Kordunska 1, gdje će nam se nakon projekcije pridružiti redatelj Miloš Živanović i dio studentske ekipe koja stoji iza ovog ostvarenja, pozvali su iz Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
Živanović i neki od glumaca će i nakon druge projekcije razgovarati sa studentima, a potom će biti održana i rasprava na temu 'Mogućnosti demokratskog organiziranja studenata u Hrvatskoj' u kojoj će sudjelovati i sudionici blokada 2009. u Hrvatskoj.
Od pada nadstrešnice u Novom Sadu prošlo je godinu dana i pet mjeseci, a studenti od tad ne odustaju od svojih zahtjeva. Na godišnjicu tog nesretnog događaja, u kojem je poginulo 16 osoba razgovarali smo s dvoje studenata iz Srbije.
- Imam dojam da se cijela Srbija povezala kroz ove prosvjede, gdje god da smo otišli dočekali su nas raširenih ruku s ogromnim osmjesima na licima građana i studenata iz tih mjesta. Mislim da je to najbitnije, da ne dozvolimo da nas propaganda uspije razdvojiti i da vjerujemo da zajedno, s dobrim razlogom, možemo sve, rekla nam je studentica Emilija Stevanović u studenom prošle godine, a cijeli intervju pročitajte na poveznici.
