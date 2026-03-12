Jubilarni 10. WES na FER-u: Studentima donosi 3.000 € nagradnog fonda i stručna znanja iz embedded sustava

Motivacija ili iskustvo? Poslodavce smo pitali što presuđuje kod zapošljavanja studenata
Mnogi studenti uz studij rade, pokreću projekte i skupljaju iskustvo. Provjerili smo koliko im to pomaže prilikom dobivanja prvog posla.
12:11 8 h 12.03.2026
12. ožujak 2026.
Traju prijave za WES na FER-u. Studenti rade na embedded sustavima uz IT mentore i hackathon s nagradnim fondom od 3.000 €. Prijave do 13.3.
Na zagrebačkom FER-u od 16. do 30. ožujka 2026. održat će se Workshop on Embedded Systems (WES), jubilarno deseto izdanje radionice posvećene ugradbenim računalnim sustavima. Tijekom dva tjedna, 50 sudionika okupljenih u timove od maksimalno četvero ljudi slušat će predavanja vrhunskih stručnjaka iz IT industrije, a radionica završava intenzivnim 24-satnim hackathonom s 28. na 29. ožujka. Ukupni nagradni fond iznosi 3.000 eura, što uz desetu obljetnicu održavanja WES svrstava među najvažnije studentske tech događaje na Sveučilištu.
Iako većina nas vidi samo ekrane mobitela, WES se bavi onim što se nalazi unutar uređaja - ugradbenim (embedded) sustavima. To su "nevidljivi mozgovi" bez kojih ne bi radio vaš aparat za kavu, mikrovalna pećnica pa čak ni daljinski upravljač ili perilica rublja. Upravo kroz ovu radionicu, studenti dobivaju rijetku priliku da te sustave sami programiraju i oživljavaju, koristeći opremu kakva se nalazi u razvojnim centrima najvećih tech tvrtki.
Nakon tjedna predavanja i vježbi, vrhunac radionice bit će legendarni 24-satni inženjerski maraton (hackathon). Studentski timovi će pod pritiskom vremena rješavati stvarni problem iz industrije, dokazujući da inženjerski poziv zahtijeva vrhunsku koncentraciju i timski rad.
Projekt koji godinama podržava Uprava FER-a prepoznali su i tehnološki giganti. Partneri jubilarnog izdanja, tvrtke Byte Lab, Ericsson Nikola Tesla, Končar, Stype, Soldered, Montelektro i dSPACE osiguravaju studentima podršku i uvid u najnaprednije tehnologije koje se trenutno razvijaju u Hrvatskoj i svijetu.
Radionica traje do 30. ožujka, kada će nakon velikog hackathona biti proglašeni najbolji timovi i pobjednici ovogodišnjeg jubilarnog izdanja.
