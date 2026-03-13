Ženska futsal ekipa Sveučilišta u Zadru plasirala se na Final four

U protekla dva dana u dvorani Sutinska vrela u Zagrebu odigrane su kvalifkacije UniSport HR Futsal za studentice gdje je devet ekipa tražilo plasman na završnicu koja će se održati u Poreču.

Ženska futsal ekipa Sveučilišta u Zadru je odigrala odlične kvalifikacije i pobijedila u dvije utakmice te kao pobjednik grupe ostvarila plasman na Final four.

U prvoj utakmici ostvarena je pobjeda protiv ekipe Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli rezultatom 11:0 (Filipović 4, Bačić 3, Feldmann 2, Ćurić, Veršić ), a u drugoj isto pobjeda protiv ekipe Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru rezultatom 5:1 (Filipović 2, Bačić, Klanac, Feldmann).

Plasman među četiri najbolje ekipe ostvarile su još ekipe Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta Sjever.

Sastav ekipe: Nensi Adamović, Paula Bačić, Janica Filipović, Mihaela Klanac, Lorena Botica, Lara Feldmann, Matea Ćurić, Lucija Jović, Anđela Veršić i Theresa Graf. Voditelji: Tonći Jerak i Danijela Vidović.

