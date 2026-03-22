U Hrvatsku na Erasmus najviše dolaze Francuzi i Španjolci: Pogledajte gdje idu naši studenti

Na Erasmus u Hrvatsku najviše dolaze Francuzi i Španjolci, a Hrvati idu u Španjolsku i Portugal. Prema istraživanju Erasmus je dobar za našu ekonomiju

Krajem prošle godine objavljeno je veliko istraživanje o učincima Erasmus+ programa u Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Portugalu i Srbiji. Uz predstavljanje statističkih podataka o dolascima i odlascima Erasmusovaca, istraživanje je opisalo kako program djeluje na ekonomiju i usporedilo njegov učinak s državnim ciljevima.

U Hrvatsku je između 2022. i 2024. godine ukupno došlo 3.187 studenata iz 31 zemlje. Najviše studenata došlo je iz Francuske (14 posto), Španjolske (13 posto) i Njemačke (11 posto), a slijede Poljska (10 posto), Portugal (devet posto) i Italija (osam posto). Još četiri posto studenata došlo je iz Češke, a po tri posto studenata došlo je iz Turske, Litve, Rumunjske i Slovenije.

Prema trajanju mobilnosti, malo više od tri četvrtine studenata, odnosno 76 posto sudjelovalo je u semestralnim mobilnostima koje traju 60 do 180 dana. Na kratkoročne mobilnosti, koje traju 5 do 30 dana došlo je 17 posto studenata, dok je samo 7 posto studenata boravilo dulje od jednog semestra.

Za naše studente najpopularnija je Španjolska

Što se tiče naših studenata, između 2022. i 2024. godine na Erasmus je otputovalo ukupno 2.604 studenta. Gotovo tri četvrtine, odnosno 74 posto išlo je na studijske mobilnosti, a na 26 posto na stručne prakse. Na Erasmus je išlo puno više studentica nego studenata, 69 naprama 31 posto.

Od Erasmus destinacija za Hrvate je najpopularnija Španjolska koju odabire 19 posto Erasmusovaca. Iza nje je Portugal s 13 posto, Italija s 10 posto. Zatim slijede Njemačka s osam posto i Slovenija sa šest posto, a kad sve to zbroji, više od pola naših Erasmusovaca ide u neku od tih država.

Istraživanje navodi i s kojih je studija najviše domaćih Erasmusovaca. Najveći udio ih je u Hrvatskoj s poslovnih studija, uprave ili prava (30 posto), zatim studija povezanih sa zdravstvom i socijalnom skrbi (12 posto). Iz područja inženjerstva, proizvodnje i građevine bilo je 11 posto polaznika, dok je 10 posto bilo iz IT-a.

Hrvatski studenti u inozemvstvu potrošili više od stranih kod nas

Velik dio istraživanja fokusirao se na ekonomske učinke Erasmusa. Autori procjenjuju da su Erasmusovci koji dolaze u Hrvatsku za vrijeme boravka kod nas potrošili ukupno oko 7.023.787 eura. Procjenjuju da su hrvatski studenti za to vrijeme u inozemstvu potrošili 7.832.420 eura, više od stranaca u Hrvatskoj.

Istraživači su prema statistici EUROSTUDENT-a izračunali da bi studenti da nisu otišli na mobilnost u Hrvatskoj potrošili oko 2.755.994 eura. Hrvatski studenti su za odlazak na Erasmus ukupno primili stipendije u vrijednosti 7.027.856 eura od Europske unije.

Hrvatska od Erasmusa profitirala za 13,7 milijuna eura

Istraživači su zbrojili ukupnu potrošnju stranih studenata u Hrvatskoj i vrijednost stipendija koju su primili hrvatski studenti i od toga oduzeli iznos koji bi hrvatski studenti potrošili u Hrvatskoj da nisu išli na razmjenu. Tome su dodali putne troškove, procijenjenu potrošnju obitelji i prijatelja koji su došli posjetiti strane studente i financiranje upravljanja Nacionalne agencije i tako došli do iznosa od 13,7 milijuna eura, za koliko procjenjuju da je hrvatska ekonomija profitirala od Erasmusa.

- Sažeto, mobilnost u okviru programa Erasmus+, kroz dolazne i odlazne studentske tokove, značajno doprinosi razvoju ljudskog kapitala u Hrvatskoj i jačanju regionalnih inovacijskih ekosustava. Iako izravno povezivanje s određenim prioritetnim sektorima nije uvijek jednostavno, rezultati upućuju na jasne prilike za povećanje atraktivnosti nedovoljno zastupljenih područja i regija, uključujući ciljanu potporu visokoškolskim ustanovama koje djeluju u strateški važnim područjima. Uz jačanje institucionalnih kapaciteta i snažnije povezivanje s nacionalnim gospodarskim okvirima, Erasmus+ mobilnost mogla bi imati još veću ulogu u poticanju zelene i digitalne tranzicije Hrvatske te u dugoročnom jačanju konkurentnijeg, otpornijeg i regionalno uravnoteženog gospodarstva, zaključili su istraživači.

Istraživanje objavljeno u prosincu 2025. provele su Veronika Kupriyanova i Irina Ferencz, a sufinancirala ga je Europska unija. Čitavo istraživanje o učinku Erasmusa na Hrvatsku, kao i na Njemačku, Mađarsku, Portugal i Srbiju možete pročitati u prilogu.