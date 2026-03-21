U domu imate cimera iz noćne more? Možda možete 'pobjeći', evo koja je procedura

Dobili ste studentski dom, ali onda i cimera iz noćne more? Pitali smo studentske centre u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku možete li 'pobjeći'.

Ako ste te sreće da vas je u studentskom domu dopao cimer ili cimerica koji ništa ne pričaju, žive u 'svinjcu' ili pak kopaju po vašim stvarima dok vas nema, imamo dobru vijest - možete promijeniti sobu. Pitali smo studentske centre u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku što trebate napraviti kad je u pitanju promjena sobe u studentskom domu.

U Zagrebu upravi doma trebate obrazložiti svoj zahtjev

Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) objašnjavaju da se u slučaju želje za promjenom sobe u sklopu iste kategorije smještaja na koju ste ostvarili pravo trebate obratiti upravi studentskog doma gdje je stanujete i obrazloži svoj zahtjev. Ako pak želite prijeći u sobu neke druge kategorije i/ili promijeniti studentski dom, tada se trebate elektronski ili osobnim dolaskom javiti u Poslovnicu za smještaj, turizam i sport. Ovdje se nalazi obrazac koji će vam trebati.

Studentski centar u Splitu: 'Nastojimo pronaći rješenje'

Ako živite u jednom od studentskih domova pod okriljem Studentskog centra u Splitu (SCST) i želite promijeniti sobu, trebate podnijeti zahtjev za premještaj na recepciji studentskog doma u kojem stanujete. Iz SCST-a pojašnjavaju da se zahtjevi za premještaj razmatraju u skladu s raspoloživim smještajnim kapacitetima. Ako u domu postoje slobodne sobe, nastoje studentima izaći u susret i omogućiti premještaj. Međutim, zbog visoke popunjenosti domova tijekom akademske godine, to nerijetko nije odmah moguće.

- Studentski centar nažalost nije u mogućnosti procjenjivati okolnosti osobnih odnosa između cimera, ali kao što studentima prilikom useljenja nastojimo omogućiti dogovor oko smještaja s cimerima s kojima žele dijeliti sobu, tako i tijekom godine, u okviru raspoloživih kapaciteta, nastojimo udovoljiti njihovim zahtjevima i pronaći najbolje moguće rješenje njihovih zahtjeva. Podsjećamo kako studenti prilikom useljenja imaju mogućnost odabrati željenog cimera, što često doprinosi ugodnijem i kvalitetnijem zajedničkom boravku. Ipak, razumljivo je da se tijekom vremena okolnosti mijenjaju, zbog čega Studentski centar s posebnom pažnjom i razumijevanjem razmatra sve pristigle zahtjeve te nastoji pronaći rješenje čim se za to stvore uvjeti, poručili su iz SCST-a.

Promjena sobe u studentskom domu moguća je i u Rijeci

I Studentskom centru u Rijeci (SCRI) morat ćete obrazložiti zašto želite promijeniti sobu, osim ako sami pronađete stanara koji želi zamijeniti svoju sobu za vašu. Doduše, to je poprilično teško ako iz te sobe odlazite zbog lošeg sustanara.

- Sukladno Pravilniku o kućnom redu i disciplinskoj odgovornosti korisnika smještaja u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka (SCRI), korisnik smještaja ima mogućnost preseliti iz jedne sobe u drugu uz uvjet da isti sam pronađe osobu s kojom će se mijenjati, odnosno ako u objektu smještaja postoje slobodni smještajni kapaciteti, korisnik smještaja može se, uz odobrenje voditelja studentskog naselja, preseliti u drugu sobu. Ako nisu zadovoljeni navedeni uvjeti, korisnik smještaja može zatražiti premještaj u drugu sobu u slučaju da im mu ne odgovara cimer ili cimerica, pri čemu je potrebno obrazložiti razloge zahtjeva, navode iz SCRI-ja.

Zahtjev se podnosi upravi studentskog naselja putem e-maila na adresu [email protected]. Studentu se nakon odobrenja dodjeljuje nova soba. Student potom iseljava iz dotadašnje sobe, razdužuje inventar, podmiruje trošak preseljenja te useljava u novu sobu.

I osječki studenti mogu pobjeći od loših cimera

I Studentski centar u Osijeku udovoljit će vašem zahtjevu za preseljenjem zbog lošeg iskustva sa sustanarom. Uvjet je i ovdje opravdan razlog i slobodni smještajni kapaciteti.

- Uz zahtjev za preseljenje potrebno je priložiti i obrazloženje. Zahtjev se podnosi upravi studentskog doma i o njemu odlučuje voditelj studentskog smještaja, koji studenta obavještava o mogućnosti preseljenja, zaključili su iz SCOS-a.