Ministarstvo dijeli sobe u domu mimo natječaja, dio studenata nezadovoljan: Treba biti iznimka

Studentima je jedna od najvećih briga prije upisa nove akademske godine na natječaju skupiti dovoljno bodova da mogu useliti u željeni studentski dom. Ako niste sigurni kako se prijaviti, imamo vodić za vas. Međutim nekim studentima sobe su dodijeljene posebnim odlukama, neovisno o natječaju.

Te odluke donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje. Sobe neovisno o natječaju mogu biti dodijeljene za nekoliko različitih kategorija.

To uključuje Erasmusovce, kategorizirane sportaše, studente koji su doživjeli tragičan događaj poput gubitka oba roditelja ili prirodne nepogode, studente slabijega socio-ekonomskoga statusa, studente nacionalnih manjina te studente koji pripadaju hrvatskom iseljeništvu.

Čak 151 odluka za smještaj Hrvata koji dolaze iz drugih zemalja

Iz Ministarstva su nam rekli da su za akademsku godinu 2025./2026. donijeli 363 posebne odluke za studente u redovitom statusu, naglasivši da za sve kategorije studenata provjeravaju status studenta, tijek studiranja te njihov radni odnos.

Najveći broj posebnih odluka donesen je za kategoriju pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, čak 151 odluka. Ministarstvo napominje da za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva podatke dostavljaju Ministarstvo demografije i useljeništva i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Posebne odluke donose se za sportaše od I. do IV. kategorije uz uvjet da redovno studiraju i da se prijave na natječaj. Prošle su godine sobe izravno dodijeljeno 84 studenata sportaša. Pri donošenju odluka Ministarstvo se vodi prijedlogom Ministarstva turizma i sporta.

Samo 71 odluka za najširu kategoriju

Samo oko petina odluka donesena je za studente slabijega socio-ekonomskoga statusa i studente pogođene tragedijama, njih 71. U tu kategoriju Ministarstvo ubraja studente s invaliditetom, studente s potresom pogođenih područja, studente čiji su roditelji osobe s invaliditetom, branitelji ili imaju status privremene radne nesposobnosti uzrokovane bolešću, studenti čiji je roditelj preminuo, studente pod skrbništvom ili koji su kao djeca bili pod skrbništvom, studente koji boluju ili su bolovali od težih ili teških bolesti te studente na rubu siromaštva u skladu s izračunom mjesečnog prihoda po članu kućanstva ili statusa korisnika zajamčene minimalne naknade.

- Uslijed navedenih okolnosti studentima je otežano ispunjavanje studentskih obaveza iz financijskih i/ili ostalih uvjeta te dodjela smještaja u studentski dom podrazumijeva mjeru poticanja nastavka i završetka studija s ciljem stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije i posljedično ne odustajanja od studija, obrazlažu nam iz Ministarstva obrazovanja.

Što je s Erasmusovcima?

Ministarstvo je donijelo odluke za smještaj 33 studenata na razmjeni, međutim naglašavaju da bi se realan broj studenata koji sobe doista i koriste mogao razlikovati, što će biti poznato na kraju akademske godine.

- Razlika od odobrenih i Odlukom utvrđenih mjesta uključuje smještaj studenata međunarodne mobilnosti u sklopu bilateralne razmjene Ministarstva i CEEPUS programa, a broj ovisi o stvarnom broju dolaznih studenata i nastavnika čije popise pružatelji usluge subvencioniranog stanovanja dostavljaju Ministarstvu na mjesečnoj razini. Slijedom navedenoga, konačan broj dodijeljenih mjesta po ovoj osnovi bit će moguće utvrditi po završetku akademske godine. U slučaju da je planirana dolazna mobilnost manja od preostalih mjesta, smještaju se studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu mjesta na redovnom natječaju, no nisu ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje uslijed nedostatnih smještajnih kapaciteta, pojašnjavaju iz Ministarstva.

Sobe su dobili i studenti iz Ukrajine

Uz to donesene su i 21 odluka za studente sa statusom osobe pod privremenom zaštitom, što se odnosi na studente iz Ukrajine koji su došli na studij u Hrvatsku. Također donesene su i tri odluke za smještaj studenata pripadnika romske nacionalne manjine.

Broj mjesta koja Ministarstvo može dodijeliti posebnim odlukama utvrđen je Odlukom o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2025./2026. pojedinačno za svakog pružatelja usluge subvencioniranog stanovanja studenata. Međutim dio studenata smatra da ovaj proces nije dovoljno transparentan.

Studentski zbor prozvao Ministarstvo za netransparentnost

Za komentar smo se obratili studentskim zborovima najvećih sveučilišta u Hrvatskoj, a odgovorila nam je predsjednica SZ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Mia Brčina. Ona smatra da je problematično to što obrazloženja pojedinačnih odluka nisu javno dostupna, što otvara prostor za sumnju u njihovu pravednost.

- Smatramo da bi pravednije rješenje bilo da se specifične okolnosti pojedinih skupina vrednuju kroz sustav dodatnih bodova, umjesto izravne dodjele smještaja mimo natječaja. Na taj bi način svi studenti prolazili kroz isti sustav rangiranja, dok bi se posebne kategorije i dalje uvažavale, ali na transparentan i predvidiv način, odgovaraju nam iz osječkog studentskog zbora.

'Smatramo da sustav nije u potpunosti pravedan'

Po njihovom sudu izravna dodjela mjesta, osobito u studentskim i učeničkim domovima gdje su kapaciteti ograničeni, narušava percepciju jednakosti jer zaobilazi jasno definirane kriterije i redoslijed.

- Iznimne situacije svakako mogu postojati, ali one bi trebale biti jasno definirane i obrazložene te predstavljati iznimku, a ne pravilo. Smatramo da postojeći sustav dodjeljivanja bodova za smještaj u studentskim domovima nije u potpunosti pravedan te da zahtijeva određenu reviziju. Iako sustav uključuje različite kriterije, u praksi se pokazuje da socio-ekonomski status studenata nije dovoljno vrednovan u odnosu na stvarne životne okolnosti. Trenutačni pragovi prihoda po članu kućanstva i broj bodova koji se na temelju njih dodjeljuju ne odražavaju u potpunosti realne troškove života, osobito u kontekstu inflacije i kontinuiranog rasta cijena, zbog čega dio studenata ne ostvaruje razinu bodova koja bi odgovarala njihovoj stvarnoj potrebi za subvencioniranim smještajem, komentiraju iz osječkog SZ-a.

Misle da bi više bodova trebalo dodjeljivati za socio-ekonomske slučajeve

Smatraju da bi se na temelju socio-ekonomskog statusa trebalo dodjeljivati značajno više bodova u odnosu na neke druge kriterije ostvarivanja prava na dodatne bodove. Naglašavaju da pritom ne žele umanjiti važnost drugih kriterija, već naglasiti da bi ovaj kriterij trebao imati prioritet jer je cilj sustava svima osigurati jednake prilike za pristup obrazovanju.

- Prijava za smještaj u studentskim domovima za mnoge je studente stresan proces zbog neizvjesnosti, osobito jer nekima o tome izravno ovisi hoće li uopće moći studirati s obzirom na ograničene financijske mogućnosti za privatni smještaj. Proces bi se mogao značajno olakšati kroz veću digitalizaciju, posebno uvođenjem mogućnosti praćenja rang-liste u realnom vremenu, što bi smanjilo nesigurnost i omogućilo studentima lakše planiranje i pronalaženje adekvatnog i cjenovno prihvatljivog privatnog smještaja u slučaju neostvarivanja prava na subvencionirani smještaj.