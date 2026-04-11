Ministarstvo dijeli sobe u domu mimo natječaja, dio studenata nezadovoljan: Treba biti iznimka

Tko izgubi domski ključ, mora ga platiti: Provjerili smo gdje ćete proći najskuplje
09:17 87 d 14.01.2026
11. travanj 2026.
Ministarstvo obrazovanja studentima može automatski dodijeliti sobe u domu. Ove akademske godine to su učinili u 363 slučaja donoseći posebne odluke.
Studentima je jedna od najvećih briga prije upisa nove akademske godine na natječaju skupiti dovoljno bodova da mogu useliti u željeni studentski dom. Ako niste sigurni kako se prijaviti, imamo vodić za vas. Međutim nekim studentima sobe su dodijeljene posebnim odlukama, neovisno o natječaju.
Te odluke donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje. Sobe neovisno o natječaju mogu biti dodijeljene za nekoliko različitih kategorija.
To uključuje Erasmusovce, kategorizirane sportaše, studente koji su doživjeli tragičan događaj poput gubitka oba roditelja ili prirodne nepogode, studente slabijega socio-ekonomskoga statusa, studente nacionalnih manjina te studente koji pripadaju hrvatskom iseljeništvu.
Iz Ministarstva su nam rekli da su za akademsku godinu 2025./2026. donijeli 363 posebne odluke za studente u redovitom statusu, naglasivši da za sve kategorije studenata provjeravaju status studenta, tijek studiranja te njihov radni odnos.
Najveći broj posebnih odluka donesen je za kategoriju pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, čak 151 odluka. Ministarstvo napominje da za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva podatke dostavljaju Ministarstvo demografije i useljeništva i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Posebne odluke donose se za sportaše od I. do IV. kategorije uz uvjet da redovno studiraju i da se prijave na natječaj. Prošle su godine sobe izravno dodijeljeno 84 studenata sportaša. Pri donošenju odluka Ministarstvo se vodi prijedlogom Ministarstva turizma i sporta.
Novi studentski dom bit će među najmodernijima: Imamo slike, evo kako će izgledati
Rijeka bi 2028. trebala dobiti novi studentski paviljon na Kampusu. 284 nova ležaja trebala bi ublažiti veliki pritisak na domski smještaj studenata.
12:17 30 d 12.03.2026
Samo oko petina odluka donesena je za studente slabijega socio-ekonomskoga statusa i studente pogođene tragedijama, njih 71. U tu kategoriju Ministarstvo ubraja studente s invaliditetom, studente s potresom pogođenih područja, studente čiji su roditelji osobe s invaliditetom, branitelji ili imaju status privremene radne nesposobnosti uzrokovane bolešću, studenti čiji je roditelj preminuo, studente pod skrbništvom ili koji su kao djeca bili pod skrbništvom, studente koji boluju ili su bolovali od težih ili teških bolesti te studente na rubu siromaštva u skladu s izračunom mjesečnog prihoda po članu kućanstva ili statusa korisnika zajamčene minimalne naknade.
- Uslijed navedenih okolnosti studentima je otežano ispunjavanje studentskih obaveza iz financijskih i/ili ostalih uvjeta te dodjela smještaja u studentski dom podrazumijeva mjeru poticanja nastavka i završetka studija s ciljem stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije i posljedično ne odustajanja od studija, obrazlažu nam iz Ministarstva obrazovanja.
Ministarstvo je donijelo odluke za smještaj 33 studenata na razmjeni, međutim naglašavaju da bi se realan broj studenata koji sobe doista i koriste mogao razlikovati, što će biti poznato na kraju akademske godine.
- Razlika od odobrenih i Odlukom utvrđenih mjesta uključuje smještaj studenata međunarodne mobilnosti u sklopu bilateralne razmjene Ministarstva i CEEPUS programa, a broj ovisi o stvarnom broju dolaznih studenata i nastavnika čije popise pružatelji usluge subvencioniranog stanovanja dostavljaju Ministarstvu na mjesečnoj razini. Slijedom navedenoga, konačan broj dodijeljenih mjesta po ovoj osnovi bit će moguće utvrditi po završetku akademske godine. U slučaju da je planirana dolazna mobilnost manja od preostalih mjesta, smještaju se studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu mjesta na redovnom natječaju, no nisu ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje uslijed nedostatnih smještajnih kapaciteta, pojašnjavaju iz Ministarstva.
Uz to donesene su i 21 odluka za studente sa statusom osobe pod privremenom zaštitom, što se odnosi na studente iz Ukrajine koji su došli na studij u Hrvatsku. Također donesene su i tri odluke za smještaj studenata pripadnika romske nacionalne manjine.
Broj mjesta koja Ministarstvo može dodijeliti posebnim odlukama utvrđen je Odlukom o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2025./2026. pojedinačno za svakog pružatelja usluge subvencioniranog stanovanja studenata. Međutim dio studenata smatra da ovaj proces nije dovoljno transparentan.
Za komentar smo se obratili studentskim zborovima najvećih sveučilišta u Hrvatskoj, a odgovorila nam je predsjednica SZ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Mia Brčina. Ona smatra da je problematično to što obrazloženja pojedinačnih odluka nisu javno dostupna, što otvara prostor za sumnju u njihovu pravednost.
- Smatramo da bi pravednije rješenje bilo da se specifične okolnosti pojedinih skupina vrednuju kroz sustav dodatnih bodova, umjesto izravne dodjele smještaja mimo natječaja. Na taj bi način svi studenti prolazili kroz isti sustav rangiranja, dok bi se posebne kategorije i dalje uvažavale, ali na transparentan i predvidiv način, odgovaraju nam iz osječkog studentskog zbora.
Po njihovom sudu izravna dodjela mjesta, osobito u studentskim i učeničkim domovima gdje su kapaciteti ograničeni, narušava percepciju jednakosti jer zaobilazi jasno definirane kriterije i redoslijed.
- Iznimne situacije svakako mogu postojati, ali one bi trebale biti jasno definirane i obrazložene te predstavljati iznimku, a ne pravilo. Smatramo da postojeći sustav dodjeljivanja bodova za smještaj u studentskim domovima nije u potpunosti pravedan te da zahtijeva određenu reviziju. Iako sustav uključuje različite kriterije, u praksi se pokazuje da socio-ekonomski status studenata nije dovoljno vrednovan u odnosu na stvarne životne okolnosti. Trenutačni pragovi prihoda po članu kućanstva i broj bodova koji se na temelju njih dodjeljuju ne odražavaju u potpunosti realne troškove života, osobito u kontekstu inflacije i kontinuiranog rasta cijena, zbog čega dio studenata ne ostvaruje razinu bodova koja bi odgovarala njihovoj stvarnoj potrebi za subvencioniranim smještajem, komentiraju iz osječkog SZ-a.
Smatraju da bi se na temelju socio-ekonomskog statusa trebalo dodjeljivati značajno više bodova u odnosu na neke druge kriterije ostvarivanja prava na dodatne bodove. Naglašavaju da pritom ne žele umanjiti važnost drugih kriterija, već naglasiti da bi ovaj kriterij trebao imati prioritet jer je cilj sustava svima osigurati jednake prilike za pristup obrazovanju.
- Prijava za smještaj u studentskim domovima za mnoge je studente stresan proces zbog neizvjesnosti, osobito jer nekima o tome izravno ovisi hoće li uopće moći studirati s obzirom na ograničene financijske mogućnosti za privatni smještaj. Proces bi se mogao značajno olakšati kroz veću digitalizaciju, posebno uvođenjem mogućnosti praćenja rang-liste u realnom vremenu, što bi smanjilo nesigurnost i omogućilo studentima lakše planiranje i pronalaženje adekvatnog i cjenovno prihvatljivog privatnog smještaja u slučaju neostvarivanja prava na subvencionirani smještaj.
Kako započeti karijeru u IT industriji? Priča iz Spanova Service Deska
Nije call centar, a mnogima je bio prvi korak u IT karijeri. Otkrivamo kako izgleda rad u Service Desku Spana i zašto je to dobra odskočna daska.
10:30 1 d 10.04.2026
Uskoro upisujete faks? Aktualni i bivši studenti odgovorit će na sva vaša pitanja o studiranju
Od profesora i studenata možete čuti sve o studijskim programima i studentskom životu, te ih pitati sve što vas zanima. Obvezna je prijava na događaj.
09:00 2 d 09.04.2026
Kako spriječiti epidemije? Odgovor možda leži u kukcima koje ignoriramo, otkrila nam je znanstvenica Barbara
Barbara proučava svakodnevne kukce i otkriva tajne njihovog imuniteta, a to nam pomaže bolje razumjeti vlastiti. Proveli smo dan s njom na poslu.
16:30 3 d 08.04.2026
Druže se još od osnovne, a sad u Zagreb dovode najbolje studente matematike na svijetu: Sve je počelo u kafiću
Leonardo je u osnovnoj bio ljubomoran na Simeona koji je osvajao natjecanja, a danas studiraju na FER-u i pokrenuli su svoje, i to međunarodno.
12:00 3 d 08.04.2026
Upoznajte školu čiji učenici stječu Cambridge diplomu s kojom mogu upisati najbolja sveučilišta svijeta
U zagrebačkoj školi nastava na engleskom kroz Cambridge IGCSE i A Levels omogućuje upis na svjetska sveučilišta čak i bez državne mature.
00:01 4 d 07.04.2026
Nov način da zaboravite na kaos: Posložite obveze i zabavu, sve što vam treba su dva uređaja
Nova Galaxy S26 i Buds4 olakšavaju učenje, snimanje i gaming. Aktivna je i nagradna igra u kojoj možeš osvojiti put u Seoul sa Kristijanom Iličićem.
16:00 12 d 30.03.2026
Maturanti, izračunajte hoćete li upasti na željeni faks: Ažuriran kalkulator bodova za upis
Hoćete li upasti na željeni faks? Izračunajte svoje bodove i provjerite prag prošle godine u nekoliko klikova.
11:00 4 d 07.04.2026
Ispis s fakulteta nije besplatan: Negdje će vas to koštati i do 100 eura
Iako ispis sa studija nije administrativno kompliciran, postupak u mnogim slučajevima nije besplatan. Neki to naplaćuju i po 100 eura.
06:54 15 h 11.04.2026
Studenti besplatno pomažu tisućama građana, njihovi fakulteti sad će dobiti novac: Evo na što će ga trošiti
Studenti u pravnim klinikama pri svojim fakultetima besplatno savjetuju građane, a njihove ustanove sada će od države dobiti novac.
15:03 1 d 10.04.2026
Trebate li se ispisati s faksa ako u sustavu Postani student prijavljujete novi? Imamo odgovor
Mnogi studenti razmišljaju o promjeni studija, ali ih brinu pravila i procedura, posebno dilema oko ispisa prije nove prijave u Postani student.
15:25 2 d 09.04.2026
Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održava se EFZG Career Week i Business Matchmaker 2026.
Više od 30 poslodavaca stiže na EFZG gdje studenti kroz radionice, predavanja i brze razgovore za posao mogu naći priliku za karijeru još na faksu.
13:30 2 d 09.04.2026
Još jedan veliki fakultet odabrao dekana: Planira uvesti obveznu praksu za sve studente i online studij
Dario Đerđa ponovno je izabran za dekana Pravnog fakulteta u Rijeci. Drugi mandat trajat će mu do rujna 2029. godine, evo što sve planira napraviti.
11:38 2 d 09.04.2026