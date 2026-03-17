Mislili ste da se možete provući? Profesorica otkrila kako zna da vam je rad napisao ChatGPT

Nije više tajna da studenti posežu za korištenjem umjetne inteligencije u mnogim situacijama, naročito tijekom pripreme ispita i pisanja radova za fakultet. I da postoje i oni koji u potpunosti kopiraju pa kao svoj predaju rad koji je generirala umjetna inteligencija, uglavnom ChatGPT. I dok su na nacionalnoj razini izrađene smjernice o korištenju umjetne inteligencije za učenike i u školama, fakulteti i sveučilišta prepušteni su samima sebi.

Sveučilište u Zadru tako je nedavno objavilo svoju politiku korištenja umjetne inteligencije, o kojoj smo već pisali. Ukratko, studenti smiju koristiti AI, za, primjerice, jezične i stilske obrade teksta, kao pomoć u razradi ideja i strukture rada, pomoći u pretraživanju izvora i slično. Dakako, u dogovoru s nastavnikom. Očekivano, strogo je zabranjeno predavanje sadržaja generiranog s pomoću AI-ja kao isključivo vlastitog rada bez navođenja.

Profesorica otkrila kako prepoznati da je rad generiran

Sveučilište u Zadru sada je, u okviru Tjedna mozga, predstavilo svoju Politiku korištenja AI-ja. Naglašavaju da radna skupina nije donijela restriktivan dokument koji bi ograničavao korištenje umjetne inteligencije, prihvaćajući realnost i korist koju pojedini alati pružaju, ali potiče njihovo odgovorno korištenje.

- Svi smo svjesni da se alati koriste i glavni cilj nam je bio utvrditi što bi bilo prihvatljivo korištenje tih alata te kako ih koristiti transparentno i odgovorno, istaknula je prorektorica Sveučilišta u Zadru Anita Pavić Pintarić.

Profesorica Željka Tomasović otkrila je i kako prepoznaje da je neki tekst generirao alat umjetne inteligencije. I na nedavnom internom kolokviju za zaposlenike Sveučilišta naglasila je kako alati za detekciju kreiranog sadržaja nisu pouzdani, a pogotovo je teško, pa i nemoguće, detektirati generirane fotografije.

- Kako se može posumnjati da je neki tekst generiran? Obično je natrpan ključnim riječima koje se prečesto pojavljuju u radu, ima puno riječi i fraza koje se rijetko koriste, hiperbola, a ChatGPT još uvijek ima i karakteristične crtice umjesto dvotočke. Sam ChatGPT ne može prepoznati generirane tekstove; drugi alati kao Grammarly, GPTZero, YouScan ili Originality.ai pouzdaniji su, ali ne i potpuno sigurni pa tako čak i kada bismo htjeli u rat protiv UI, nemamo alate za to. Zbog toga je naglasak Politike na etičnosti i moralnosti u korištenju umjetne inteligencije, istaknula je Tomasović.

Studenti su svjesni da im za diplomske radove ChatGPT često daje pogrešne informacije

Na Sveučilištu u Zadru provedeno je i studentsko istraživanje 'Iskustva studenata u korištenju umjetne inteligencije pri učenju i izvršavanju akademskih obveza'. Kako je priopćeno, istraživanje je pokazalo da studenti umjetnu inteligenciju najčešće koriste kako bi uštedjeli vrijeme, lakše organizirali materijale ili provjerili znanje. Korisna je za prevođenje ili pretraživanje, no pri izradi zahtjevnijih materijala na diplomskim studijima često daje krive informacije, čak uz navođenje nepostojećih izvora.

Kao jedan od problema korištenja alata kod najmlađe generacije ističe se bezuvjetna vjera u rezultate koje daje, ali i narušeni obiteljski odnosi, budući da se djeca sa svojim pitanjima na koja traže odgovore sve češće obraćaju umjetnoj inteligenciji nego roditeljima, što je loše za mentalno zdravlje. Sa Sveučilišta poručuju da su rezultati istraživanja pokazali stalne promjene u trendovima korištenja, pa će se Politika povremeno ažurirati kako bi ostala ukorak s vremenom.