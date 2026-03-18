Sveučilište opet bira studentski zbor: Raniji izbori poništeni zbog nepoštivanja Zakona

U ponedjeljak se bira Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, nakon što su raniji izbori poništeni zbog nepravilnosti na koje je ukazala srednja.hr.

Studenti Sveučilišta u Splitu biraju svoje studentske predstavnike, i to u ponedjeljak 23. ožujka 2026. od 8 do 20 sati. Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić raspisao je izbore za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, a utvrđeno je da jedna kandidacijska lista, ona pod nazivom 'Studenti prije svega' Ivana Dropuljića, ispunjava sve propisane uvjete.

Raniji izbori poništeni, nisu poštivali Zakon

Podsjetimo, ista lista 'natjecala' se i kada je Sveučilište u studenom prošle godine zbog nepravilnosti na koje je ukazao novinar portala srednja.hr Hrvoje Debeljak moralo poništiti studentske izbore. Naime, suprotno Zakonu o studentskom zboru, u izborno povjerenstvo imenovali su aktualne studentske predstavnike, među kojima i čelnika sveučilišnog studentskog zbora, a tu odluku bio je potpisao i sam rektor.

Kako smo tada neslužbeno doznali, prijava o nepravilnostima na studentskim izborima stigla je i na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM). Oni su od ovog Sveučilišta zatražili žurnu provedbu nadzora nad provođenjem izbornog postupka, nakon čega je Sveučilište odlučilo poništiti cijeli proces.

Poznata imena članova izbornog povjerenstva

To nije bio prvi put da ovo Sveučilište u kontekstu studentskih izbora dobiva upozorenja od MZOM-a. Naime, iako zakon kaže da se studentski izbori moraju održavati svake dvije godine, oni ih nisu proveli već četiri. MZOM je reagirao nakon što je srednja.hr nekoliko puta izvijestila o tome, a iz Splita su onda u listopadu raspisali izbore. Ipak, završili su poništenjem.

Dodajmo da su poznata imena članova izbornog povjerenstva na ovim izborima. Iz reda nastavnog osoblja čine ga Bosiljka Britvić Vetma (zamjenik Boris Maleš) i Nikša Jajac (zamjenik Zoran Đogaš). Iz reda studenata to su Milan Tandera (zamjenik Marin Golem), Klara Rastović (zamjenik Luka Madunić) i Antonio Petričić (zamjenik Marijan Parlov). Studenti će svoj glas moći dati na dva biračka mjesta - Rektoratu Sveučilišta u Splitu te Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu.

S obzirom na to da u Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu stoji da je 'izborno povjerenstvo sastavnice Sveučilišta dužno javno objaviti sve pravovaljane kandidacijske liste na službenoj oglasnoj ploči i internet stranici sastavnice Sveučilišta 8 dana prije održavanja izbora', a da je na službenoj stranici Sveučilišta objavljen samo naziv liste i ime njezinog nositelja, bez drugih imena koja čine listu, upitali smo Sveučilište za imena studenata koji se na njoj nalaze. Informaciju o tome kojim studentima možete dati glas možete pronaći u dokumentu u nastavku.