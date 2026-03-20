Nije sve u plaći: Evo što studentima danas znači dobar posao, ali i što o njima misle poslodavci

Studentima su pri izboru posla sve važniji fleksibilnost, timski duh i vrijednosti, doznali smo na ZŠEM-ovom Student Future Day-u.

Kraj jedne priče, uvijek znači i početak nove, pa tako studentske dane obilježava i potraga za konačnim odgovorom na pitanje koje se provlači kroz cijelo obrazovanje, što točno raditi nakon završetka fakulteta. Kako bi svojim studentima olakšali traganje za odgovorom, na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i management po 21. put održao se Student Future Day.

Prvi dan studenti su imali priliku razgovarati s poslodavcima, pitati sve što ih zanima i vidjeti što im se potencijalno sviđa, a što ne. Nakon razgovora i prolaženja štandovima poslodavaca, organizirano je neformalno druženje za predstavnike tvrtke, profesore i studente.

Pet dana nakon, u sklopu istog projekta održan je Speed Networking, a njegov cilj je bio kroz kratke razgovore povezati studente s poslodavcima. Osim za studente, posebno se održavalo i umrežavanje predstavnika tvrtki. Poslije brzih i dinamičnih razgovora predstavnici tvrtki i studenti usporili su tempo i podružili se u neformalnom obliku.

Hodnici ZŠEM-a bili su puni studenata, ali i tragača za mladim, kvalitetnim radnicima. Dekan ZŠEM-a, Mato Njavro događaj je otvorio ističući kako su ovakva događanja sjajna prilika za obje strane, a studente je potaknuo na uzimanje svega što im se daje.

- Iskoristite maksimalno ovu priliku. Doslovno, obiđite svaki štand, pričajte sa svakom osobom na štandu, upoznajte se sa svim kompanijama. Nikad ne znate gdje će vam se prilika pokazati i iskočiti, dekan je poručio studentima.

Plaća nije presudan faktor u izboru posla

Iskoristili smo priliku razgovarati sa studentima ZŠEM-a kako bismo otkrili što oni očekuju od poslodavaca, ali i svoje buduće karijere. Studentica ZŠEM-a Iva Magaš uz fakultetske obaveze već uspješno usklađuje i posao. U balansiranju obvezama, uvelike joj pomaže i to što joj je posao fleksibilan, a upravo to joj je važno u budućoj karijeri.

- Fleksibilnost je neizbježna u današnjem svijetu. Klizno radno vrijeme, home office, mislim da su to neke stvari koje ću gledati u budućnosti, rekla nam je Iva.

Uz fleksibilnost radnog vremena, navodi i da su vrijednosti tvrtke nešto na što će obratiti pažnju pri zapošljavanju.

- Mislim da je to vrlo bitno za dugoročnu karijeru. Kratkoročno, iskusiti drugačije firme je u redu, ali ako dugoročno one nisu usklađene s našim nekim vrijednostima, mislim da će to biti problem u budućnosti. Vodim se time da tvrtka ima iste vrijednosti kao i ja, podijelila je Iva s nama.

Traže li poslodavci puno - i je li to dobro?

Nisu studenti jedini koji mogu imati visoka očekivanja od svoje buduće karijere. Poslodavci u potrazi za vrijednim studentima i radnicima također mogu postaviti visoke kriterije, smatra naša sugovornica.

- Poslodavci studente vole 'vatreno krstiti'. S jedne strane jer im trebamo, a s druge da naučimo. U većini tvrtki studenti stvarno odrađuju velik dio operativnih zadataka i poslova. Mislim da se očekuje puno od nas, ali mislim da će to rezultirati nekim boljim pozicijama, boljim poslovima, poručila je Iva.

Da se vrijednosti tvrtke moraju poklapati s osobnim vrijednostima potvrdio je i Ruben Erlić, student ZŠEM-a.

- Riječ je o etičkim standardima koji grade budućnost mene kao osobe, a tvrtka mi firma pomaže u tome, rekao je Ruben.

Jedan od glavnih faktora koje je naveo za zaposlenje u određenoj kompaniji su prilike za budućnost, a plaća mu nije presudan faktor.

- Dobra plaća ili zanimljiv posao? Rekao bih da je važna kombinacija jednog i drugog. Više dobar posao nego dobra plaća, podijelio je s nama Ruben.

'Naše generacije su malo komfornije'

Iako poslodavci mogu očekivati puno od studenta, Rubenu takav pristup ne smeta.

- Po meni je to opravdano jer je puno bitnije i puno više cijenim iskustvo i prilike za učenje. No, mislim da se ne očekuje previše, mislim da su naše generacije malo komfornije, smatra student.

Događaji poput Student Future Day-a mogu biti prvi korak koji studenti trebaju napraviti kako bi pronašli ono što je u njihovom području interesa. Šetnjom kroz štandove imaju priliku čuti različite korisne savjete, ali i dobiti odgovore na neka svoja pitanja, smatra Iva.

- Ovo je stvarno izvanredna prilika za sve nas studente. Možemo pričati sa stvarnim poslodavcima s kojima ćemo sutra imati razgovor za posao. Možemo dobiti povratnu informaciju od njih i mislim da faks samim tim što organizira i dovodi tvrtke ovdje, nas savršeno priprema za tržište rada, poručila je Iva.

Studenti ne traže ništa više u odnosu na prošle generacije, ali postoji razlika

Fleksibilnost, plaća, zabava, sloboda i jednake vrijednosti neki su od ključnih faktora pri zaposlenju na određenoj poziciji. Dok se kod stalnih zaposlenika proporcionalno povećanjem iskustva povećava i lista želja, kod studenata je malo drugačija priča.

- Mlade generacije u suštini traže isto što i prethodne - mogućnost učenja, razvoj, stabilnost i dobar tim u kojem mogu ostvariti svoj potencijal. Razlika je u tome što to traže puno proaktivnije i odlučnije. Ako ne vide priliku koja im odgovara, nastavljaju tražiti dalje. Ne pristaju na kompromise kada je riječ o vlastitom rastu, rekla nam je Renate-Aleksandra Valentinčić Hranilović, stručnjakinja za razvoj ljudskih resursa u Ini.

Na događajima u kojima se studenti susreću s pravim tržištem rada, korist izvlače i sami poslodavci. Kroz opuštenu formu imaju priliku upoznati kvalitetne studente željne rada, rekla nam je naša sugovornica.

- To nam daje priliku da s njima otvoreno razgovaramo i saznamo koje su njihove profesionalne potrebe, interesi i ambicije, i kako kao njihov potencijalni budući poslodavac možemo na njih najbolje odgovoriti, navela je Renate-Aleksandra.

Teorija na fakultetima je dobar temelj no praksa je ono što je zapravo ključno. Poslodavci žele da studenti steknu iskustvo koje će ih pripremiti na pravo tržište rada.

- Mi nudimo zaista ozbiljne poslove na kojima nije poanta da kuhaju kave i kopiraju, nego da zaista rade poslove na kojima mogu razviti svoja znanja, usavršiti se i biti spremni za neke buduće poslovne korake, ispričala nam je Ines Oštrić, voditeljica Odjela zapošljavanja i employer brandinga za Adria Balkan regiju u L'Oréalu.

Pomaže li fakultet dovoljno u pogledu daljnjeg zaposlenja?

Česta briga studenata je hoće li diploma zapravo otvoriti vrata lakšem zapošljavanju. Profesorica i direktorica Centra za inovacije i poduzetništvo na ZŠEM-u Ivija Bernatović naglasila je kako je važno da se studenti što prije uključe na tržište rada.

- Bez obzira koliko god ih mi učili, pripremali, zvali goste, predavače, radili projekte s poslovnom zajednicom, uvijek je dobro da oni dođu tamo i da na svojoj koži, u svojim cipelama, to ustvari vide, iskuse, izazovu sebe, malo i eksperimentiraju, rekla nam je Ivija Bernatović.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa ne brine o svojim studentima isključivo tijekom fakulteta. Osim što studentima pruža teorijsko znanje, fokus fakulteta je na izgradnji sposobnih mladih ljudi te pružanje pomoći pri pronalasku posla.

Uz Student Future Day, jedan od glavnih načina kako pripremaju svoje studente da što spremnije zakorače u poslovni svijet je putem Career centra. Karijerni centar pruža podršku studentima kroz planiranje karijere, samoprocjenu, pomoć pri zapošljavanju i povezivanje s kompanijama. Uz to organiziraju i edukacijske te praktične radionice za razvoj karijere.

Kroz teorijska znanja, praktično učenje i suradnje s tvrtkama, ZŠEM svojim studentima želi osigurati mjesto u poslovnom svijetu. Nakon završetka fakulteta studenti su pripremljeni za uspješan ulazak na tržište rada i razvoj karijere.

Što možete studirati na ZŠEM-u

Fakultet nudi izbor između dva četverogodišnja prijediplomska studija. Prvi je studij Ekonomije i managementa koji se izvodi na hrvatskom i na engleskom jeziku. Kroz stručne kolegije poput poduzetništva, financija, marketinga i računovodstva studente se priprema na prilagodbu globalnom svijetu i razvoj komunikacijskih vještina.

Drugi studij izvodi se samo na engleskom jeziku, a riječ je o studiju Poslovne matematike i ekonomije. Studente se opskrbljuje znanjima i vještinama za rad u bankama, osiguravajućim društvima i drugim financijskim institucijama.

Nakon završene četiri godine, postoji i mogućnost upisa na diplomski MBA program. Kako bi se specijalizirali u području koje vas najviše zanima možete izabrati jednu od devet koncentracija.

Više o fakultetu možete pronaći na mrežnoj stranici fakulteta.



Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Zagrebačke škole ekonomije i managementa