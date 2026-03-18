Izašla nova lista prijava na fakultete: Ovi su studiji pravi hit među maturantima

Još malo više od dva mjeseca preostalo je do posljednjeg dana nastave za maturante. Neki su već počeli s pripremama za maturu, drugi već imaju, a treći još traže odgovor na važno pitanje - koji studij upisati? Prijave u sustavu Postani student traju od početka veljače i do sredine srpnja, a iako je preostalo još dosta do toga roka, na nekim studijima je već sada navala. Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje objavio je podatke i prijavama i koji su studiji trenutačno među najpoželjnijima.

Top 10 studija prema omjeru maturanata kojima je prvi izbor

Poželjost je definirana kroz omjer maturanata kojima je neku studij prvi izbor i ukupno upisne kvote na tom istom studiju. Ako se promatraju studiji na koje se može upisati više od deset maturanata, i ovaj mjesec je na vrhu studij glume na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Na 12 upisnih mjesta ima 93 prva izbora, dok je ukupni broj prijava na studiju 157. Na drugom je mjestu prema ovom kriteriju logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Taj studj može upisati 50 maturanata, za sada je prvi izbor za njih 293, dok ga je do 17. ožujka prijavilo 861 kandidat. Treći je studij fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih studija u Splitu s 54 prve prijave na 14 mjesta, dok je trenutačno ukupno 256 prijava. Koji su još studiji u top deset prema ovom kriteriju, provjerite u tablici u nastavku.

Prvih 10 studija prema omjeru prvih izbora i kvote| izvor: AZVO

Top 10 prema broju prijava

Kada se ne promatra omjer kvote i prvih izbora nego samo broj maturanata kojima je neki studij na prvom mjestu, najviše prvih prijava je na medicini Medicinskog fakulteta u Zagrebu, baš kao i u veljači. Praznih je 300 mjesta, a studij je u ovome trenutku prvi izbor za 700 maturanata. Slijedi studij elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na FER-u, sa za sada 609 prvih izbora, a na njemu je 660 mjesta. Na vrhu liste studija s najviše prvih izbora za sada su još arhitektura i urbanizam na Arhitektonskom u Zagrebu, poslovna ekonomija na Ekonomskom u Zagrebu i logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom. Trenutačno najpoželjnije studije prema broju prvih prijava možete vidjeti u tablici ispod. Prvih 10 studija prema broju prvih izbora | izvor: AZVO

Prve, orijentacijske liste izlaze idući mjesec

Idućeg mjeseca maturantima će biti vidljive prve, orijentacijske liste upisa na fakultete, koje izlaze 27. travnja od 9 sati. Maturantima nastava završava 22. svibnja, maturu će pisati kroz lipanj, ali i tada je još uvijek moguće prijavljivati studije. Rok za to je do 15. srpnja u 13:59 sati, osim ako je visoko učilište odredilo raniji datum. To je obično slučaj na fakultetima koji održavaju prijemni ili drugu provjeru za upis. Istoga dana, ali iza 15 sati, izaći će i konačne rang-liste upisa na fakultete, s time da privremene postaju vidljive već 8. srpnja. Detaljno kalendar upisa na fakultete u 2026. možete proučiti na ovoj poveznici.

U nastavku možete proučiti cijelu listu studija i trenutačni broj prijava na svakom.



