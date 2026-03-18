Faks razvio prvog AI asistenta koji studentima objašnjava financije i pomaže pripremati ispite

Zamislite da imate pomoćnika koji je dostupan 24/7 i ne osuđuje vas ako pogriješite. To je PoFi, prvi financijski AI asistent s EFOS-a.

Što bi bilo kada bi vaš faks imao AI asistenta koji razumije samo ono što vam treba za ispit? Dok neki fakulteti na umjetnu inteligenciju reagiraju zabranama, na EFOS-u odlučili su napraviti vlastitog AI asistenta.

Riječ je o platformi za asistiranu edukaciju na kolegiju Poduzetničke financije na osječkom Ekonomskom fakultetu. PoFi je 'tutor na dlanu' koji studentima pomaže razumjeti gradivo, provjeriti rješenja zadataka, dobiti jasna objašnjenja i uvježbati financijske izračune.

Stručan asistent dostupan 24/7

PoFi koristi samo stručne i provjerene izvore iz područja financija. To znači da ne 'pogađa' odgovore na temelju općih internetskih podataka, nego odgovara isključivo na temelju baze znanja na kojoj je treniran. Drugim riječima, kad zapneš oko zadatka u 22 sata navečer, imaš kome postaviti pitanje i dobiti provjeren odgovor.

Profesorica je sastavila bazu znanja i razvila AI asistenta razvila u suradnji s poduzećem Alpha Score, uz financijsku podršku fakulteta, a sve za vrijeme svoje slobodne studijske godine. EFOS, inače, potiče sve svoje profesore na korištenje slobodne studijske godine, jer se u tom vremenu mogu posvetiti istraživanju i razvoju novih projekata, a samo tako se rađaju ideje poput PoFi-ja.

Zašto je PoFi bolji od ChatGPT-a?

Studenti svog AI asistenta koriste sigurno i anonimno, a podaci služe isključivo za unapređenje sustava, bez otkrivanja identiteta studenta. Svakom studentu dostupno je 200 upita mjesečno. Fokus je na točnosti, razumijevanju gradiva i kvalitetnoj pripremi za ispite i buduću praksu.

Drugim riječima, PoFi nije 'sveznajući chatbot'. Ne smišlja odgovore s interneta, već koristi samo informacije koje je provjerila profesorica. Ako ne zna odgovor na pitanje, sustav to jasno naglasi.

Što nas čeka u budućnosti?

Baza znanja redovito će se nadopunjavati aktualnim temama, a odgovori će se moći još bolje prilagoditi studentima, objasnila nam je profesorica Šarlija. U planu je i razvoj verzije sustava koja bi radila unutar samog fakulteta, čime bi se osigurala još veća privatnost i sigurnost podataka. Trenutno PoFi koriste studenti diplomskog studija Poslovne ekonomije, ali plan EFOS-a je proširiti funkcionalnosti alata kako bi ga koristili studenti i na drugim kolegijima.

U budućnosti bi PoFi mogao postati još 'pametniji'. Zamislite da mu pošaljete dva financijska izvještaja i on vam, korak po korak, objasni koja tvrtka je stabilnija i zašto. Ili da s njim raspravljate zašto je neka investicija rizična.

Ili, recimo, da mu prije ispita pošaljete svoje rješenje, on vam objasni gdje ste pogriješili i zašto, bez straha od podsmijeha ili nervoze. PoFi neće učiti umjesto vas, ali može vam objasniti gdje griješite, ponoviti gradivo bez stvaranja nervoze ili pomoći da na ispit dođete još sigurniji u sebe.

Svi studenti na EFOS-u uče o AI-ju

Ako ste mislili da je PoFi jedina AI inovacija s EFOS-a, bili biste u krivu. Kako bi značajno digitalizirali procese i olakšali studentima pristup informacija, razvili su i virtualnog AI asistenta za referadu. On će studentima olakšati dolazak do odgovora na njihova pitanja i pronalazak informacija, a nastao je kao tailor-made rješenje za njihov fakultet, tako da daje samo relevantne odgovore koji se tiču studiranja na EFOS-u.

Osim što razvijaju PoFi i AI asistenta za refereadu, na EFOS-u su među prvima usvojili i smjernice odgovornog korištenja AI-ja. Sam projekt promiče odgovorno korištenje umjetne inteligencije na faksu i pomoć studentima pri usvajanju gradiva.

Stavljaju naglasak na transparentno korištenje, ali i kao pomoć u svakodnevnom radu. Kako bi još bolje približili AI studentima, uveli su i obavezni kolegij za sve studente završne godine, Umjetna inteligencija u poslovanju – s ciljem da upoznaju studente s alatima i osiguraju im da shvate kako koristiti AI kao pomoćnika, a ne radnika umjesto njih.

Zanima te ekonomija i voliš AI?

Ako razmišljaš o ekonomiji, poduzetništvu ili marketingu, studij na EFOS-u znači više od predavanja i skripti. Studiranje ekonomije danas više ne znači samo učenje iz skripti i formula, nego rad na stvarnim poslovnim primjerima i korištenje digitalnih alata. To pokazuje da ekonomija više nije studij kakav je bio prije desetak godina, nego program koji prati svijet koji se brzo mijenja.

Na prijediplomskoj razini možeš upisati Ekonomiju i Poslovnu ekonomiju, a kasnije na diplomskoj razini moeš birati između Poslovne ekonomije i Primijenjene ekonomije. Također na poslovnoj ekonomiji moguće je birati razne smjerove – od financijskog menadžmenta i marketinga do poslovne informatike i upravljanja opskrbnim lancima.

Osim predavanja i skripti, studentski život na EFOS-u stvarno živi i izvan učionica. Možeš se uključiti u studentske udruge poput AIESEC-a, Studentskog sportskog društva EFOS, EWoB – Poduzetnici bez granica ili META-e – ovisno o tome jesi li više tip za projekte, poduzetništvo, marketing, networking ili sport. Imaš priliku raditi na pravim projektima, organizirati evente, odlaziti na konferencije ili upoznati ljude koji ti kasnije postanu poslovni kontakti – ili barem ekipa za kavu između predavanja.

Tijekom godine tu su brucošijada, studentska putovanja, konferencije i razni eventi zbog kojih faks nije samo 'idem na predavanje i doma'. Knjižnica na fakultetu otvorena je do večernjih sati pa je idealna za one maratone učenja prije ispita, a menza i ostali sadržaji Studentskog centra u Osijeku su doslovno nekoliko minuta hoda — što znači manje logistike, a više vremena za druženje.

Uz to, ako već koristiš AI prije ispita, možeš ga bez grižnje savijesti koristiti na fakultetu koji ga je odlučio ugraditi u svoje studiranje.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku