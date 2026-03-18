Ovo je najkreativnija molba za profesoricu ikad, nije mogla odbiti: 'Podigla je ljestvicu'

I profesori i studenti oduševljeni su načinom na koji je jedna studenica upitala profesoricu da bude njezina mentorica u pisanju diplomskog rada.

Profesorica Marija Slijepčević sa Sveučilišta VERN' može se pohvaliti da je dobila najkreativniju molbu za mentoriranje diplomskog rada. Naime, jedna njezina studentica izradila je vizual nalik pozivnici za vjenčanje, a kako se našalila u tekstu, možda i upitu za zaruke.

'Nemam prsten, ali moram pitati'

Studentica je objasnila situaciju i postavila pitanje. Na dno 'pozivnice' dodala je i temu kojom bi se voljela baviti u diplomskom radu te kada bi ga voljela obraniti.

- Polako dolazim na kraj studentskog puta. Imam veliku želju da me kroz diplomski rad vodi upravo ona profesorica s kojom sam i započela svoj put, ona zbog koje sam bolje shvatila što želim i ona koja je za mene najbolja. Vjerujem da su se mjesta već popunila, nemam prsten, ali moram pitati: Will you be my mentor?, napisala je.

Slijepčević nam priznaje da ju je 'pozivnica' apsolutno oduševila. Iako je mentorirala brojne diplomske radove, ovakav upit još nije primila.

- Unatoč velikom broju mentorstava, nikada nisam vidjela ovakvu odvažnost, originalnost i nesvakidašnji pristup pri dogovaranju mentorskog procesa, pojašnjava Slijepčević.

Je li profesorica 'rekla da'?

Sigurno se pitate je li prihvatila mentorstvo. E, pa, kvotu za mentoriranje diplomskih radova odavno je popunila, ali studentica ju je osvojila svojim pothvatom.

- Budući da sam studentici predavala i na prijediplomskom i diplomskom studiju te mentorirala njezin završni rad, drago mi je da se osjećala dovoljno opušteno da mi pristupi na ovako topao i obazriv način. To je i bio razlog prihvaćanja mentorstva, unatoč tome što mi je kvota za ovu akademsku godinu odavno popunjena. Drago mi je što je ova objava izazvala veliki broj pozitivnih reakcija od strane kolega profesora, ali i studenata koji su komentirali da je kolegica 'podigla ljestvicu', zaključuje Slijepčević.