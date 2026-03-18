Veliko sveučilište pokreće dva nova studija: Jedan obrazuje buduće nastavnike

Sveučilište u Rijeci pokreće nove diplomske studije. Jedan od njih je i studij politehnike na Tehničkom fakultetu na kojemu se obrazuju nastavnici.

Sveučilište u Rijeci, jedno od najvećih u Hravtskoj, pokreće dva nova diplomska studija. Na sjednici Senata u utorak tako je donesena odluka o potvrdi novog studijskog programa sveučilišnog diplomskog studija politehnika Tehničkog fakulteta u Rijeci.

Slabi rezultati upisa na prijediplomski

- Predloženi studijski program na diplomskoj razini će osigurati kontinuitet obrazovanja nastavnika u tehnici pružajući mogućnost nastavka obrazovanja studentima koji su završili prijediplomski studij 6. razine obrazovanja prema HKO iz područja tehničkih znanosti za njihovo profiliranje kao nastavnika u tehničkom području, priopćeno je sa Sveučilišta u Rijeci.

Inače, Sveučilište u Rijeci i ne može se pohvaliti rezultatima upisa na prijediplomski studij politehnike na kojemu se obrazuju nastavnici Tehničkog pa se prije nekoliko godina pojavila bojazan da će se on ugasiti. Naime, u 2023. na studij koji se izvodio pri Sveučilištu u Rijeci pravo upisa ostvarilo je 12 kandidata na ljetnom i jedan na jesenskom roku, a kvota je bila 30 mjesta. Ista kvota određena je i za 2024., pravo upisa na ljetom roku ostvarilo je samo četvero kandidata, a na jesenskom njih šest. Prošle godine taj se prijediplomski studij uopće nije našao u natječaju za upise na Sveučilištu u Rijeci pa se studenti nisu upisivali preko sustava Postani student.

I Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu dobiva novi studij

Uz to, Senat je potvrdio i novi studijski program sveučilišnog diplomskog studija Hospitality, Tourism & Business Innovation Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

- Svrha studijskog programa 'Hospitality, Tourism & Business Innovation' je obrazovati visoko kvalificirane stručnjake sposobne za strateško i odgovorno upravljanje u turizmu i ugostiteljstvu, u skladu s principima održivog razvoja i zelene tranzicije. Program će pružiti studentima uravnotežen odnos između teorijskih znanja i praktičnih vještina, razvijajući njihovu sposobnost analitičkog mišljenja, kritičkog prosuđivanja i inovativnog pristupa upravljanju turističkim destinacijama i poslovnim sustavima. Poseban naglasak staviti će se na održivo upravljanje destinacijama i hotelijerstvom, razvoj inovativnih poslovnih praksi i menadžerskih vještina koje su nužne za uspješno djelovanje u dinamičnom i konkurentnom globalnom tržištu, stoji u priopćenju Sveučilišta u Rijeci.

Pokreću se dva programa cjeloživotnog obrazovanja na Ekonomskom

Osim toga, na ovom se Sveučilištu pokreću još dva programa cjeloživotnog obrazovanja, oba na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.

- Senat je donio i Odluku o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom Global Strategic Management. Nositelj i izvoditelj programa je Ekonomski fakultet u Rijeci. Radi se o programu stručnog usavršavanja temeljenog na akreditiranom studijskom programu, a završetkom programa polaznici stječu 4 ECTS boda. U nastavku sjednice donesena je i Odluka o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom International Marketing. Nositelj i izvoditelj programa je Ekonomski fakultet u Rijeci. Program cjeloživotnog obrazovanja je program stručnog usavršavanja temeljen na akreditiranom studijskom programu, a završetkom programa polaznici stječu 6 ECTS bodova, stoji u priopćenju Sveučilišta.