Prošlo je četiri godine od tragedije na kampusu Borongaj: Studenti od tada dobili samo 'stazicu'

Obilježava se četvrta godišnjica smrti dvojice studenata, Nikole i Jerka koji su poginuli od strujnog udara na pruzi kod kampus Borongaj.

Nikola je imao 21, a Jerko 23 godine i obojica su bili studenti Fakulteta hrvatskih studija. Prije četiri godine poginuli su od strujnog udara na ranžirnom kolodvoru kod kampusa Borongaj, kod jednog divljeg puta kojim su studenti dolazili do fakulteta.

Od tada se intenzivno razgovaralo o tome da se na kampusu Borongaj konačno napravio potrebno uređenje samog prostora i da se studentima omogući lakši dolazak dolaze do kampusa. Najbrži način je vlakom do stanice Trnava i onda divljim putevima do faksa.

Studentski zbor: 'Do i od kampusa vrijeme vožnje javnim prijevozom se kreće i do 2 i pol sata'

Jedan od tih puteva je sada uređen. Prije je bio blatni put i šikara, a sada je asfaltirano i raskrčeno, tako da studenti više ne moraju hodati preko pruge.

- Nerijetko čujemo kako putovanja do i od kampusa traje sat vremena, a vrijeme vožnje javnim prijevozom se kreće i do 2 i pol sata. Uzevši za usporedbu, za 2 i pol sata automobilom se može doći iz Zagreba do Rijeke, stoga samo zamislite putovati svaki dan do Rijeke i nazad. Nedavno je s kampusa uklonjen i paketomat Hrvatske pošte, koji nas je, do njegovog uklanjanja, bar podsjećao na obrise civilizacije, navode iz Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti vlakom idu do stanice Trnava pa divljim putevima do faksa

Dodaju i da oni studenti koji na Kampusu provode već duže vrijeme mogu potvrditi da je sve više osobnih automobila prisutno iz dana u dan, odnosno sve više studenata dolazi na predavanja u osobnom automobilu i/ili taksiju. To im, kažu, predstavlja izuzetni trošak koji ne bi koristili kada bi javni prijevoz i pristup kampusu bio bolje osmišljen i reguliran.

- Način dolaska do Kampusa vlakom postoji (putem željezničke postaje Trnava), ali nije kvalitetno integriran u prostor. Za kvalitetnu prometnu povezanost bilo bi potrebno izmjestiti postaju Trnava, odnosno integrirati je u prostor kampusa, kao i produžiti tramvajske linije od Vukovarske prema Mandlovoj te okretištu Dubrava. Do tada studenti se kreću oko neoznačenih željezničkih prijelaza i električnih vodova što nije bezazleno, čemu može svjedočiti tragedija pogibelji dvojice kolega, Jerka i Nikole, navode iz Studentskog zbora.

Asfaltirana je 'stazica' tako da studenti više ne moraju ići preko pruge

S obzirom na to da se već četiri godine ništa konkretno nije napravilo po pitanju kampusa Borongaj, Studentski zbor intervenirao je prema Gradu Zagrebu i Sveučilištu u Zagrebu. Ideja je bila obnoviti neslužbenu pješačko-biciklističku stazu na relaciji ZUK Borongaj - kvart Trnava - željeznička i autobusna postaja Trnava. Da se uređenje realizira trebale su im čak dvije godine.

- Zatečeno stanje stazice, prije dvije godine kada smo krenuli s ovom aktivnosti, bilo je veoma loše. Za vrijeme kišnih mjeseci staza je bila neprohodna radi zadržavanja velike količine vode na tlu. Alternative stazi su još neurednije i nesigurnije te vode preko obližnjeg, katkad aktivnog, ranžirnog kolodvora Borongaj. Nakon većeg broja upita s naše strane Sveučilište je pristalo uložiti novac u obnovu staze te je Fakultet prometnih znanosti naručio radove na stazi. Okolica staze, nažalost, i dalje služi kao divlje odlagalište otpada, ističu iz zbora.

Staza je asfaltirana 9. ožujka ove godine, a na njihov prijedlog u predstojećim danima bit će postavljena i rasvjeta. I sami smo se prošetali tom stazom, kao i drugim divljim putevima koji vode preko pruge, a kako to sve izgleda možete pogledati u videu ispod.

'Nadamo se da će uređenje staze spriječiti daljnje tragedije'

- Nadamo se da će uređenje staze, do izrade trajnog rješenja u vidu izmještanja Željezničke postaje i produljenja tramvajske pruge, spriječiti daljnje tragedije i preusmjeriti većinu nemotoriziranog prometa putnika koji dolaze sa sjeverne strane na taj siguran koridor, poručili su iz Studentskog zbora.

Inače, divljim putem koji vodi preko pruge smo posljednjih godina prošli više puta i tada smo sreli oko 10 studenata koji su tim putem prolazili. Sada nismo naletjeli ni na koga, a na asfaltiranoj stazici koja ne vodi preko pruge smo u par minuta sreli desetak studenata, ali i profesora.

I dok studenti čekaju na daljnje unaprjeđenje kampusa Borongaj,spomen na Nikolu i Jerka na kampusu će se održati i memorijalni događaj 'Zaigraj s prijateljem'. Jedna od aktivnosti bit će i - predavanje o opasnosti na željeznicama.

HŽ nam otkrio u kojoj fazi je gradnja željezničkog stajališta i nathodnika

No, osim 'stazice', u planu je bio i veći projekt, odnosno gradnja željezničkog stajališta i nathodnika kod kampusa Borongaj za što je krajem prošle godine dobivena građevinska dozvola. Iz Hrvatskih željeznica su nam otkrili u kojoj je fazi taj projekt.

- Trenutačno je u tijeku dovršetak izvedbenog projekta i priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave za radove, kratko su nam rekli iz HŽ-a.

Kako su nam objasnili iz Studnetskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, 'usprkos čestim obećanjima, a rijetko viđenim rezultatima na Kampusu, SZZG poduzima korake u svojoj moći kako bi unaprijedili kvalitetu studiranja u ovom dijelu grada'.

- Konkretno, sa Sveučilištem smo u procesu izrade (mini) plana razvoja Kampusa, odnosno manjih zahvata kojima bi u kratkom vremenu revitalizirali već korišteni prostor Kampusa. Manji zahvati uključivali bi konstrukciju sjenica, klupica i stolova, adekvatnih parkinga za bicikle, iscrtavanja sportskih terena i njihove obnove, postavljanje fitness opreme, stolova za stolni tenis, osiguravanja adekvatnog prostora za studentske, poručili su iz Studentskog zbora.