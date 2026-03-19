Kako je biti neurolog na par minuta? Riječki studenti organizirali neobičnu radionicu

Povodom Tjedna mozga studenti Medicinskog fakulteta u Rijeci organizirali su interaktivnu radionicu na kojoj su studenti na kratko postali neurolozi.

Tjedan mozga (Brain Awareness Week) ove se godine diljem svijeta obilježava od 16. do 22. ožujka. Tim povodom i u Hrvatskoj se organizira niz radionica, predavanja i skupova, kojima je cilj edukacija o zdravlju živčanog sustava i popularizacija neuroznanosti.

Studenti Sekcije za neurologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci tim su povodom organizirali radionicu 'NeuroSense: Od receptora do kognicije'. Posjetitelji su kroz zabavne aktivnosti naučili kako funkcionira mozak i testirali vlastite 'mentalne reflekse'.

Radionica se sastojala od četiriju aktivnosti. Posjetitelji su s pomoću slijepog kušanja hrane otkrili da su osjeti u percepciji okusa povezani. Isprobali su crtati krugove i potpisivati se nedominantnom rukom i tako naučili kako motorički korteks upravlja pokretima.

Posjetitelji su učili provesti osnovne neurološke preglede

Mogli su se okušati u Stroopovom izazovu, koji testira brzinu prefrontalnog korteksa. Na ekranu se prikazuju nazivi boja, ali svaka je riječ prikazana 'pogrešnom' bojom. Tako na primjer 'narančasta' piše plavom bojom, a 'zelena' ljubičastom. Tako se stvara 'konflikt u informacijama', što zbunjuje mozak i produžuje vrijeme potrebno za točno prepoznavanje napisanog.

Posjetitelji su također imali priliku i sami postati neurolozi na pet minuta i provesti jednostavan neurološki pregled. Kod 'pacijenata' su provjeravali vještinu stereognozije, odnosno prepoznavanja predmeta samo dodirom, kao test osjeta. Uz to provjeravali su i dvododirnu diskriminaciju, odnosno sposobnost mozga da razluči dva bliska dodira na koži kao zasebne točke pritiska, za što su na kožu pritiskali spajalice, što je jednostavan test koordinacije.

- Cijela je radionica bila dosta interaktivna te je za provedbu bio potreban angažman i aktivno sudjelovanje posjetitelja. Kao aktivnost koja se posjetiteljima najviše svidjela, izdvojili bismo test slijepog prepoznavanja hrane. Bilo je zanimljivo gledati kako se snalaze sa zadanim izazovom te na koji način dolaze do rješenja zagonetke, ispričala nam je predsjednica Studentske sekcije za neurologiju Zora Ripić.

Sekcija koordinira volontere i surađuje s KBC-om Rijeka

Priča nam da je cilj Sekcije približiti rad neurologa zainteresiranim studentima kroz izvannastavne aktivnosti. Uz podršku mentora, organiziraju predavanja o aktualnim temama, radionice iz domene neurologije i koordiniraju volontiranje i sudjelovanje na javnozdravstvenim akcijama i kongresima Klinike za neurologiju KBC Rijeka. Osim edukacije za same studente, sekcija provodi i radionice namijenjene široj javnosti, poput ove.

Povodom Tjedna mozga organizirane su razne druge radionice, kako u Rijeci, tako i u drugim gradovima. Tema predavanja su i mentalno zdravlje, ali i neurološke bolesti poput Alzheimerove i Parkinsonove.

Ove godine Hrvatsko društvo za neuroznanost posebne ističe teme 'mozak i pokret', 'cirkadijalni ritam' i 'neurobiologija ljubavi'. Neurobiologija ljubavi je novo područje neuroznanosti koje istražuje staničnu i molekularnu osnovu ljubavi, ulogu hormona, neurotransmitera i gena u njenom nastanku, razvoju i promjenama.