U teretanu studentskog doma stigla nova hit oprema: Ulaz besplatan uz iksicu

Studenti su oduševljeni novom opremom u teretani doma na splitskom Kampusu - u kojoj mogu trenirati besplatno.

Teretana je 'skup sport' za studentski budžet, ali studenti stanari splitskog Kampusa imaju svoju teretanu u kojoj mogu trenirati potpuno besplatno. Sve što trebaju učiniti je pokazati iksicu na recepciji doma i tako se prijaviti za korištenje.

Ono što će ih u narednim danima posebno razveseliti jest nova oprema koju im je omogućio Studenti centar u Splitu (SCST). Žele, naime, potaknuti studente na zdrav način života.

- Nova oprema stigla je u teretanu doma na Kampusu! Kontinuiranim ulaganjima u studentski standard omogućavamo studentima zdrav i aktivan način života, rekli su iz SCST-a.

Podsjetimo, ranije smo već pisali o mjestima na kojima studenti u Splitu mogu besplatno trenirati. Tako je prije dvije godine otvoreno vježbalište u blizini Studentskog doma Bruno Bušić na Spinutu.