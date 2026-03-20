Tragedija na planinarenju: Poginuo bivši dekan i profesor, predavao je na dva zagrebačka fakulteta

Na planinarenju na Madeiri preminuo je Hrvoje Gold, bivši dekan FPZ-a. Bio je ugledni član planinarske zajednice, koja se od njega dirljivo oprašta.

Na planinarenju na Madeiri tragično je preminuo Hrvoje Gold (75), bivši dekan i profesor Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu. Izvijestio je to Hrvatski planinarski savez u kojem je Gold obnašao dužnost pročelnika Komisije za planinarske putove. Prema njegovoj biografiji, Gold je od 1974. do 1982. radio na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, a od tada do umirovljenja 2018. na Fakultetu prometnih znanosti.

Bio je dekan do umirovljenja

- Od 2004. bio je redoviti profesor. Predavao je kolegije Umjetna inteligencija, Sustavi prividne stvarnosti u prometu i Prometni geoinformacijski sustavi. Bio je predstojnik Zavoda za inteligentne transportne sustave (2004. – 2006. i 2008. – 2014.) te osnivač Laboratorija za inteligentne transportne sustave (2012.). Obavljao je dužnost prodekana za znanost i vanjsku suradnju (2010. – 2014.), a u razdoblju od 2014. do 2018. bio je dekan Fakulteta prometnih znanosti. Profesionalno se bavio inteligentnim transportnim sustavima, transportnom logistikom, predviđanjem i upravljanjem prometnim tokovima te razminiranjem, navode iz Hrvatskog planinarskog saveza.

Ističu kako je u Hrvatskom planinarskom savezu ostavio dubok trag predanim angažmanom u Komisiji za planinarske putove.

- Nemoguće je nabrojati sve aktivnosti kojima je bio pokretač i u kojima je sudjelovao. Bio je vrstan predavač i instruktor, uvijek spreman pomoći i posvetiti se postizanju najboljeg rješenja, navode iz nabrajajući sve njegove uspjehe i priznanja.

Tijekom planinarenja se odvojio od grupe

Bio je prepoznat i u međunarodnoj planinarskoj zajednici, isticao se neizmjernim entuzijazmom kojim se posvećivao rješavanju svih zadataka i izazova te je uživao veliku naklonost i poštovanje među planinarima u Hrvatskoj i inozemstvu.

- Upravo zbog toga njegova riječ i predanost planinarstvu iznimno će nedostajati. Obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali Hrvoja Golda Hrvatski planinarski savez izražava iskrenu sućut, poručuju iz Saveza.

Kako su izvijestili lokalni mediji hrvatski turist nestao je tijekom planinarenja na stazi Vereda dos Balcões, nakon što se odvojio od grupe od oko 50 ljudi. Nakon što im je to prijavljeno, policija i gorska služba pokrenule su potragu, koja je zbog loših vremenskih uvjeta privremeno prekinuta tijekom noći. Muškarac je sljedeći dan pronađen mrtav u blizini kanala, a uzrok smrti zasad nije poznat, prenosi madeiraislandnews.com.