Splitski studenti i profesori organiziraju humanitarni kviz: Pomoć ide dječaku koji je izgubio obje noge

Ovakvu praksu još nismo vidjeli: Studenti postali šefovi adventske kućice
15:42 113 d 04.12.2025
28. ožujak 2026.
Studenti i profesori Odjela za stručne studije u Splitu osnovali su udrugu OSSINJAK, a sad zajedno organiziraju kviz za pomoć malom Marku Cvitanoviću.
Studenti i profesori Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu pripremaju još jedan veliki humanitarni kviz u restoranu Kampus. Kviz će se održati 13. svibnja, a očekivano je da će na njemu sudjelovati čak 300 ljudi. Prikupljen novac donirat će za pomoć sedmogodišnjem Marku Cvitanoviću iz Prološca kraj Imotskog, koji je zbog meningokokne sepse ostao bez obje noge, šake jedne ruke i prstiju na drugoj.
Marko je učenik prvog razreda osnovne škole. Prije bolesti igrao je nogomet u NK Imotski 1991. Roditelji su trenutno uz njega u Zagrebu gdje je Marko na liječenju i oporavku dok su njegov brat i sestra ostali u rodnom Prološcu.
- Studenti su birali srcem, vjerujući kako njihovo znanje, trud i zajedništvo mogu pomoći Marku i njegovoj obitelji koja trenutno proživljava najteže životno razdoblje. Aktivno vode komunikaciju i promociju događaja putem društvenih mreža Instagram, Facebook i TikTok, gdje samostalno kreiraju i objavljuju sadržaj, upravljaju kampanjom te kontinuirano komuniciraju s publikom i potencijalnim donatorima. Njihova angažiranost i profesionalan pristup rezultirali su iznimnim odazivom, priča nam mentorica studenata, profesorica Senka Borovac Zekan.
Studenti su okupili više od 200 donatora. Mali i srednji poduzetnici donirali su svoje proizvode koje će studenti prodavati kao srećke na humanitarnom kvizu. S obzirom da je kapacitet kviza 300 osoba, a nagrada je više od 200, većina sudionika dobit će neku od nagrada. Prijave za kviz otvaraju se 1. svibnja.
- Znam da glavni motiv dolaska na kviz nisu nagrade, već podrška Marku i njegovoj obitelji. Hvala i Studentskom centru Split na čelu sa ravnateljem Ivanom Žižićem koji nam već treću godinu zaredom ustupa restoran Kampus, rekla je profesorica Borovac Zekan.
Humanitarni događaj organiziraju profesori i studenti okupljeni u udruzi OSSINJAK. Osim što vode humanitarne projekte, članovi udruge snimaju podcaste i vode marketinške kampanje. Također udruga služi za povezivanje sadašnjih i bivših studenata, kao i suradnju s poduzetnicima i institucijama, odnosno mogućim budućim poslodavcima.
- Studenti i profesori često se postavljaju kao da se nalaze na suprotnim stranama, gotovo kao u dva odvojena, ponekad i zaraćena tabora. Smatram kako to ne bi trebalo biti tako. Profesori mogu biti snažna podrška studentima. Na stručnim studijima imamo priliku studente odmah uključiti u konkretne projekte, upoznati ih s poduzetnicima, pomoći im da radom na konkretnim projektima ispune životopise i, na kraju, doprinijeti njihovim prvim profesionalnim prilikama i zapošljavanju, priča nam profesorica Senka Borovac Zekan, koja je prva podržala studentsku inicijativu osnivanja udruge.
U radu udruge ravnopravno sudjeluju sadašnji i bivši studenti i profesori. Ideja o njenom osnivanju proizašla je iz niza projekata koje su studenti Odjela za stručne studije vodili uz pomoć profesora. Studenti su organizirali humanitarni pub kviz za teško nastradalog studenta prava Marina Mijića, a godinu ranije su prikupljali novčana sredstva za pomoć i liječenje Matee Lončar, djevojke koja je teško stradala od strujnog udara. Tom su prilikom prikupili više od 14.000 eura.Sad su imali priliku za formalizirati svoj rad osnivanjem udruge.
U radu sa studentima u udruzi važnu ulogu ima i vanjska suradnica Martina Rančnik, i sama bivša studentica Odjela za stručne studije.Kao voditeljica marketinške agencije usmjerava studente i potiče ih na razvoj poduzetničkih ideja, pa tako članice udruge već razmišljaju o pokretanju vlastitih firmi.
- Mi same stvaramo prilike, a profesorice nas u tome podržavaju. Kroz udrugu planiramo steći iskustvo i poslovne kontakte, a poslije ćemo vidjeti kada završimo studij gdje će nas posao odvesti. Iskustva u praksi imamo. Lakše će nam biti naći posao ili pokrenuti nešto svoje, poručila je studentica Lucija Restović.
