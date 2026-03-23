Studentima medicine mijenjaju se pravila kad završe studij: Povećan fond pitanja za ispit

Ministarstvo zdravstva na javnom savjetovanju objavilo je novi pravilnik koji uređuje specijalističko usavršavanje doktora medicine. To je ključan korak za studente medicine koji slijedi nakon završetka studija.

U ovim izmjenama pravilnika jasnije se definira kako se postaje specijalist, od uvjeta koje moraju ispuniti bolnice i mentori, do načina polaganja specijalističkog ispita. Promjene koje se predlažu ne donose potpunu reformu sustava, ali uvode neke novosti koje bi mogle utjecati na put mladih liječnika nakon fakulteta.

Pisani ispit moći će se polagati i tijekom specijalizacije

Jedna od važnijih promjena odnosi se na specijalistički ispit. Prema novom pravilniku, specijalizanti će pisani dio ispita polagati nakon što završe najmanje 50 posto programa specijalizacije. Do sada to nije bilo jasno definirano.

Uz to, uvode se i promjene u samom pisanom ispitu - povećava se fond pitanja. Prema 'starom' pravilniku bilo je propisano najmanje 200 pitanja. Sada je to povećano, uz obvezu da se svake godine obnavlja 10 posto pitanja. Prvi put se jasno definiralo i trajanje ispita.

- Pisani dio ispita sastoji se od pitanja s višestrukim odgovorima, s mogućih pet odgovora po pitanju od kojih je samo jedan odgovor točan, a za pogrešne odgovore nema negativnih bodova. Pisani dio ispita sadrži najmanje 70 pitanja s dvostrukim trajanjem ispita u odnosu na broj pitanja računajući u minutama. Prolaznim se smatra 60 posto točno odgovorenih pitanja. Pitanja za svaku specijalizaciju u ukupnom fondu pitanja pisanog dijela specijalističkog ispita sastavlja Radna skupina, a fond pitanja sadrži najmanje 300 pitanja, navodi se u novom prijedlogu pravilnika.

Promjene i oko usmenog ispita

Promjene se predlažu i kod usmenog dijela ispita. Do sada nije bilo navedeno da se ispituje i teorijski dio uz praktični, a u novom pravilniku to se jasno definiralo. Također, iz pravilnika je izbačena jedna odredba oko usmenog ispita.

Prema dosadašnjem pravilniku, usmenom ispitu uz prethodnu najavu mogle su prisustvovati zainteresirane osobe. Ta stavka ne postoji u prijedlogu novog pravilnika, što bi značilo da se taj dio postupka zatvara za javnost.

Uvodi se ‘medicina boli’ u velik broj specijalizacija

Velika novost je i u popisu užih specijalizacija. U pravilnik se uvodi ‘medicina boli’, i to u velikom broju medicinskih grana, od interne i kirurgije do psihijatrije, pedijatrije i radiologije. Riječ je o području koje u starom pravilniku uopće nije bilo navedeno, a sada se pojavljuje kao dodatna edukacija u desecima specijalizacija.

Osim toga, značajno se proširuje i broj grana koje imaju uže specijalizacije. Novi pravilnik tako prvi put u ovaj popis uključuje, među ostalim, abdominalnu i dječju kirurgiju, endokrinologiju i dijabetologiju, gastroenterologiju, gerijatriju, hitnu medicinu, kardiologiju, neurokirurgiju, obiteljsku medicinu, onkologiju i radioterapiju, ortopediju i traumatologiju te pulmologiju i reumatologiju.

Svj komentar na javnom savjetovanju preko e-građani o novom Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine možete ostaviti do 18. travnja.