Završio UniZadar Project HUB: Zadarski studenti osvojili 3.000 eura za projekt mobilne zelene površine

Studenti Odjela za geografiju Manda Tadić-Šutra, Ivan Šeketa i Filip Šapina iz tima Zeleni đir pobjednici su UniZadar Project HUB-a, projektnog natjecanja na kojem su studenti u tri dana, uz podršku mentora, kreirali inovativna i provediva rješenja u okviru teme 'Zadarski studentski đir – oblikovanje identiteta studentskog grada'.

Pobjednički tim predstavio je projekt kreiranja mobilne zelene površine na Novom kampusu. Njezina specifičnost je mogućnost premještanja s jedne lokacije na drugu. U njezinoj izradi sudjelovali bi sami studenti, a postavljanje bi promoviralo Zadar kao zeleni i studentski grad. Projekt je u skladu sa Zelenim planom Grada Zadra o povećanju broja zelenih površina. Stručni žiri njihov je projekt proglasio najboljim među svim prezentiranima te mu je pripala nagrada od 3.000 eura.

Nagrađeni su i drugi studenti

Drugoplasiranom timu N.A.S. Poluotok, koji su činile Sara Vukojević, Adriana Milatić i Nika Vojnić, studentice Međudjelnog prijediplomskog studija Kultura i turizam, pripala je nagrada od 1.500 eura. One su pripremile projekt edukacije i podrške studentima koji se odvajaju od obiteljskog doma, kroz koji bi dobili savjete o pravilnoj prehrani, pripremi obroka i odabiru namirnica. Treće mjesto i 750 eura osvojio je tim Psiho mantra (Nikolina Mucić, Marea Novosel i Jurica Pribolšan s Odjela za psihologiju) za osmišljavanje studentskih igara i druženja subotom. Svi ostali sudionici dobili su utješne nagrade.

Studenti su svoju kreativnost iskazali i odabirom imena timova pa su tako, uz navedene projekte, sudjelovali Oppresse, Hobe, PiKkoLe, Team Ina Jazine S-324, Zadarski brudet, Loading…, PPT, N50, Pomorska ekonomija…

– Zanimljiva imena timova sama po sebi dovoljno govore o kreativnosti. Prepoznao sam neke koji su već sudjelovali na sličnim natjecanjima i veseli me što su svojim idejama branili boje Sveučilišta na međunarodnoj razini te prevladali određeno ustručavanje da nisu dovoljno dobri. Ne da ste dobri, nego ste izvrsni. Svaka ideja na svoj način pridonosi boljitku života mladih i našeg grada općenito. Kada se nakon završetka studija raspršite po Hrvatskoj i izvan nje, nadam se da će vas ovo iskustvo podsjećati na lijepe dane studiranja, rekao je u svojoj čestitci rektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Josip Faričić, zahvalivši Gradu Zadru, Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, mentorima i nastavnicima, a posebno Centru za projekte, znanost i transfer tehnologija koji je organizirao natjecanje.