Ovako je Fuchs nekoć zamislio objavu financija sveučilišta. Na kraju dobili - crnilo

Da je ustrajao u onom što je zamislio te 2011. godine, danas ne bismo imali slučaj zagrebačkog sveučilišta koje je cenzuriralo programske ugovore.

Bila je 2011. godina. Na čelu Vlade Jadranka Kosor, a kormilo obrazovanja vodio je dobro znani Radovan Fuchs. Njegovi takozvani 'Fuchsovi' zakoni, paket triju zakona za sveučilišta, visoko obrazovanje i znanost, tada su naišli na veliki otpor akademske zajednice koja je tog ljeta čak štrajkala i prosvjedovala, sve da zaustave tu ideju. Tvrdili su da zakoni predviđaju političko upletanje u Ustavom zagarantiranu autonomiju sveučilišta, da rektora ne može birati sveučilišno vijeće gdje četiri od devet članova bira Vlada, zamjerao se model financiranja, a na kraju saborski odbor nije dao zeleno svjetlo na prijedlog zakona pa je cijeli proces stao.

Propali zakon trebao je obvezati sveučilišta da objavljuju ugovore, financijska izvješća, rezultate vrednovanja...

Fuchs je ipak nove zakone za visoko školstvo uspio donijeti desetak godina kasnije, točnije u 2022. godini, nakon što je u 2020. ponovno imenovan za ministra. I tada je bilo negodovanja oko tih zakonskih propisa, no ipak ne na razini štrajka ili prosvjeda pa su oni uspješno doneseni, a ove godine trebali bi i u svoje prve izmjene i dopune. Fuchs je u konačnici odustao od mnogih svojih zamisli iz 2011. u novim zakonima, ali od svoje ideje programskih ugovora – novog modela financiranja – nije odustao. U pravilu transparentniji način financiranja koji se temelji i na rezultatima visokih učilišta, trenutačno se provodi na svim našim sveučilištima. No, zanimljivo je pogledati u jedan detalj iz prijedloga starih Fuchsovih zakona koji u ovim novima nije zaživio.

Naime, takozvani Zakon o sveučilištu koji je Fuchs predložio u 2011. precizirao je objavu zbornika sveučilišta. Jednom godišnje svako bi sveučilište trebalo objaviti takav zbornik i u njemu objaviti sve informacije od značaja za sveučilište, poput rezultata unutarnjeg i vanjskog vrednovanja kvalitete, ali i: programski ugovor, izvješća o provedbi programskog ugovora, financijska izvješća te plan razvoja i upravljanja sveučilištem, uključujući i plan zapošljavanja.

Dakle, nije bilo sumnje da ne samo da bi kompleti programskih ugovora i planova zapošljavanja trebali biti podastrijeti javnosti, već i informacije o tome kako se programski ugovori provode. U novim zakonima o visokom obrazovanju iz 2022. i 2023., pa tako i u uredbi o programskim ugovorima, takvih odredbi jednostavno nema.

Što imamo danas? Pa, na zahtjev zagrebačkog sveučilišta - crnilo

U zakonima danas nije propisano kako programski ugovori moraju biti dani javnosti, pa smo imali situaciju gdje smo zagrebačko sveučilište zatražili kompletni programski ugovor, da bi nam oni poslali samo njegov djelić iz kojeg nije bilo razvidno kako će se trošiti novac. Isto smo zatražili od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih budući da su oni jedan od potpisnika ugovora. Oni su tako zagrebačke programske ugovore objavili na svojim internetskim stranicama uz napomenu kako 'svi podaci koji nisu vidljivi učinjeni su nedostupnima na temelju zahtjeva sveučilišta'. Javnost je onda dobila stranice i stranice dokumenata na kojima su brojke, odnosno iznosi, jednostavno zacrnjeni.

Drugim riječima, takvom objavom zagrebačkog programskog ugovora javnost nije dobila skoro pa ništa. Kako izgledaju programski ugovori zagrebačkog sveučilišta objavljeni na stranicama resornog ministarstva, možete vidjeti i na fotografiji ispod. Radi se o dijelu programskog ugovora koji se odnosi na Rektorat gdje je primjerice ukupne iznose moguće vidjeti, ali detaljne ne, ili gdje su cijele stranice posve osjenčane. Dio programskog ugovora Rektorata Sveučilišta u Zagrebu | screenshot: MZOM

Izraz bunta? Neki zagrebački fakulteti objavili programske ugovore sa svim podatcima

No, da bi se do nekih informacija ipak došlo, treba kopati. Konkretno, programski ugovor Fakulteta hrvatskih studija (FHS) Sveučilišta u Zagrebu objavljen na stranicama Ministarstva većinom je zacrnjen, kako je spomenuto, na zahtjev sveučilišta. Istodobno, Hrvatski studiji objavili su na svojoj internetskoj stranici cjeloviti programski ugovor sa svim pokazateljima, a da nije zacrnjen.

Jedino što su napomenuli jest da plan napredovanja i zapošljavanja 'ne objavljujemo na mrežnim stranicama zbog zaštite osobnih podataka'. Radi se o dijelu programskog ugovora gdje je za svakog zaposlenika moguće vidjeti hoće li napredovati u sljedeće četiri godine ili biti ponovno izabran u svoje znanje, kao i hoće li biti novih zapošljavanja. Naglasimo, propali ‘Fuchsovi zakoni’ predviđali su objavu i takvih podataka. Doduše, tada na snazi još nije bio GDPR, makar se ovdje radi o javnom novcu i zaposlenicima koji plaću primaju iz državnog proračuna te je pitanje bi li se objavljivanje njihova imena i prezimena – što su podatci o zaposlenicima koji su ionako dostupni na stranicama fakulteta – kosilo s tom Uredbom.

Uz Hrvatske studije cjeloviti programski ugovor objavio je i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Tako i za njih vrijedi da su podatci na stranicama Ministarstva cenzurirani, a na njihovim nisu. Kod njih također nije objavljen plan napredovanja i zapošljavanja. Kako na primjeru Hrvatskih studija izgleda programski ugovor sa stranica Ministarstva i njihovih fakultetskih, možete vidjeti na fotografiji ispod.

Dio programskog ugovora FHS-a i FER-a | screenshot: MZOM, FHS, FER

Sva druga sveučilišta nisu cenzurirala programske ugovore

No, ne radi se ovdje ipak o situaciji za sva sveučilišta. Na stranicama Ministarstva obrazovanja mogu se pronaći i programski ugovori drugih sveučilišta. Za sve osim zagrebačkog podatci nisu cenzurirani, drugim riječima samo zagrebačko - ono najveće - tražilo je takvo što. Redom, za Sveučilište Sjever ništa nije zacrnjeno, pa ni plan zapošljavanja (u kojem nema eksplicitnih imena i prezimena). Isto vrijedi za osječko sveučilište, splitsko sveučilište, dubrovačko sveučilište (samo su dijelovi plana napredovanja zacrnjeni, no moguće je razaznati plan u globalu), Sveučilište u Slavonskom Brodu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Rijeci. Na fotografiji pri dnu članka možete vidjeti usporedbu programskog ugovora zagrebačkog sveučilišta s dubrovačkim.