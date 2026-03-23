Studentice traže prekid znanstvene suradnje s Izraelom: 'Kolonijalna država nametnuta nevjerojatnim nasiljem'

Svijet je podijeljen oko podrške Izraelu uslijed kršenja ljudskih prava i ratnih zločina u Palestini. Dio europskih studenata stoga poziva na prekid akademske suradnje s Izraelom i izbacivanje te države iz znanstvenog programa Europske unije Obzor Europa (Horizon Europe). Nezadovoljnim studentima pridružila se i inicijativa 'Studentice za Palestinu' sa Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu Tjedna borbe protiv izraelskog aparthejda i Tjedna borbe protiv rasizma studentice su organizirale prosvjed koji će se održati u petak 27. ožujka u 17 sati na Europskom trgu u Zagrebu.

- Od Europske komisije, Rektorskog zbora, Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih i Vlade RH zahtijevamo potpuno isključenje Izraela iz programa Obzor, ali i obustavu svih onih suradnji s izraelskim akademskim ustanovama koje nisu nužno unutar tog programa. Također, hrvatske akademske institucije dužne su preuzeti aktivnu ulogu u programima pomoći studentima iz okupiranih palestinskih područja kroz otvaranje mogućnosti studiranja na hrvatskim sveučilištima, programe stipendiranja i programe učenja hrvatskog jezika, istaknule su studentice svoje zahtjeve.

Prvo su poslale zahtjev upravi svog fakulteta

Inicijativa je pokrenuta u svibnju 2024. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu nakon tribine o odgovornosti akademske zajednice u narodnim oslobodilačkim borbama s naglaskom na Palestinu. Nakon toga studentice su se odlučile aktivno uključiti u prosvjede, a prvi korak bio je postavljanje transparenta s natpisom 'Dosta šutnje! Studenti protiv genocida za slobodnu Palestinu' na zgradu Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Od tada im je fokus, kako kažu, na zagovaranju institucionalne solidarnosti, posebno kroz bojkot suradnji s Izraelom. Zahtjev za bojkotom izraelskih institucija i pružanjem institucionalne podrške Palestinkama poslale su upravi Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a zatim i cijeloj akademskoj zajednici u Hrvatskoj u kolovozu 2024. te su sudjelovale u organizaciji Marša solidarnosti s Palestinom, koji je održan 29. studenoga 2024.

- Za slobodnu Palestinu borimo se iz posve jednostavnih razloga – okupacija, aparthejd i genocid kojemu smo svjedokinje nije nastao niotkud, on je ponosno djelo Europe, Zapada i NATO saveza. U svojoj degeneraciji kapitalistički se sustav okreće imperijalizmu, gdje je preko Sredozemnog mora zatekao Palestinu i podrobio ju cionističkom kolonijalnom projektu. Izrael, zajedno sa svim svojim zločinima protiv čovječanstva, djelo je europskih ruku. Također, Hrvatska kao članica Europske unije i NATO-a aktivno formira svoju vanjsku politiku u skladu s izraelskim interesima, zbog čega vidimo svoje djelovanje kao dužnost, smatraju studentice.

'Isključenje Izraela ne znači nužno i propast projekta'

Kao ključno rješenje vide izbacivanje Izraela iz programa Obzor Europa. Riječ je o financijskom okviru Europske unije za znanstvena istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine s proračunom od 95,5 milijardi eura. U sklopu programa ugovoreni su projekti i s državama izvan EU, među kojima je i Izrael. Stopiranje tih programa značilo bi budućnost istraživanja desetaka znanstvenika bila nejasna. Pitali smo studentice što misle o tome.

- Isključenje Izraela ne znači nužno i propast projekta, čak i ako do toga dođe, projekt se može raspisati ponovno i bez suradnje s genocidalnim režimom. Same te istraživačice su visokocijenjene i zapošljive; govorimo o inženjerkama, znanstvenicama i sličnim stručnjakinjama. U interesu je države da su takvi ljudi zaposleni i sigurne smo da oni mogu osigurati svoj materijalni opstanak i bez surađivanja s izraelskim režimom, smatraju studentice.

Naglašavaju da izraelska ekonomija ne bi mogla biti tako uspješna bez europskog novca i suradnje s našim znanstvenicima, budući da se Izrael oslanja na razvoj napredne tehnologije. Studentice napominju da je Izrael na trećem mjestu (iza Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške) među državama izvan EU po iznosu koji dobiva programom Obzor Europa i da je od projekata u koje je uključena samo jedna država Izrael na prvom mjestu, više i od bilo koje članice EU. Uz to studentice tvrde da EU profitira od rezultata istraživanja provedenih u okupiranoj Palestini, čemu misle da treba stati na kraj.

U Europi je aktivno više od dvadesetak takvih inicijativa

Dakako Hrvatska ne može samostalno odlučiti o izbacivanju Izraela iz programa Obzor Europa. Stoga su se studentice priključile međunarodnom pokretu, a prvi prosvjed za izbacivanje Izraela iz programa Obzor održan je 12. prosinca 2025. godine na poziv kolegica diljem čitave Europe.

- U ovoj smo borbi ujedinjene sa studenticama diljem EU. Govorimo o više od dvadesetak nezavisnih studentskih inicijativa koje djeluju kao i mi, na svojim fakultetima, u svojim gradovima – preko Belgije, Njemačke, Danske, Norveške, Finske, Španjolske, Portugala, Poljske, Bugarske, sve do Hrvatske. Radit ćemo ovo dok se ne ispune naši zahtjevi, poručuju studentice.

'Do tada nema nikakvog govora o ikakvim normalnim odnosima'

Studentice smatraju da bi obustava akademske suradnje s Izraelom trebala biti trajna, odnosno da ni nakon završetka sukoba u Palestini ne bi trebalo doći do povratka na staro. Štoviše odgovaraju nam da Izrael ne može 'obustaviti napade na Palestinu' jer je njegovo postojanje napad na Palestinu.

- Etno-nacionalistička kolonijalna država nametnuta nevjerojatnim nasiljem kroz posljednjih stotinjak godina nije sposobna stati, osim ako nije prisiljena izvana. Ne podupiremo ikakvu suradnju s izraelskom državom sve dok nismo svjedokinje slobodne Palestine. To znači slom aparthejdskog režima i okupacije Palestine. Dakle, jedna država s punim pravima za sve svoje državljane, bili oni Židovi ili Palestinci ili koja već inačica čovjeka. Do tada nema nikakvog govora o ikakvim normalnim odnosima, a kamoli tek suradnjama s cionističkim neprijateljem. Kada tamo osvane slobodna zemlja, rado ćemo joj pružiti sestrinsku ruku, ali do tada smo vjerne Palestinkama i njihovom pozivu na našu pomoć u njihovom oslobođenju od kolonizacije za koju i dijelimo odgovornost, poručuju studentice.

Naglasile su jasnu simbiozu Izraela i SAD-a

Pitali smo ih i smatraju li da bi Hrvatska trebala prekinuti znanstvenu suradnju s SAD-om zbog napada na Iran koje provodi u tandemu s Izraelom. Studentice odgovaraju da se SAD i Izrael uvelike preklapaju u svojim vanjskopolitičkim ciljevima i da je jasno da SAD profitira od izraelske dominacije u Zapadnoj Aziji, kao i to da Izraelu treba podrška SAD-a u svojem kolonijalnom projektu. Međutim nisu izravno odgovorile na to treba li i sa SAD-om prekinuti znanstvenu suradnju.

- Nadamo se da u ovom trenutku većina ljudi prepoznaje magnitude izraelskih zločina protiv Palestine, Sirije, Libanona, i Irana i da su studentice i akademske radnice svjesne da njihove institucije svojim suradnjama s Izraelom nisu tek nevini promatrači. Sljedeći koraci bit će daljnje organiziranje s drugim studenticama diljem Hrvatske i Europe, najavile su studentice i pozvale sve na prosvjed ovog petka u 17 sati na Europskom trgu.