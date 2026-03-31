Studiraju na faksu koji spaja STEM i kreativnu industriju, a otkrili su nam jesu li njime zadovoljni

Petra, Luka, Katarina i Ivan upisali su studij u turizmu. Otkrili su nam jesu li svojim izborom zadovoljni, ali i kako je studirati na Futurri.

Cijela priča može započeti u jednom vinogradu. Postoje oni koji svaki grozd gledaju kao priliku za uživanje u okusu vina i prikladnom spajanju s hranom. Drugi razmišljaju o posjetiteljima, kako dovesti ljude i kako ih potaknuti na ponovni dolazak.

Treći vinovu lozu žele oživjeti i u digitalnom svijetu kroz web stranice i aplikacije koje povezuju vino s različitim ljudima. U cijelom poslovanju nužni su i oni koji brinu da vinograd nije samo lijep već i uspješan stoga brinu o financijama i održivosti poslovanja.

Tako vinograd prestane biti samo redovi grožđa već cijela poslovna ideja. Svaka skupina ljudi koja je potrebna da bi jedno takvo poslovanje uspjelo, obrazuje se na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi koji je od nedavno poznat i kao Futurra.

Od berbe do butelje

O tome koliko je vino koje pijemo dobro ili loše ne vodi se toliko briga sve do dana nakon studentske zabave. Dok većina studenata ne traži odgovore na pitanja o kvaliteti ili proizvodnji, studentici Katarini Vondrak to je dio struke.

U sklopu studija Enogastronomija koji spaja znanost o vinu i gastronomiji, odnosno pripremi hrane, a to ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj, bavi se istraživanjem vina, ali i hrane. Iako nije bila sigurna hoće li uopće upisati bilo kakav fakultet, nastavila je razvijati svoje obrazovanje na Futurri.

- Proširila sam svoje vidike i svoje znanje na području hrane i vina; pobliže sam upoznala svaku kategoriju namirnice, njihov utjecaj na čovjeka i čovjekov organizam, upoznala sam razne kuhinje svijeta ali i našu tradicionalnu kuhinju. Učila sam o vinima svijeta i o hrvatskim vinima te o procesu proizvodnje vina koja je presudna za kvalitetu koja će se kasnije naći u butelji, odgovorila je Katarina. Studentica Katarina Vondrak | Foto: Privatna arhiva

Fakultet s vlastitom vinarijom

Uz stjecanje teorijskih znanja, fakultet nudi priliku za razvoj vještina u praksi. Na faksu imaju i vinariju u kojoj odrađuju praksu, a Katarina je tamo naučila kako se izreka 'ljubav ide kroz želudac' ne odnosi isključivo na hranu, već i na piće.

- Učimo o našim sortama te kušamo i senzorski ocjenjujemo različita vina, ali i naša fakultetska vina. Imali smo priliku obrezivati vinovu lozu te naučiti što je sve potrebno da vino u čaši predstavi 'ljubav', podijelila je s nama Katarina.

Teorijska znanja u praksi imao je priliku primijeniti i Ivan Rengel, student Elektroničkog poslovanja i programskog inženjerstva (EPPI). Njegov studij spaja dva velika i važna područja – ekonomiju i informatiku, što studentima daje široku perspektivu i prilike za buduću karijeru.

- Radimo stručnu praksu u sektoru koji je povezan s poslovnom ekonomijom, financijama te kreativnim poljima i zadovoljan sam jer sam naučio kako stvari funkcioniraju u praksi, što se ne može u potpunosti dobiti kroz teoriju. Ako vas zanima dinamičan posao sa kombinacijom ekonomije i informatike, rad s ljudima i mogućnost putovanja, EPPI je odličan izbor, rekao nam je Ivan. Student Ivan Rengel | Foto: privatna arhiva

Treća država u dvije godine studiranja

Praksa nije jedina prilika koju nudi studiranje na Futurri. Grčka, Francuska, a uskoro i Bugarska, države su koje je Luka Madžarević, student na studiju Turizma, prošao u samo dvije godine studiranja. U sklopu Erasmus+ programa tako je stekao mnogobrojna znanja u području turizma.

- Mogu reći kako je to iskustvo koje treba iskoristiti. Takvi projekti, ne samo da koriste za unaprjeđenje znanja iz perspektive nekih drugih sustava obrazovanja drugih zemalja, nego grade vas kao osobu. Ostvario sam i izgradio mnoga poznanstva i prijateljstva koja ću pamtiti cijeli život, upoznao sam kulture i prostore koje nisam mogao ni zamislit i stekao sam uspomene koje ću pamtiti dok sam živ, rekao nam je Luka.

Vjeruje kako fakultet nudi dobar uvid na ono što studente čeka po završetku fakulteta. Uz dobru pripremu za budućnost, Erasmus i praksu naveo je i dobro strukturiran program kao veliku prednost svog studija. Studij Turizma na Futurri je zapravo ekonomski smjer koji stvara stručnjake za upravljačke i operativne poslove u turizmu, stoga studentima koji ga odaberu omogućava širinu znanja i prilika.

- Kroz studiranje jednog smjera, vi zapravo dobijete osnovu svih smjerova koje fakultet nudi i samim time si povećavate kompetencije, znanja i dobijete uvid u neka druga područja koja možda niste ni znali da vas interesiraju ili da vam jednostavno 'leže', podijelio je s nama Luka. Student Luka Madžarević | Foto: privatna arhiva

Studentski život uz fakultetske obaveze

Internet, klima, televizija, vlastita kupaonica, teretana, parking i menza samo su neke od pogodnosti koje nudi studentski dom 'Dr. Franje Tuđmana' u Požegi, doznali smo od naših sugovornika. O tome kakav je život u studentskom domu pitali smo studenticu Računovodstva Petru Katačić.

- Društvo u domu je odlično, a lokacija je vrlo praktična. Unutar doma nalaze se i teretana i menza, što nam uvelike olakšava svakodnevni život jer su nam sve potrebne stvari na dohvat ruke. Studenti se svakodnevno druže, pomažu jedni drugima i stvaraju prijateljstva koja će trajati i nakon završetka studija, rekla nam je Petra.

Na svom studiju Računovodstva Petra stječe duboko razumijevanje financijskih koncepata i pravila koja će kasnije moći primijeniti u svakom poslovnom okruženju. Otvorit će joj se vrata karijerama u području financija, statistici, bankarstvu, ali i drugim sektorima. Baš svaka veća tvrtka treba računovodstvo i tu leži prilika, no Futurra svoje studente priprema i na svijet poduzetništva.

- Danas mogu reći da sam vrlo zadovoljna svojim odabirom studiranja na našem fakultetu. Studentski život u Požegi se iz godine u godinu sve više razvija. Studentske srijede, pub kvizovi, sportska druženja te različita događanja i zabave postaju sve češći. Osim toga, studenti se sve više uključuju u studentska putovanja poput ekonomijada, terenskih nastava i posjeta sajmovima, što dodatno obogaćuje naše studijsko iskustvo, smatra Petra. Studentica Petra Katičić | Foto: privatna arhiva

Kako je studirati u manjem gradu?

Najveća prednost studiranja u manjem mjestu je bliskiji odnos između studenata koji imaju više prilika upoznati se, ali je i odnos profesora sa studentima prisniji, smatra Petra, a složili su se i naši drugi sugovornici. Studentski život u manjem gradu nikako ne znači i manje bogato studentsko iskustvo, istaknula je Katarina.

- Ja sam, na primjer, iz Osijeka, kao i još par mojih kolega. Moja kolegica sa smjera je iz Stupnika kod Zagreba, a druga je iz Ogulina. Dakle, ima nas od svugdje. Kolege i ja uvijek imamo ispunjen dan: od kave u kafiću Porin, odlaska u gradsku knjižnicu Požega pa sve do odlaska u restoran Shhhuma u Velikoj. Požega je na dobroj relaciji do Slavonskog broda, Zagreba, Osijeka i drugih mjesta gdje možete otići osobnim automobilom i provesti se sa kolegama. Apeliram na dobar položaj Požege. Isto tako, svake godine imamo svoju roštiljadu i studentski Advent gdje se svi zajedno družimo. U svoje tri godine studiranja uspješno sam ostvarila uspomene i ispunjen studentski život, poručila je studentica. Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi | Foto: FTRR

Uz to, studiranje u manjem gradu znači i da ne trošite vrijeme na gužve u prometu, dodao je Ivan. Sve je blizu, pa je atmosfera automatski opuštenija.

- Imamo puno opušteniju atmosferu na predavanjima. Grupe su manje pa se profesori puno više posvećuju vama kao studentu te na takav jedan način puno učinkovitije dobijete znanje po koje ste došli. Imamo iznimno kompetentne i stručne profesore koji znaju što rade i samim time dobivate realnu perspektivu i usporedbu teorije i prakse već na samim predavanjima, zaključio je Luka.

Zanima li i vas studij u području turizma, više o Futurri možete proučiti i na službenoj stranici fakulteta.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi - Futurre