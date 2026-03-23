Ne uče samo iz knjiga: Studenti Agronomskog fakulteta znanje prenose i najmlađima

Vrtlarska grupa studenata Agronomskog fakulteta održava radionice u dječjim vrtićima i osnovnim školama kroz koje i studenti stječu korisne vještine.

Izvannastavne aktivnosti na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studentima omogućuju dopunu propisanog nastavnog plana te stjecanje dodatnih praktičnih znanja i vještina koje nisu dio studijskih programa. Kroz takve aktivnosti studenti povezuju teoriju i praksu, razvijaju kreativnost, jačaju generičke kompetencije i istovremeno grade profesionalne vještine.

Na Fakultetu trenutno djeluju čak 24 istraživačke i stručne grupe koje obuhvaćaju širok spektar tema i interesa. Jedna od njih je Vrtlarska grupa Zavoda za povrćarstvo, u okviru koje se provodi niz zanimljivih i korisnih aktivnosti. Među njima su:

održavanje sortimenta povrća te ljekovitog i aromatičnog bilja

uzgoj manje poznatih vrsta povrća

cijepljenje presadnica povrća

izrada sapuna, melema, balzama i drugih kozmetičkih proizvoda

sakupljanje i sušenje herbe te priprema čajnih mješavina i mirisnih vrećica

planiranje povrtnjaka i edukativnih gredica

sudjelovanje u promotivnim danima Agronomskog fakulteta i drugim edukativnim događanjima

Posebno vrijedan segment rada Vrtlarske grupe su radionice u dječjim vrtićima i osnovnim školama. Tijekom njih djeca uče kako nastaje hrana koju svakodnevno konzumiraju – od sijanja i sadnje, preko brige o biljkama i berbe, pa sve do konzumacije uzgojenih plodova. Sve se odvija kroz igru, smijeh i interakciju sa studentima, što ovakve aktivnosti čini dodatno vrijednima. Povrtnjaci koje zajedno uređuju studenti i djeca postaju učionice na otvorenom – prostori u kojima se učenje pretvara u igru, a iskustvo i priroda postaju najbolji učitelji.

Studenti stječu kompetencije

Kroz rad s djecom studenti razvijaju komunikacijske, organizacijske, socijalne i građanske kompetencije, ali i stječu važno iskustvo prenošenja znanja na razumljiv i motivirajući način. Istovremeno, djeca od najranije dobi usvajaju svijest o važnosti prirode, brizi za okoliš i vrijednosti vlastitog uzgoja hrane. Time se potiču znatiželja, kreativnost i odgovornost te stvaraju temelji za odgovoran i održiv odnos prema okolišu.

Iako je Vrtlarska grupa formalno osnovana 2017. godine, njezini počeci sežu u 2012., kada su studenti, želeći proširiti znanje stečeno tijekom studija i primijeniti ga u praksi, na vlastitu inicijativu, uz podršku profesorica izv. prof. dr. sc. Sanje Radman i izv. prof. dr. sc. Sanje Fabek Uher, pokrenuli prvi povrtnjak u Centru za djecu u Nazorovoj.

Kasnije im se u radu grupe pridružila i voditeljica dr. sc. Nevena Opačić, čime su se aktivnosti, uz aktivno uključivanje studenata, dodatno proširile. Od tada su članovi Vrtlarske grupe aktivni u brojnim zagrebačkim vrtićima, među kojima su DV Savica, DV Sloboština, DV Maksimir, DV Poletarac, DV Dobro Drvo i DV Vedri Dani.

Osim toga, sudjelovali su i u projektu 'Zdrav ko zmaj', koji se provodio u tri dječja vrtića u Karlovačkoj županiji. U sklopu projekta održane su edukativne radionice za odgojitelje te praktične radionice tijekom kojih su djeca uzgajala povrće i ljekovito bilje na visokim gredicama.

Posebno se ističu brojne kreativne i interaktivne radionice koje su osmislili sami studenti, a koje redovito predstavljaju na događanjima poput Dana očaranosti biljkama, Dana otvorenih vrata, Festivala znanosti i Smotre Sveučilišta u Zagrebu.

Upravo kroz takve aktivnosti studenti Agronomskog fakulteta uče kroz iskustvo, razvijaju vještine i istovremeno doprinose zajednici – prenoseći znanje i ljubav prema prirodi na najmlađe generacije.

