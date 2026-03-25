Poznat datum održavanja Radićevih dana: SC najavljuje promjene, evo što kažu

Kad će Radićevi dani pitanje je koje se stanari doma na Savi počinju pitati već završetkom zimskog ispitnog roka, a SC je sada dao odgovor.

Radićevi dani najiščekivaniji su događaj stanara Studentskog doma Stjepan Radić, ali i velikog broja zagrebačkih studenata uopće. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu (SCZG) sada je na svojim društvenim mrežama objavio najavu Radićevih dana 2026. godine. Oni će se, naime, održati predzadnjeg tjedna u svibnju, od četvrtka do subote - od 21. do 23. svibnja.

U videozapisu koji čine kadrovi zabave s prethodnih Radićevih dana, SCZG najavljuje 'najjače izdanje do sada'. Pripremaju, čini se, i nove sadržaje.

- Jeste li spremni za najjače izdanje do sada? Radićevi dani 2026. stižu uz puno iznenađenja i novu razinu zabave. Više informacija uskoro, a do tada... pogledajte datume i počnite s odbrojavanjem, poručili su iz SCZG-a.

Ako nemate društvo za najveći studentski party u Zagrebu, ondje možete otići i sami, a kako bi to moglo izgledati opisala je prošle godine naša novinarka. Imena izvođača javnosti još uvijek nisu poznata. Prošle godine glavni izvođači bili su Jole te, iako su mnogi studenti zazivali Gršu, Minea kao gost iznenađenja.