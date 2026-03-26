Velika prilika za mlade znanstvenike iz Hrvatske: Mogu na devet mjeseci otići u Ameriku

Američka ambasada objavila je natječaj za Fulbrightovu stipendiju. Studenti na doktoratu mogu na devet mjeseci otići provesti istraživanje u SAD.

Američka ambasada u Zagrebu raspisala je natječaj za istraživačku Fulbrightovu stipendiju za akademsku godinu 2027/2028. Mogu se prijaviti znanstvenici koji već rade doktorat na nekom hrvatskom sveučilištu, kako bi na sveučilištu u SAD-u proveli istraživanje povezano s temom njihova doktorata.

Stipendija traje devet mjeseci s početkom u kolovozu 2027. godine. Kandidati će potencijalno morati u SAD stići prije početka akademske godine radi intenzivne nastave engleskog.

Program financira američka vlada, a odabrani će biti istraživački projekti koji se preklapaju s njenim interesima, za koje se navodi jačanje nacionalne sigurnosti, poticanje razvoja gospodarstva i promicanje međunarodne suradnje.

Koji su uvjeti za prijavu?

Fulbrightov program u Hrvatskoj provodi se putem Veleposlanstva SAD-a u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te Agencijom za mobilnost i programe EU. Za stipendiju se možete prijaviti na poveznici.

Kandidati moraju biti hrvatski državljani i dobro baratati engleskim jezikom. Trebaju ispuniti i sve uvjete za dobivanje J-1 vize i dobiti zadovoljavajuće liječničko odobrenje. Bivši korisnici neke od američkih stipendija imaju pravo prijave, ali moraju obrazložiti zašto ih prethodno iskustvo čini dobrim kandidatima za ovu stipendiju.

Kandidati se biraju prema akademskim rezultatima, a dodatno se boduju prilagodljivost i prikladnost. Navedeno je da kandidati trebaju biti odgovorni građani koji pridonose cjelovitoj i reprezentativnoj slici hrvatske kulture i civilizacije, a prednost se daje onima koji prethodno nisu imali priliku studirati ili provoditi istraživanja u SAD-u.

Što sve treba priložiti?

Rok za prijave je do 31. svibnja, nakon čega će biti pozvani na intervju na engleskom jeziku pred povjerenstvom u kojem su predstavnici američkog veleposlanstva, američki i hrvatski znanstvenici te Fulbrightovi alumniji. Plan je da se intervjui provode u Zagrebu sredinom lipnja.

Svaki dio prijave ima vlastite upute koje treba pažljivo pročitati i u potpunosti slijediti. Važno je priložiti svu potrebnu dokumentaciju prevedenu na engleski, jer se nepotpune prijave neće razmatrati.

Uz prijavu je potrebno dostaviti tri preporuke (koje predaju profesori ili nadređeni), preslike diploma s ovjerenim prijevodima, prijepis ocjena također s prijevodom, potvrdu o upisu na doktorski studij u Hrvatskoj, opis istraživačkih ili studijskih ciljeva, motivacijsko pismo, životopis, presliku putovnice te potvrdu poslodavca o zaposlenju u Hrvatskoj.

Najvažniji dio prijave je opis studijskih ili istraživačkih ciljeva

Preporuke moraju biti na engleskom jeziku i trebaju ih napisati osobe koje su upoznate s akademskim ili profesionalnim radom kandidata. Najmanje jedna preporuka treba biti akademska, a jedna profesionalna. Kandidat je odgovoran da sve preporuke budu predane na vrijeme.

Finalisti će između srpnja i rujna 2026. godine morati položiti TOEFL test engleskog jezika, pri čemu trošak testa pokriva program, a testiranje se provodi u Zagrebu.

Najvažniji dio prijave je opis studijskih ili istraživačkih ciljeva. U pozivu je istaknuto da najveće šanse imaju kandidati s jasno definiranim, dobro argumentiranim i izvedivim prijedlozima istraživanja. Potrebno je detaljno objasniti što kandidat želi istraživati, zašto je to važno, koje je područje interesa te kako se plan uklapa u dosadašnje obrazovanje i buduće ciljeve. U tom dijelu ne treba navoditi konkretna američka sveučilišta na kojima kandidat želi provoditi istraživanje, a preporučuje se dokument priložiti u PDF formatu.

Kandidati mogu istaknuti četiri ustanove na koje žele ići

Kandidati ne moraju navesti institucije na kojima žele provesti istraživanje, iako ako imaju preferencije mogu navesti do četiri ustanove prema redoslijedu prioriteta. U tom slučaju potrebno je naznačiti konkretne odjele i/ili programe te obrazložiti razloge za svaki odabir. Ako su kandidati već bili u kontaktu s nekim od profesora, trebaju navesti njihova imena te e-mail i/ili telefonske kontakte.

- Vaše će se preferencije uzeti u obzir koliko god je to moguće. Doduše imajte na umu da ne postoji jamstvo da će vaša prijava biti poslana upravo tim programima. Prijave se u vaše ime podnose onima koji najbolje odgovaraju vašem akademskom profilu, planu studija i konkurentnosti. Također se uvelike uzimaju u obzir ciljevi i prioriteti organizacije koja dodjeljuje stipendiju, navedeno je u pozivu za natječaj.