Sjećate se blizanaca koji prolaze s 5.0 na Medicinskom? Dobili su nagradu Ponos Hrvatske

Otkako su upisali studij 2020. godine, srednja.hr prati priču blizanaca Luciane i Andre Korena. Prvo su briljirali na maturi i prijemnom pa upisali Medicinski fakultet u Zagrebu, a onda na studiju nanizali niz uspjeha. Osim izvrsnih ocjena, dobili su 2021. dekanovu nagradu, a prošle godine i svaki po dvije Rektorove.

Sada su za svoje uspjehe 'pobrali' i nagradu Ponos Hrvatske koju dodijeljuju 24sata i HRT. O svemu se oglasio i Medicinski fakultet, odakle ističu kako su Luciana i Andro s nagradu zaslužili inovativnim projektima koji spajaju medicinu, humanost i umjetnost, o kojima smo i ranije pisali.

'Njihov rad dokaz je da naši studenti ne usvajaju samo vrhunska medicinska znanja, nego i promiču humanost'

- Luciana je, u sklopu rada Onkološke sekcije, pokrenula hvalevrijednu izložbu 'U nijansama hrabrosti – Priče iza platna'. U suradnji s Udrugom SVE za NJU i Hrvatskim prirodoslovnim muzejem, projekt je omogućio ženama oboljelima od malignih bolesti da kroz umjetničko izražavanje progovore o svojem iskustvu liječenja, otvarajući prostor za duboku empatiju koju klasična medicina ponekad teže obuhvaća. Istovremeno, Andro je predvodio projekt usmjeren na očuvanje kardiovaskularnog zdravlja slijepih i gluhoslijepih osoba. U suradnji s Hrvatskim savezom slijepih, organizirane su javnozdravstvene akcije prilagođene upravo onima kojima je zdravstvena informacija često nedostupna, uključujući i edukativne video materijale na znakovnom jeziku. Fakultet se pridružuje čestitkama studentima Luciani i Andri Koren. Njihov rad dokaz je da naši studenti ne usvajaju samo vrhunska medicinska znanja, već su aktivno uključeni u humanitarni rad, promicanju humanosti, empatije i solidarnosti, poručili su s Medicinskog fakulteta.

Kako su nam ispričali u studenom prošle godine, a nakon čega se njihova priča proširila diljem Hrvatske, na Medicinskom prolaze s 5.0, iako im to nije bio primarni cilj. Jednostavno, rekla je Luciana, za svaki ispit trude se naučiti najbolje jer vjeruju da to duguju sebi i budućim pacijentima.

– Ono što posebno cijenim jest mogućnost da kroz studij otkrivaš sve dimenzije sebe, intelektualnu, emocionalnu i ljudsku, posebno ako te privlači izazov izlaska iz zone komfora i stalnog traganja za novim spoznajama. Svjesna sam kao i većina mojih kolega da studij medicine zahtijeva trud, upornost, a ponekad i odricanje. No, kada znaš da ćeš jednog dana biti oslonac za nekoga u njegovim najtežim i najranjivijim trenucima, sav se taj trud čini ne samo opravdanim nego i duboko smislenim, rekla je Luciana za srednja.hr prije nekoliko mjeseci.

Nagrađen i nastavnik kojemu smo dodijelili Zlatnu kredu

Osim Luciane i Andre, nagradu Ponos Hrvatske dobio je i Mislav Kuleš, nastavnik kojemu je srednja.hr na svojoj obrazovnoj konferenciji 2025. dodijelila nagradu Zlatna kreda. Nagradu Ponos Hrvatske dobio je iz istog razloga kao i našu Zlatnu kredu - bio je zamjena u Osnovnoj školi dr. Ante Starčević, gdje je preuzeo osmaše koji su slovili za zahtjevan i problematičan razred. Ipak, njihov odnos odlučio je započeti kao tabulu rasu, prvo što im je rekao bilo je da ga ne zanima što je o 7. b čuo od drugih.

Sa svojim 8. b polako je ispisivao tu ‘praznu ploču’ – iskrenim odnosom, autoritetom i poštovanjem koje se zaslužuje. Sada radi kao nastavnik na studiju Razvoj računalnih igara na Sveučilištu Algebra Bernays, odakle navode da Kuleš nastavlja razvijati isti pristup obrazovanju s naglaskom na komunikaciju, kritičko razmišljanje i individualni razvoj.

– Nešto što svi nekako zaboravimo je da smo i mi bili djeca. Iako nas dijele generacije i drugačiji uvjeti odrastanja, svi smo bili tu gdje su sada oni. Oni imaju svoje probleme, svoje obaveze i interese koje možda ne stignu sve ostvariti, nekada su umorni, razočarani, ljuti ili tužni. Prolaze sve što smo mi prošli ili prolazimo. Ako učenik kaže da nešto nije stigao ili nije razumio zašto bi to bio samo njegov problem? Zašto se ne bi zapitali zbog čega nije stigao, što ga muči kod gradiva koje ne razumije? Često se ocjenama služimo kao alatom prisile. Ako nije napravio ili naučio sada, nakon negativne ocjene će morati. Zašto je to nekada tako, rekao je Kuleš za srednja.hr prije nekoliko mjeseci.

