Studentica Agronomskog fakulteta osvojila nagradu na stručnom skupu u Opatiji

Na 68. Savjetovanju biljne zaštite u Opatiji, studentice Agronomije imale su priliku predstaviti svoja istraživanja iz područja zaštite bilja.

Studentice diplomskog studija Fitomedicina Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta sudjelovale su na 68. Savjetovanju biljne zaštite u Opatiji (3. - 6. veljače 2026.), jednom od najvažnijih stručnih događanja u Hrvatskoj iz područja zaštite bilja.

Na skupu su se okupili znanstvenici, stručnjaci, predstavnici industrije i poljoprivrednici, a studenti su imali priliku predstaviti svoja istraživanja u posebnoj studentskoj poster sekciji. Svaka studentica imala je samo dvije minute da predstavi višemjesečni istraživački rad pred stručnim povjerenstvom – izazov koji su sve uspješno savladale.

'Izazovno, ali vrijedno iskustvo'

Studentice su predstavile istraživanja o suzbijanju invazivnih vrsta, utjecaju biljnih ekstrakata na rast korova, pojavi štetnika te utjecaju biljnih virusa na prinos poljoprivrednih kultura. U konkurenciji devet studentskih postera, Magdalena Žugaj osvojila je nagradu za najbolji poster s istraživanjem o utjecaju ekstrakta sjemena uljane rotkve na klijanje ambrozije, pod mentorstvom doc. dr. sc. Valentine Šoštarčić.

'Dvominutno izlaganje višemjesečnog istraživanja bilo je izazovno, ali i vrijedno iskustvo', rekla je Helena Matković.

Sara Kežić dodaje: 'Predavanja su nam pomogla povezati teorijsko znanje s praksom i bolje razumjeti izazove u struci.'

Lucija Labrtić ističe da je poster sekcija odlična prilika za upoznavanje kolega i stručnjaka, a Valentina Vedriš napominje da su im razgovori sa stručnjacima pružili praktične uvide za daljnji profesionalni razvoj

Ovakva iskustva potvrđuju važnost praktičnog i istraživačkog rada na studiju Fitomedicine te studentima daju sigurnost i motivaciju za daljnju karijeru u poljoprivredi.