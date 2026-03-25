Sveučilište napokon izabralo studentski zbor: Dio studenata upozorava na ponovne nepravilnosti

Na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu (SZST) u ponedjeljak je pobjedu odnijela kandidacijska lista 'Studenti prije svega' nositelja Ivana Dropuljića, potvrđeno je u Zapisniku sa sastanka Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora za studentske predstavnike u SZST. To je ujedno bila jedina lista s pravovaljanom prijavom, nakon što je lista 'Studentsko proljeće 25' nositelja Ivana Glavote odbijena zbog toga što je, prema navodima Sveučilišta, utvrđeno da je jedna studentica s te liste tri puta upisala istu godinu studija, što je protivno pravilima. Ipak, i ovi izbori, kao i prethodni koji su bili poništeni zbog nepravilnosti, u pitanje dovode transparentnost postupka.

'Navedeni kolega nije član Zbora'

Na adresu naše redakcije prošlog je tjedna stiglo upozorenje da je i na ovim izborima učinjen sličan propust kao ranije. Točnije, navodi se da je jedan od članova Povjerenstva za prigovore na ovim izborima student za kojeg se ističe da je u trenutku ovotjednih izbora i dalje bio član SZST-a, što bi bilo protivno Zakonu o studentskom zboru. On propisuje da članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kandidati na izborima i članovi studentskog zbora s važećim mandatom ne mogu biti istodobno i članovi povjerenstva za prigovore i obratno. Na službenim stranicama Sveučilišta vidljivo je da je ovaj student zaista dio Povjerenstva, međutim iz SZST-a su nam u petak rekli da on više nije njihov član.

- Prije svega, ističemo kako navedeni kolega nije član Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu od 1. listopada 2024. godine. Sukladno tome, na njega se više ne odnose ograničenja koja proizlaze iz istovremenog obnašanja funkcije u Studentskom zboru i sudjelovanja u radu izbornih tijela. Time u cijelosti ispunjava propisane uvjete za imenovanje u Povjerenstvo za prigovore. Nadalje, važno je naglasiti kako je navedeni kolega status člana Studentskog zbora izgubio uslijed promjene svojih uvjeta studiranja. Ta promjena izravno je utjecala na prestanak njegovog mandata u Studentskom zboru, što je u skladu s važećim propisima koji uređuju sastav i trajanje mandata članova studentskih predstavničkih tijela, pojasnili su iz SZST-a.

Ni Sveučilište ni Zbor ne otkrivaju imena članova

Ono što za dio javnosti u pitanje dovodi transparentnost postupka izbora i za sobom povlači ovakve 'repove' jest činjenica da imena članova aktualnog SZST-a nisu javno dostupna. Više se ne mogu pronaći na službenoj stranici SZST-a, a ni Sveučilišta. Stoga smo studente nastavno na prethodni odgovor upitali o imenima članova, no na taj upit od petka do trenutka pisanja ovog članka nismo dobili odgovor. I samo Sveučilište upitali smo znaju li uopće imena studenata koji čine SZST.

Prvi su nas put zamolili da se za to pitanje obratimo samom Zboru, dok su se drugi put ogradili time da su od SZST-a dobili potvrdu da je sve oko ovotjednih izbora u skladu sa Zakonom. Pojasnimo, tu potvrdu zatražili su prilikom poziva SZST-u da u skladu sa Zakonom predloži članove i njihove zamjenike u izborno povjerenstvo i povjerenstvo za prigovore. Imena članova Zbora, dakle, nismo dobili na uvid ni od jedne strane.

- Studentski zbor Sveučilišta u Splitu je dana 3. veljače 2026. godine dostavio Sveučilištu u Splitu Potvrdu od 2. veljače 2026. godine u kojoj se navodi da studenti koji se predlažu u Izborno povjerenstvo i Povjerenstvo za prigovore Izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu nisu članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu ili studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Splitu. Nakon dostavljanja navedene Potvrde Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, kojom je potvrđeno da su sva tijela konstituirana u skladu s važećim propisima, rektor Sveučilišta u Splitu je donio Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, rekli su sa Sveučilišta.

SZST tvrdi da je sve u skladu s propisima

Iz SZST-a su nam potvrdili da su Sveučilištu dostavili navedenu potvrdu, i to u valjanom roku.

- U odnosu na navode kako je Sveučilištu u Splitu dostavljena potvrda o zakonitosti postupanja, potvrđujemo da je ista pravovremeno dostavljena. U toj potvrdi jasno je navedeno da osobe imenovane u Povjerenstvo za prigovore nisu članovi Studentskog zbora, čime su ispunjeni svi zakonski i podzakonski uvjeti za njihovo imenovanje. Slijedom svega navedenog, naglašavamo kako je cjelokupan postupak proveden transparentno, odgovorno i u potpunosti sukladno važećem zakonu te Pravilniku o provedbi izbora. Ne postoji pravna zapreka za sudjelovanje navedenog kolege u radu Povjerenstva za prigovore, niti je došlo do propusta u primjeni relevantnih propisa, tvrde iz SZST-a.

Ipak, pitanje zašto javnost ne može na uvid dobiti imena članova Zbora i provjeriti je li sve u skladu sa Zakonom ostaje neodgovoreno. U tom kontekstu važno je napomenuti da iako Zakon nalaže da se studentski izbori moraju održavati svake dvije godine, u Splitu se nisu proveli čak četiri. Više o tome pisali smo ovdje u veljači prošle godine, kada su u Splitu za vršitelja dužnosti predsjednika SZST-a ponovno imenovali Jerka Šarića kojemu je drugi i ujedno posljednji mandat istekao u siječnju. Nakon izvještavanja portala srednja.hr na cijelu je situaciju reagiralo i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), a iz Splita su potom u listopadu raspisali izbore. Ipak, u studenom su završili poništenjem.

Podsjetimo, izbori u studenom prošle godine poništeni su zbog nepravilnosti na koje je ukazala srednja.hr. Naime, suprotno Zakonu u izborno povjerenstvo bili su imenovani tada aktualni studentski predstavnici, među kojima i čelnik sveučilišnog studentskog zbora, a tu odluku bio je potpisao i sam rektor. Kako smo tada neslužbeno doznali, prijava o nepravilnostima na studentskim izborima stigla je i na adresu MZOM-a. Oni su od ovog Sveučilišta zatražili žurnu provedbu nadzora nad provođenjem izbornog postupka, nakon čega je Sveučilište odlučilo poništiti cijeli proces.

Na ovim je izborima od ukupnog broja studenata koji iznosi 17.888 glasovalo 113 studenata. Važećih glasačkih listića bilo je 104, a poništenih devet. Jedan student preuzeo je listić, ali ga nije ubacio u glasačku kutiju, već je s njim napustio mjesto glasovanja. U dokumentu u nastavku možete pronaći imena članova liste 'Studenti prije svega' koja je odnijela pobjedu.