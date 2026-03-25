Dvoje profesora dobilo je savršenih 5,0 od studenata: Njihova priča ima zanimljiv obrat

Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci nagradio je nastavnike koje su studenti ocijenili s 5,0. To su Željko Jovanović i Kata Ivanišević.

Većina fakulteta u sklopu samovrednovanja provodi ankete među studentima, a one uključuju i vrednovanje rada nastavnog osoblja. Riječki Fakultet zdravstvenih studija (FZSRI) u tome odlazi korak dalje pa onim najboljima dodjeljuje i nagrade. Povodom nedavne 12. obljetnice osnutka fakulteta nagrađeni su profesor Željko Jovanović i docentica Kata Ivanišević. Osim što im je zajedničko da su ih studenti ocijenili s 5,0, priča ima još jedan zanimljiv obrat - povezuje ih i to da je Ivanišević Jovanovićeva bivša studentica.

'Jedno od najvrjednijih priznanja'

Bivšem ministru obrazovanja Jovanoviću, koji je na FZSRI i prodekan za poslovne odnose i znanost, ovo je drugi put zaredom da su ga studenti ocijenili s 5,0.

- Iskreno, ovu ocjenu – i to drugu godinu zaredom – doživljavam kao jedno od najvrjednijih priznanja. Uobičajeno je da profesori vrednuju rad studenata, pa je ovakva povratna informacija od njih tim vrjednija. Kao što me iskreno veseli kada studenti postižu izvrsne rezultate jer to vidim kao naš zajednički uspjeh, tako i ovu ocjenu doživljavam kao potvrdu odnosa koji gradimo. Vjerujem da studenti prepoznaju autentičnost, dostupnost i međusobno poštovanje. Nastojim biti jasan, pravedan i zahtjevan, ali i otvoren za pitanja i nesigurnosti koje su prirodan dio učenja. Studente ne vidim samo kao slušatelje, nego kao buduće kolege koji već sada zaslužuju ozbiljan i odgovoran pristup, kaže Jovanović za srednja.hr.

Zanimalo nas je i kako on definira 'dobrog nastavnika' u današnjem visokoobrazovnom sustavu. Takav, ističe Jovanović, nije samo prenositelj znanja, nego mentor i suputnik u procesu učenja.

- U vremenu kada su informacije svima dostupne, važnije je nego ikad pomoći studentima da razumiju, povežu i kritički promišljaju. To znači biti stručan, ali i empatičan, znati slušati i prilagoditi se različitim potrebama. Za mene je dobar nastavnik onaj koji istovremeno postavlja visoke standarde i stvara poticajno i sigurno okruženje za učenje. Upravo zato s kolegama sudjelujem u Erasmus+ projektu NANO-THINK, u kojem je naš Fakultet nositelj, a čiji je cilj razvoj kritičkog mišljenja u znanosti. Smatram da je to jedna od ključnih kompetencija u zdravstvu – ona omogućuje bolje kliničke odluke, sigurnije liječenje i odgovorniji profesionalni razvoj. Poticanje znatiželje, skepticizma i donošenja odluka temeljenih na dokazima ključno je za budućnost medicine, navodi Jovanović.

Jovanović je prije deset godina bio profesor nagrađenoj prodekanici Ivanišević

Docentica Ivanišević Jovanovićeva je studentica bila prije deset godina. Danas su kolege, a osim što prenose znanja studentima, ujedno i zajednički sudjeluju u razvoju Fakulteta. I Ivanišević je prodekanica, i to za nastavu. Ona nam, pak, kaže da dobrog nastavnika vidi kao osobu koja, uz stručno znanje, ima razvijene komunikacijske i pedagoške vještine te razumije potrebe novih generacija studenata.

- Dobar nastavnik ne prenosi samo znanje, nego gradi odnos povjerenja, potiče kritičko razmišljanje i razvija profesionalne vrijednosti. Smatram da nastavnik treba biti i mentor i uzor, osobito u zdravstvenim profesijama gdje su odgovornost, empatija i etičnost izuzetno važni, navodi naša sugovornica.

Izuzetno joj je, dodaje, drago da su studenti prepoznali njen rad i dodijelili mu najvišu ocjenu. I to isto kao i Jovanoviću, drugu godinu zaredom. Ključ njihova zadovoljstva vidi u međusobnom poštovanju, otvorenoj komunikaciji i dostupnosti nastavnika.

- Kao netko tko je više od 20 godina radio u struci, nastojim studentima približiti stvarne situacije iz prakse i pokazati kako teorijsko znanje izgleda u svakodnevnom radu. Vjerujem da studenti prepoznaju autentičnost, iskustvo i iskrenu želju nastavnika da ih pripremi za budući profesionalni rad. Također, važno mi je poticati ih na razmišljanje, postavljanje pitanja i aktivno sudjelovanje u nastavi. U konačnici, smatram da studenti najviše cijene kada vide da je nastavniku doista stalo do njihova razvoja i uspjeh, kaže Ivanišević.

'Važno mi je stvoriti poticajno i sigurno okruženje u kojem se studenti osjećaju slobodno sudjelovati'

Oboje naših sugovornika otkrilo nam je i koje metode i pristupe koristite kako bi motivirali studente i potaknuli njihovo aktivno sudjelovanje na predavanjima. Ivanišević navodi da nastoji koristiti interaktivne metode poput rasprava, analize kliničkih slučajeva i simulacija, osobito u području hitne medicine.

- Studenti najbolje uče kada su aktivno uključeni, stoga ih potičem da promišljaju, donose odluke i argumentiraju svoje stavove. Kroz primjere iz prakse nastojim im približiti kompleksnost stvarnih situacija te razvijati njihovo samopouzdanje u donošenju odluka. Važno mi je stvoriti poticajno i sigurno okruženje u kojem se studenti osjećaju slobodno sudjelovati, kaže Ivanišević.

Jovanović naglašava da današnja preplavljenost informacijama ne znači nužno i više znanja, pa je jedno od ključnih pitanja postao razvoj kritičkog mišljenja.

- Nastava više ne smije biti jednosmjerna i pasivna, nego mora poticati istraživanje, analizu i otvorenu raspravu. U svom radu nastojim povezati teoriju s konkretnim primjerima i stvarnim situacijama iz struke, jer studenti najbolje uče kada vide smisao onoga što rade. Potičem ih na pitanja, dijalog i vlastito promišljanje. Često koristim problemski pristup i stavljam ih u situacije donošenja odluka, jer je to ono što ih čeka u profesionalnom životu. Motivacija ne dolazi iz forme, nego iz osjećaja svrhe i vrijednosti. Naši studenti sudjeluju i u nizu projekata, izvan same klasične nastave i predavanja, u radu s djecom, sportašima, starijim osobama ili osobama s invaliditetom, te i na taj način praktično uče kako promovirati zdravlje i prevenirati bolest, navodi Jovanović.

Studentske ankete važan su alat za unaprjeđenje rada

U školama postoje tek rijetki primjeri nastavnika koji samoinicijativno provode ankete među učenicima, ne bi li doznali gdje mogu poboljšati svoj rad. Na mnogim fakultetima je to redovita praksa, no nameće se pitanje koliko su one uopće važne nastavnicima i rezultate zaista koriste kao alat za unaprjeđenje rada.

- Studentske ankete smatram važnim alatom, ali ne i jedinim. One su dobar poticaj za promišljanje i unapređenje nastave. Na temelju povratnih informacija kontinuirano prilagođavam teme i sadržaj predavanja, uvodim više prostora za raspravu i nastojim unaprijediti način prezentacije. U radu koristim različite pristupe – od klasičnih predavanja do interaktivnih metoda, uključujući 'obrnutu učionicu', video sadržaje i rad na konkretnim projektima. Primjerice, vježbe iz kolegija Farmakoepidemiologija s farmakoekonomikom, koje sam organizirao u Jadran galenskom laboratoriju Rijeka imale su izuzetno pozitivan odjek u svim generacijama od prvog dana. Posebno mi je važno mentorstvo – kroz završne i diplomske radove nastojim potaknuti studente da svoje ideje razviju u nešto konkretno, bilo kroz prezentacije, projekte ili znanstvene radove. To ih dodatno motivira i aktivno uključuje u proces učenja, navodi Jovanović.

Ivanišević studentske ankete smatra vrlo važnim alatom za unapređenje nastave jer omogućuju uvid u iskustvo studenata iz njihove perspektive.