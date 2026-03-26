Ako još birate studij, evo prilike da od studenata čujete njihova iskustva, a možete dobiti i stipendije

Na događaju za maturante imate priliku studente i dekana pitati sve što vas zanima. Uz to, otvoren je i natječaj za stipendije s fondom od 36.000 €.

Ako si maturant i još uvijek važeš gdje upisati fakultet, travanj je mjesec u kojem ćeš donijeti jednu od važnijih odluka. Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) zato je pripremila nekoliko ključnih prilika - od Open Daya do stipendija - koje ti mogu pomoći da odlučiš što dalje.

Open Day kao zadnja prilika prije prijemnog

Za sve koji još nisu sigurni je li ZŠEM pravi izbor, 1. travnja u 15 sati održava se Open Day na kampusu ZŠEM-a.

I ne, nije riječ o prvoaprilskoj šali – nego o posljednjoj prilici da iz prve ruke saznaš sve o studiju prije prijemnog ispita koji se održava 18. travnja.

Na Open Dayu moći ćeš upoznati fakultet kroz prezentaciju uz sudjelovanje dekana, saznati sve o studijskim programima i upisima, ali i dobiti realan uvid u studentski život kroz razgovor sa studentima. Ako imaš pitanja, ovo je trenutak da ih postaviš. Foto: ZŠEM

Studij po svjetskim standardima

ZŠEM je prva poslovna škola u Hrvatskoj s prestižnom AACSB akreditacijom, standardom kvalitete koji dijele institucije poput Yalea, Harvarda i Berkeleyja.

Studentima su na raspolaganju dva prijediplomska programa.

Ekonomija i management je četverogodišnji studij koji pokriva područja poput financija, marketinga, poduzetništva i poslovnog prava.

je četverogodišnji studij koji pokriva područja poput financija, marketinga, poduzetništva i poslovnog prava. Poslovna matematika i ekonomija je program na engleskom jeziku koji uz ekonomiju uključuje i matematiku, programiranje i analitičke vještine.

Oba studija nude mogućnost međunarodne razmjene na više od 170 partnerskih sveučilišta, kao i brojne prilike za praksu i suradnju s poslovnom zajednicom.

Otvoren natječaj 'Plan za budućnost'

Uz Open Day, maturantima je otvorena i prilika za financijsku podršku kroz natječaj za stipendije 'Plan za budućnost'.

Ukupni fond stipendija iznosi 36.000 eura, a dodjeljuju se tri stipendije u iznosu od 50%, 30% i 20% školarine.

Za prijavu je potrebno ispuniti online obrazac i napisati motivacijsko pismo na temu 'Plan za budućnost', a važan dio selekcije je i rezultat prijemnog ispita. Natječaj je otvoren do 17. travnja, dok će dobitnici biti objavljeni 27. travnja.

'Ovdje teorija odmah postaje praksa'

Kako studij na ZŠEM-u izgleda u praksi, najbolje opisuje Matej Grubić, student druge godine i stipendist programa 'Plan za budućnost'.

- Očekivao sam kvalitetno obrazovanje, ali dobio sam puno više – fakultet koji me gura iz učionice u stvarni poslovni svijet. Već tijekom studija radim, razvijam vlastiti projekt i sudjelujem na događanjima gdje upoznajem ljude iz industrije, kaže Matej.

Ističe kako su mu događanja poput Money Motion konferencije, Zagreb Slush’D-a i Student Future Daya otvorila konkretne prilike.

- To nije klasičan networking. To je ubrzana traka prema poslu, dodaje. Foto: ZŠEM

Prijemni već 18. travnja

Za upis na ZŠEM potrebno je položiti prijemni ispit koji uključuje provjeru znanja iz matematike i engleskog jezika, kao i motivaciju kandidata kroz esej i razgovor.

Na prijemni se mogu prijaviti učenici koji završavaju ili su završili četverogodišnju srednju školu i položili državnu maturu, a prijava ide putem platforme Postani student.

Prijemni ispit održava se 18. travnja, što znači da je Open Day idealna prilika za sve koji žele razjasniti nedoumice prije konačne odluke.

Ako još nisi siguran gdje dalje, možda je upravo sada pravi trenutak da saznaš više i napraviš prvi korak prema svojoj budućnosti.