USKOK ju teretio da je oštetila Sveučilište, oni joj dali počasno zvanje: 'Moj rad je bio sa srcem'

Sveučilište u Zadru dodijelilo je najvišu akademsku počast bivšoj rektorici Dijani Vican, koju USKOK tereti da ga je oštetila za 1,45 milijuna kuna.

Sveučilište u Zadru dodijelilo je bivšoj rektorici Dijani Vican počasno zvanje professorica emerita, i to unatoč optužnici USKOK-a iz lipnja 2024. u kojoj ju se tereti da je to Sveučilište oštetila za 1,45 milijuna kuna. Naime, kao što smo već pisali, USKOK je tvrdio da je obustavila naplatu garancije za gradnju studentskog doma i menze na zahtjev bivše državne tajnice Josipe Pleslić (ex Rimac).

'Moj rad je bio rad sa srcem i s puno ljubavi'

Podsjetimo, Vican je zbog navedenih optužbi u studenom 2023. tri tjedna boravila u istražnom zatvoru. I tada, kao i danas, nalazila se na čelu Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Predsjednicom tog tijela imenovana je u odluci koju potpisuje predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Počasno zvanje primila je tijekom obilježavanja Dana Sveučilišta u Zadru - Dies academicus 2026. Prorektor Zvjezdan Penezić pročitao je Odluku Senata Sveučilišta o dodjeli počasnog zvanja, a Ivana Batarelo Kokić izvješće o promoventici. Nakon toga je sadašnji rektor Josip Faričić Vican predao diplomu i staklenu plaketu.

- Hvala u prvom redu rektoru Faričiću, koji je sustavno obrazovan čovjek te sam jako zahvalna da sam mu bila suradnica i da je inicirao počasno zvanje, bio uporan u tome da ga primim. Hvala i članovima Senata i Povjerenstva koji su pratili moj rad i posvećenost u viziji Sveučilišta kao 'grada u gradu'. Moj rad je bio rad sa srcem i s puno ljubavi. Kada radite s puno ljubavi, imate posebnu snagu volje, discipline i nema češanja iza uha. Tko se latio rektorskog posla zna da je to plivanje uzvodno. Takav život traži od vas da malo kradete od obitelji, prijatelja, knjiga, filmova, koncerata, ali se ona s vremenom nadoknadi s posvećenošću i ljubavlju. Radila sam nauštrb svog djeteta pa ovo počasno zvanje posvećujem sinu Marku. Ponosna sam jer se osjećam kao malo zrno kvasa tolikih generacija studenata koje su znale cijeniti što je sveučilište i zajednica. Ovu diplomu nosim kao priznanje i kao ljubav prema gradu Zadru, državi, osobito prema obrazovanju. Nikada ne prestanimo pjevati pjesmu Gaudeamus igitur, radujmo se, poručila je Vican, u čijim je rektorskim mandatima Faričić bio prorektor za strategiju razvoja i izdavaštvo.

Gradonačelnik o Vican: 'Zasluge ne blijede, sjene prolaze, a svjetlo ostaje'

Samo riječi hvale za Vican je imao i gradonačelnik Zadra Šime Erlić.

– Zahvalan sam svima onima koji svojim radom i poslanjem naš grad čine boljim. Posebno zahvaljujem današnjoj slavljenici profesorici Vican: zasluge ne blijede, sjene prolaze, a svjetlo ostaje. Ponosan sam na naše sveučilište, koje su vodili ljudi s vizijom razvoja i nadogradnje od humanističkih prema tehničkim studijima. Rekordan broj stranih studenata ove akademske godine pokazuje da je naše sveučilište moderno i da ulaganja daju rezultate. Naša je obveza ponuditi poticajno okruženje kako bi studenti gradili svoje karijere i zasnivali obitelji u našem gradu. Tome smo posvećeni kao grad mladih i grad sveučilišta, rekao je Erlić.

Uz bivše i sadašnjeg rektora, prorektore Sveučilišta u Zadru te rektore i prorektore drugih sveučilišta, Svečanoj sjednici nazočio je i ministar znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) Radovan Fuchs.