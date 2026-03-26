Kraj veleučilišta s poražavajućim rezultatima upisa? Država ga pripaja velikom sveučilištu

Ministarstvo je odlučilo - Veleučilište u Kninu pripojit će se Sveučilištu u Splitu. Rezultati upisa u 2025. godini bili su poražavajući.

Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu protekle je godine upisivalo maturante na pet studija. Na ljetnom je roku bilo slobodno 85 mjesta, a na tom je roku pravo upisa ostvarilo samo desetero maturanata. Još 13 ih je pravo ostvarilo na jesenskom, kažu to podaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Problem postoji i s popunjavanjem mjesta u studentskom domu – godišnje je 69 mjesta, pravo stanovanja na ljetnom je natječaju ostvarilo samo devetero studenata pa su u Kninu raspisali i drugi krug prijava. Sada je ovom Veleučilištu stigla odluka Ministarstva – država ih pripaja Sveučilištu u Splitu.

- Zaprimili smo odluku resornog Ministarstva o pripajanju javne ustanove Veleučilište 'Marko Marulić u Kninu' javnoj ustanovi Sveučilište u Splitu, potvrdila je dekanica kninskog Veleučilišta Marijana Drinovac Topalović za HRT-ov Radio Knin.

Na Veleučilištu još ne znaju što to znači za studente

Dodala i da dodatnih informacija oko toga što to točno znači za studente i zaposlenike – nema. Rekla je i da postoji rok od 30 dana u kojemu bi se trebali potpisati ugovori te da su pozvani na sastanak u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih koji će se održati u ponedjeljak. Novinarka je dekanicu pitala i je li slutila ovakav rasplet, s obzirom na sve manji broj maturanata u državi.

- To nije problem Veleučilišta u Kninu nego je riječ o problemu na razini Republike Hrvatske. To je problem i svih hrvatskih sveučilišta, ovisno o studijskom programu, pa tako i Veleučilišta u Kninu. Mogu reći da smo u ovoj akademskoj godini dobili četiri nova studijska programa, tri su programa dobila dopusnice, četvrti preliminarno pozitivno mišljenje. Imamo pozitivne naznake glede upisa u idućoj akademskoj godini, a mogu reći da smo se u ovoj akademskoj godini konačno po tom pitanju krenuli malo stabilizirati. O problemu nedostatka studenata na razini države treba razgovarati. Postojali su otprije razgovori na tu temu na raznim institucijama, ali ne mogu reći da sam naslućivala da će odluka doći, to je sve do sada bilo na razini razgovora, do trenutka dobivanja ove odluke nismo dobili pisani trag u tom smjeru, rekla je dekanica za Radio Knin.

Župan: 'Blago rečeno je da sam ogorčen'

Dodala je i da među djelatnicima postoji određeni strah i neizvjesnost zbog šturosti dopisa. Šibensko-kninski župan Paško Rakić rekao je da je već razgovarao s ministrom Radovanom Fuchsom i premijerom Andrejom Plenkovićem.

- Blago rečeno je da sam ogorčen ovakvim postupkom resornog Ministarstva iz jednostavnog razloga – svi smo svjesni da brojevi i statistika baš i ne idu u prilog Veleučilištu. Ali se takva odluka ne može donijeti jednostrano, bez komunikacije, bez savjetovanja i bez usklađivanja, bez razgovora i s Veleučilištem, i Gradom Kninom i Šibensko-kninskom županijom. Svi smo jako osjetljivi na Knin, stalo nam je do grada i ne možemo olako dopuštati da se gase institucije, rekao je Rakić za Radio Knin.

Previsoke upisne kvote, bujanje studija, a istodobni pad broja učenika koji konkuriraju za upise višegodišnji je problem koji država do sada nije rješavala. Brojke smo objasnili slikovito - da su svi maturanti u 2025. uspjeli položiti državnu maturu, mogli su lani popuniti 70 posto upisne kvote na studijima. Koliko su broj studija i sama kvota buknuli, pokazuje podatak da su prije deset godina svi maturanti mogli popuniti pristojnih 98 posto kvote, o čemu više možete čitati na poveznici.

Državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja, Iva Ivanković još je prošle jeseni najavila ovakav scenarij -priznala da je postojeće stanje neodrživo te da će doći do zatvaranja studija koji ostaju nepopunjeni jer su financijski neodrživi. Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih prije nekoliko su mjeseci otkrili i kako je na upisima u prošloj akademskoj godini na 170 studija prijediplomske razine bilo nula upisanih studenata pa se povlači pitanje što je s profesorima koji ondje rade.

O temi kvota i broja maturanata za srednja.hr govorio i predsjednik Rektorskog zbora, zadarski rektor Josip Faričić, istaknuvši da je vrijeme da se otvoreno raspravi o 'disbalansu između upisnih kvota i broja učenika koji mogu upisati neki od studija u Hrvatskoj kao i o potrebi organizacijskih promjena, ukidanja ili spajanja u pogledu visokoškolskih ustanova koje već godinama ne ostvaruju misiju zbog koje su osnovane'.