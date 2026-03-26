Održan Meet & Greet Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu održala je Meet & Greet na kojem su predstavljeni klinički rad, mentorstvo i međunarodno natjecanje.

U ponedjeljak 23. ožujka 2026. u Društvu sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu održan je tradicionalni Meet & Greet Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Događaj je bio osmišljen kao susret kliničara i kliničarki, zainteresiranih studentica i studenata, akademskih i vanjskih mentora te gostiju iz prakse, s ciljem predstavljanja rada Pravne klinike, projekta Mentorstva u pravnoj profesiji i međunarodnog natjecanja The Brown Mosten International Client Consultation Competition.

U prvom dijelu programa predstavljena je Pravna klinika i njezin rad. Uvodnu riječ te predstavljanje rada Klinike iznijela je voditeljica Pravne klinike Ivana Kanceljak, nakon čega je uslijedilo predstavljanje statistike rada Pravne klinike te simulacija slučaja, kroz koju su sudionici mogli dobiti neposredniji uvid u praktične aspekte kliničkog rada.

Poseban doprinos programu dali su i gosti iz prakse: Mladen Sučević, odvjetnik u Zagrebu, Danka Hržina (Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu) i Niko Skelin, sudski savjetnik. U razgovoru sa studentima istaknuli su važnost stjecanja praktičnih znanja i iskustava već tijekom studija prava, naglasivši da upravo takvi oblici rada studentima omogućuju razvoj profesionalne odgovornosti, pravničkog načina razmišljanja, komunikacijskih vještina i sigurnosti u budućem profesionalnom djelovanju.

U drugom dijelu događanja predstavljen je Projekt mentorstva u pravnoj profesiji, o kojem su govorile profesorica dr. sc. Ružica Šimić Banović i odvjetnica Iva Mišković. Ovaj dio programa bio je posvećen važnosti mentorstva u profesionalnom razvoju studenata i mladih pravnika.

Treći dio programa bio je posvećen međunarodnom natjecanju The Brown Mosten International Client Consultation Competition, koje su predstavili studenti Nikolina Filipović i Marko Šišić. Sudionici su imali priliku pobliže se upoznati s jednim od najvažnijih oblika razvoja praktičnih vještina u području intervjua sa strankom, pravne komunikacije i profesionalnog pristupa rješavanju pravnih problema.

Nakon službenog dijela programa uslijedilo je neformalno druženje uz kolače, tijekom kojega su studenti imali priliku postavljati dodatna pitanja te se pobliže upoznati s radom Pravne klinike, projektom mentorstva i međunarodnim natjecanjem.

Meet & Greet još je jednom potvrdio važnost Pravne klinike kao prostora u kojem studenti već tijekom studija povezuju teorijska znanja s praktičnim iskustvom i razvijaju vještine nužne za budući pravnički poziv.

- Zahvaljujemo se svima koji su prisustvovali na ovom događaju, poručili su organizatori.