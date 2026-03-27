Kreće izbor novog rektora Sveučilišta u Splitu: Evo tko je u povjerenstvu

U superizbornoj akademskoj godini upravo su raspisani još jedni izbori, oni za rektora Sveučilišta u Splitu. To Sveučilište bira potpuno novog rektora jer dosadašnjem Draganu Ljutiću istječe drugi mandat. Novi rektor na dužnost će stupiti 1. listopada 2026. godine i ostaje na čelu drugog najvećeg sveučilišta sve do 30. rujna 2030. godine.

Kako stoji u Pozivu za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora u Splitu, potencijalni kandidati se mogu prijaviti zaključno do dana 25. travnja 2026. godine.

Tko se može kandidirati?

Prema Statutu, najviše jednog kandidata za rektora mogu predložiti vijeća znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica, tajnim glasovanjem na svojim sjednicama ili se kandidat za rektora može predložiti i sam, uz pisanu podršku najmanje 20 zaposlenika na Sveučilištu u Splitu na znanstveno-nastavnom/umjetničko-nastavnom radnom mjestu koji imaju ugovor o radu na Sveučilištu u Splitu i njegovim sastavnicama. U tom slučaju pisana podrška mora biti potpisana od svih podržavatelja, s time da jedan podržavatelj smije potpisati podršku samo za jednog kandidata.

Prijedlozi kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu moraju sadržavati: odluku vijeća sastavnice ili prijedlog kandidata uz pisanu podršku zaposlenika, potvrdu sastavnice /rektorata o radnom odnosu na Sveučilištu u Splitu, potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, potpisan životopis kandidata s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada i potpisan program rada kandidata.

Statut Sveučilišta u Splitu propisuje da rektora bira Senat tajnim glasanjem, a izabran je onaj kandidat koji dobiva natpolovičnu većinu glasova svih članova Senata. Prema službenim informacijama na mrežnim stranicama Sveučilišta, u radu Senata, uz rektora i šestero prorektora bez prava glasa, sudjeluju još 33 člana.

Tko je u povjerenstvu?

U pojverenstvu za prikupljanje prijedloga kandidata za izbor rektora su profesor Ivica Pervan s Ekonomskog fakulteta u Splitu, koji je i predsjednik povjerenstva, zatim Ivan Bodrožić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Split te student Tomislav Miličević.

Sjednicu Senata na kojoj će biti utvrđene iste kandidata za izbor rektora, rektor treba sazvati u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu. Lista kandidata bit će tako objavljena do sredine svibnja na mrežnim stranicama Sveučilišta, a u idućih 15 dana slijedi i javno predstavljanje kandidata. Izbor rektora mora, prema Statutu Sveučilišta u Splitu, biti okončan do kraja lipnja, osim u slučaju ponavljanja postupka.

Podsjetimo, ove akademske godine tri od četiri najveća sveučilišta birala su rektora. Na Sveučilištu J.J. Strossmayera rektorsku je poziciju još od 1. listopada preuzeo Drago Šubarić. Nakon dvojih neuspjelih izbora, Senat Sveučilišta u Rijeci u prosincu 2025. je na ponovljenim izborima odlučio da će do 2030. na čelu tog Sveučilišta biti Goran Hauser. Posljednji rektorski izbori održani su na Sveučilištu u Zagrebu ovog mjeseca, gdje je drugi mandat osvojio aktualni rektor Stjepan Lakušić. Podsjetimo, u velikom intervjuu za srednja.hr 2024. splitski rektor na odlasku Dragan Ljutić najavio je odlazak u mirovinu.